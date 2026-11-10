ФНС насчитала 37 млн рублей за самозанятых

Решил рассказывать о реальных ситуациях из моей текущей практики налогового сопровождения. Не просто разбирать законодательство, действия ФНС и возможные последствия для бизнеса, а показывать, как всё происходит в действительности:

с чего начинаются претензии, как развивается ситуация; какие решения мы принимаем; что удаётся сделать, а что нет.

Причём хочу рассказывать не о завершённых делах с красивыми результатами в духе «сохранили клиенту 50 миллионов», которых сейчас в интернете развелось столько, что складывается ощущение, будто налоговая вообще перестала что-либо доначислять.

Буду делиться и теми историями, которые находятся в работе. Показывать последовательность наших действий, оценку рисков, позицию налогового органа и то, как мы пытаемся урегулировать возникающие вопросы ещё до назначения налоговой проверки.

Думаю, такой формат будет гораздо полезнее обычных теоретических разборов. По крайней мере, вы сможете на конкретных примерах оценить, как развиваются подобные ситуации, какие ошибки допускает бизнес и что можно предпринять, когда налоговая уже пришла с претензиями.

И начну с довольно интересной истории, над которой мы работаем прямо сейчас.

Фактура: