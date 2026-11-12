ФНС насчитала почти 30 млн рублей НДС: что мы обнаружили в акте проверки

Первые вопросы к акту: причём здесь сайты, СРО и штат сотрудников?

Первое, что бросилось мне в глаза при чтении акта, — огромный объём общих характеристик поставщиков. Нет сайта, собственного товарного знака, земельных участков, недвижимости, членства в СРО, филиалов и ещё много чего. И всё это приводится рядом с выводами о нереальности поставок рекламной продукции.

Но какое отношение наличие собственного сайта или членства в СРО имеет к продаже рекламного стенда?

Если организация занимается перепродажей готовой продукции, нужно выяснять, где она её купила и каким образом передала покупателю. Если обязалась изготовить — то кто именно производил товар, за счёт каких ресурсов и где он в итоге оказался.

В нашем случае налоговая также проанализировала работу самой компании в торговых точках, количество адресов обслуживания и собственных работников, после чего использовала эти сведения для оценки возможностей её поставщиков.

Но здесь смешаны совершенно разные операции. Одно дело — изготовить или поставить рекламную стойку, а другое — направить сотрудника в магазин, чтобы эту стойку разместить, проверить выкладку товара и сделать фотоотчёт.

Из того, что сотрудники покупателя посещают тысячи торговых точек, совершенно не следует, что у продавца рекламных изделий должен быть такой же штат. Посещение магазина не заменяет поставку стенда. Казалось бы, очевидная вещь, но пришлось отдельно объяснять её в возражениях.

При этом было бы неправильно утверждать, что инспекция вообще не проводила никакой работы. В акте есть:

банковский анализ,

сведения о налоговой отчётности,

ответы на поручения и результаты отдельных контрольных мероприятий.

Поэтому мы стали разбирать не количество страниц, а то, насколько собранные сведения действительно подтверждают нарушение по каждой сделке.