После выездной проверки — почти 15 млн рублей долга. Как мы оформляли рассрочку в ФНС

В предыдущих материалах разбирал претензии к самозанятым и акт камеральной проверки по НДС. Сегодня расскажу ещё одну историю, но уже совсем с другой стороны налогового контроля — когда проверка закончилась, спор с инспекцией проигран, а платить доначисления просто нечем.

Налоговая доначислила компании почти 9 млн рублей НДС, решение обжаловали, но Управление оставило жалобу без удовлетворения. С учётом пеней и штрафа сумма задолженности приблизилась к 15 млн рублей.

В такой ситуации совет «ну так закройте ООО и откройте другое» звучит, конечно, прекрасно. Но только до тех пор, пока не выясняется, что у компании есть производственный цех, земля, оборудование, действующие контракты и обязательства перед заказчиками. Поэтому мы пошли другим путём — начали оформлять рассрочку по результатам выездной налоговой проверки (ВНП).

Фактура: производственная компания, металлоконструкции и строительно-монтажные работы. По результатам ВНП за 2022–2023 годы инспекция отказала в вычетах по НДС по операциям с несколькими контрагентами. После безуспешного обжалования перед бизнесом встал вопрос: где взять почти 15 млн рублей и как не остановить из-за этого всю деятельность.