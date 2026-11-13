🚨 Выездная проверка от 3 млн рублей: что говорят сотрудники ФНС?

⚡️ 3 млн вместо 5 млн

Ранее я уже писал, что появилась информация о снижении в Москве суммового критерия для передачи налогоплательщиков в разработку на ВНП до 3 млн руб. по рискам НДС. И предполагал, что такая же ситуация в регионах, что мне теперь уже точно подтвердили.

Но дело в том, что в диапазоне рисков от 3 до 5 млн рублей находится огромное количество налогоплательщиков. Так, сотрудники одной из инспекций, с которыми мне удалось пообщаться, рассказали, что у них на отработке около 250–300 таких компаний.

А это только одна районная инспекция! Что уж говорить о целом регионе, в котором за прошлый год было назначено всего чуть больше 100 выездных проверок.

Представили масштаб? Вот и руководство региона тоже его представило.

И если даже часть этих компаний согласуют на ВНП, то проводить проверки будет попросту некому. Поэтому к подобной перспективе в территориальных налоговых органах (ТНО) относятся больше с иронией и крутят пальцем у виска, говоря о тех, кто всё это «придумал».

Есть мнение, что ФНС специально спустила такое поручение для того, чтобы там, внизу, все напряглись, грубо говоря, охренели и поняли, что единственный выход из этой ситуации — настолько сильно напрячь бизнес с рисками по НДС от 3 до 5 млн руб., чтобы максимально принудить его к уточнению всеми возможными способами, привлекая в том числе полицию и прокуратуру (активизацию которых мы видим в одном из регионов).

Иначе, если Центральный аппарат ФНС даст команду «фас», это либо погубит весь контрольно-аналитический блок, либо приведёт к снижению планки доказывания до неприлично низкого уровня. Что тоже вполне реальный вариант.