🚨 Выездная проверка от 3 млн рублей: что говорят сотрудники ФНС?

До конца 2026 года остаётся всё меньше времени, а вместе с ним уходит и возможность назначить выездную налоговую проверку (ВНП), чтобы успеть охватить уходящий 2023 год.
Мне удалось пообщаться с несколькими сотрудниками ФНС (к сожалению, не из ЦА) и узнать, как сейчас обстоят дела.
⚡️ 3 млн вместо 5 млн
Ранее я уже писал, что появилась информация о снижении в Москве суммового критерия для передачи налогоплательщиков в разработку на ВНП до 3 млн руб. по рискам НДС. И предполагал, что такая же ситуация в регионах, что мне теперь уже точно подтвердили.
Но дело в том, что в диапазоне рисков от 3 до 5 млн рублей находится огромное количество налогоплательщиков. Так, сотрудники одной из инспекций, с которыми мне удалось пообщаться, рассказали, что у них на отработке около 250–300 таких компаний.
А это только одна районная инспекция! Что уж говорить о целом регионе, в котором за прошлый год было назначено всего чуть больше 100 выездных проверок.
Представили масштаб? Вот и руководство региона тоже его представило.
И если даже часть этих компаний согласуют на ВНП, то проводить проверки будет попросту некому. Поэтому к подобной перспективе в территориальных налоговых органах (ТНО) относятся больше с иронией и крутят пальцем у виска, говоря о тех, кто всё это «придумал».
Есть мнение, что ФНС специально спустила такое поручение для того, чтобы там, внизу, все напряглись, грубо говоря, охренели и поняли, что единственный выход из этой ситуации — настолько сильно напрячь бизнес с рисками по НДС от 3 до 5 млн руб., чтобы максимально принудить его к уточнению всеми возможными способами, привлекая в том числе полицию и прокуратуру (активизацию которых мы видим в одном из регионов).
Иначе, если Центральный аппарат ФНС даст команду «фас», это либо погубит весь контрольно-аналитический блок, либо приведёт к снижению планки доказывания до неприлично низкого уровня. Что тоже вполне реальный вариант.
📊 Кого, скорее всего, будут проверять в первую очередь?
Моё мнение, которое разделяют и некоторые сотрудники выездных проверок, заключается в том, что массовых проверок компаний с рисками от 3 до 5 млн руб. всё же не будет.
Скорее всего, отдельные проверки с такими суммами все же назначат, но это будут преимущественно «площадочные» риски, относящиеся к уходящему 2023 году, либо компании, по которым налоговый орган видит практически 100% возможность взыскания задолженности. Хотя, конечно, пугать проверками продолжат всех.
Но это всё предположения. Знакомств в ЦА у меня нет, и что им там в голову взбредёт, никто точно не знает. Поэтому быть может всё что угодно. И если из ЦА поступит команда «фас», то выездникам ничего не останется, как либо писать заявление по собственному, либо участвовать в бездоказательном беспределе (шутка). А точнее — писать акты лишь на том основании, что ваш контрагент якобы являлся участником «площадки».
⚠️ И ещё один момент — внеплановые проверки
Выездные проверки бывают плановые, когда материалы проходят согласование комиссией, а бывают внеплановые, когда из согласования — только письмо о выходе на проверку, которое направляется в ТНО.
И если при плановом согласовании необходимы мероприятия и заключение ППА, то при внеплановом выходе этого не требуется. Такие проверки могут согласовываться вплоть до 30 декабря.
Хотя раньше ФНС за такое ругала, поэтому все старались назначить проверки хотя бы до 23–24 декабря. Но думаю, что сейчас ситуация такая, что ФНС уже за это ругать не будет. Поэтому многие под Новый год могут получить очень неприятный подарок... 🤷♂️
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».