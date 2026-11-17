Продолжаю историю о том, как мы пытаемся получить рассрочку по налоговой задолженности после выездной проверки. В первой части рассказывал, как собирали документы, сверяли суммы по ЕНС, разбирались с дебиторкой, искали имущество для залога и в итоге направили заявление в ФНС.
Казалось бы, что на этом этапе можно было немного выдохнуть и ждать решения Управления. Но не тут-то было. За пять дней мы получили два документа о приостановлении рассмотрения заявления на 20 календарных дней. А затем выяснилось, что налоговая уже проводит анализ совсем по другому основанию, хотя мы заранее объяснили, почему оно появилось в электронной форме.
Рассрочку нам пока не предоставили, но и отказа нет. Сейчас готовим очередной ответ и дополнительные документы. Причём объём работы получился такой, что фактически приходится ещё раз собирать финансовую картину компании.
Напомню, с чего всё начиналось
У нас производственная компания, которая занимается изготовлением металлоконструкций и строительно-монтажными работами. По итогам ВНП за 2022–2023 годы налоговая доначислила около 9 млн рублей НДС, штраф и пени. После рассмотрения апелляционной жалобы 22 октября 2026 года решение вступило в силу. В результате сумма задолженности приблизилась к 15 млн рублей.
Предприятие работает, у него есть цех, земля, действующие договоры с заказчиками. Но свободных денег, чтобы единовременно перечислить почти 15 млн рублей, нет. Поэтому мы решили оформлять рассрочку на 36 месяцев, предложив в обеспечение производственную недвижимость.
Для этой ситуации предусмотрено специальное основание — подп. 7 п. 2 ст. 64 НК РФ, то есть невозможность единовременно уплатить суммы, начисленные по результатам налоговой проверки. Именно по нему мы и готовили подписанное заявление, финансовое обоснование и документы на залог.
И вот на этапе подачи возникла проблема, которая, как теперь выясняется, продолжает нас преследовать.
В заявлении одно основание, в электронной форме — другое
При заполнении заявления в личном кабинете ФНС оказалось, что при выборе подпункта 7 из способов обеспечения система предлагает только банковскую гарантию. Залог недвижимости выбрать не получалось. А вот если указать подпункт 3 — угрозу возникновения признаков банкротства, — нужный вариант обеспечения появлялся.
Но с 1 сентября 2026 года обязательность именно банковской гарантии для рассрочки по итогам налоговой проверки отменена. Закон теперь позволяет рассматривать и другие предусмотренные способы обеспечения, в том числе залог имущества. Почему электронная форма продолжала ограничивать выбор, вопрос открытый.
Но чтобы не пропустить срок подачи, 3 ноября документы отправили электронно. В формализованной части оказалось указано основание по подпункту 3. Но в самом подписанном заявлении и всех основных расчётах мы с самого начала просили применить подпункт 7.
Причём 5 ноября отдельно направили пояснения, подробно описали проблему с выбором обеспечения и попросили рассматривать заявление именно по основанию для задолженности, возникшей после ВНП. Дополнительно продублировали документы и на бумаге.
Я прекрасно понимал, что из-за разных оснований у нас могут возникнуть вопросы. Но рассчитывал, что после письменного уточнения налоговая хотя бы определится, в рамках какой процедуры рассматривает обращение.
Красноярск — Карелия — снова Красноярск
Дальше история получила неожиданное географическое продолжение.
9 ноября Межрайонная ИФНС № 28 по Красноярскому краю уведомила о перенаправлении четырёх наших обращений в УФНС по Республике Карелия. Туда ушли в том числе пояснения по основанию рассрочки, само заявление, ходатайство о временном приостановлении уплаты и предложение залога.
А уже 10 ноября Карелия направила материалы обратно в Красноярский край, поскольку основное заявление находилось на рассмотрении специализированной Площадки реструктуризации долга «Красноярск».
То есть сначала документы отправили из одного региона в другой, а затем вернули обратно. По всей видимости налоговики запутались кто должен заниматься этим вопросом. Но на сколько правильно я понимаю суммы до 15 млн. руб. находятся введении Управления ФНС по субъекту, в регионе которого состоит на учете налогоплательщик.
Два приостановления за пять дней
11 ноября УФНС по Красноярскому краю направило формализованное решение № 4174 о приостановлении срока принятия решения на 20 календарных дней. Причина — необходимость запроса дополнительной информации.
В целом ничего необычного. Статья 64 НК РФ позволяет налоговому органу приостановить срок рассмотрения заявления, если нужны дополнительные сведения. Но из первого документа мы не поняли, что именно хотят получить от компании и какие наши материалы уже приняты к рассмотрению.
А 16 ноября приходит ещё один документ — пятистраничное решение Управления. Причём по тому же самому заявлению в нём снова говорится о приостановлении срока принятия решения на 20 календарных дней.
У меня вполне закономерный вопрос: это два самостоятельных решения или второе письмо просто подробно раскрывает причины первого? По их содержанию однозначно ответить пока не получается.
НК РФ предусматривает приостановление срока принятия решения не более чем на 20 календарных дней. Поэтому считать, что два документа автоматически дают налоговой 40 дней, неправильно. Именно этот момент мы тоже попросим Управление разъяснить.
И ещё один нюанс, который не стоит путать. Приостановление срока рассмотрения заявления — это не приостановление уплаты задолженности и не остановка взыскания. На период рассмотрения мы отдельно просили временно приостановить уплату, но ответа по существу этого ходатайства так и не получили.
А налоговая тем временем проверяет угрозу банкротства
Управление сообщает, что уже провело стандартный анализ финансового состояния компании по методике Минэкономразвития. И пришло к выводу, что наличие угрозы банкротства по результатам такого анализа не установлено.
После этого нам предложили представить документы для углублённого анализа. То есть пошли по подпункту 3 пункта 2 статьи 64 НК РФ, который оказался в формализованной электронной форме, а не по подпункту 7, указанному в подписанном заявлении и последующих уточнениях.
Конечно, Управление могло ориентироваться на подпункт 3, указанный в электронной форме. Но ещё 5 ноября мы объяснили причину этого выбора и попросили рассматривать заявление по подпункту 7.
И мы так и не понимаем Управление учитывает наши пояснения или продолжает рассматривать заявление исключительно как просьбу о рассрочке в связи с угрозой банкротства? Для этих оснований предусмотрены разные критерии оценки.
Что ФНС попросила представить дополнительно
Срок нам установили до 24 ноября. В частности, налоговая запросила:
Финансовую модель в Excel с фактическими денежными потоками за 12 месяцев до подачи заявления и помесячным прогнозом на весь предполагаемый срок рассрочки — 36 месяцев.
Оборотно-сальдовые ведомости и анализы бухгалтерских счетов, причём помесячно, с детализацией по контрагентам, а не просто общие обороты из 1С.
Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, документы о сроках оплаты и сведения о проводимой работе по взысканию долгов.
Реестр действующих договоров, сами договоры с основными заказчиками и подрядчиками, сведения о планируемых поступлениях.
Прогноз денежных потоков, финансовые планы и пояснения к существенным изменениям доходов и расходов, а также документы по кредитам, займам и обязательствам.
Нам предлагают показать, как предприятие будет жить и расплачиваться по долгам на протяжении следующих трёх лет. Причём не на уровне фразы «заказчики заплатят, и мы всё погасим», а с подробной разбивкой по месяцам, договорам и статьям движения денег.
Нужно выгрузить регистры из 1С, проверить их, свести с банковскими выписками, разобрать дебиторку, а затем ещё обосновать прогноз. И всё это в достаточно короткий срок.
Как будем отвечать
Сейчас решили пойти сразу по двум направлениям.
Первое — ещё раз изложить всю историю в одном обращении.
Когда подавали заявление, почему в электронной форме появился подпункт 3, почему в подписанном тексте указан подпункт 7, какие уточнения направляли 5 ноября и как затем документы пересылались между инспекциями. Отдельно попросим объяснить, что означают два приостановления от 11 и 16 ноября, и сообщить, какое основание в итоге принято к рассмотрению.
Второе — подготовить и представить запрошенные сведения.
Сейчас собираем бухгалтерские выгрузки, банковские документы, сведения по договорам, расшифровки задолженности и финансовую модель. Весь запрошенный комплект приложим к новому ответу. Причём часть материалов отправим повторно, чтобы уже не возникало вопросов, представляли мы их или нет.
Отдельно подтвердим наше предложение по обеспечению рассрочки залогом производственного здания и земельного участка. И ещё раз поставим вопрос о судьбе ходатайства о временном приостановлении уплаты задолженности на период рассмотрения заявления.
В общем, вместо ожидания решения у нас получился ещё один достаточно объёмный этап подготовки документов. Но сейчас, на мой взгляд, важнее не выяснять отношения с Управлением, а добиться, чтобы перед исполнителем оказался полный комплект и наше заявление наконец начали рассматривать по существу.
При этом от первоначального основания по подпункту 7 мы не отказываемся. Если налоговая считает, что рассматривать заявление по нему невозможно, хотелось бы получить мотивированную позицию, а не просто очередной запрос документов по другой процедуре.
Что в итоге
На сегодняшний день ни рассрочки на 36 месяцев, ни отказа у нас пока ещё нет. Есть два документа о приостановлении рассмотрения заявления, большой перечень дополнительных сведений и совершенно конкретный срок для ответа — 24 ноября.
Будем готовить ответ и направлять документы. А когда получим позицию Управления по существу, обязательно расскажу, чем закончилась эта история. Думаю, впереди ещё будет о чём написать.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».