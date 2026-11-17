Продолжаю историю о том, как мы пытаемся получить рассрочку по налоговой задолженности после выездной проверки. В первой части рассказывал, как собирали документы, сверяли суммы по ЕНС, разбирались с дебиторкой, искали имущество для залога и в итоге направили заявление в ФНС.

Казалось бы, что на этом этапе можно было немного выдохнуть и ждать решения Управления. Но не тут-то было. За пять дней мы получили два документа о приостановлении рассмотрения заявления на 20 календарных дней. А затем выяснилось, что налоговая уже проводит анализ совсем по другому основанию, хотя мы заранее объяснили, почему оно появилось в электронной форме.

Рассрочку нам пока не предоставили, но и отказа нет. Сейчас готовим очередной ответ и дополнительные документы. Причём объём работы получился такой, что фактически приходится ещё раз собирать финансовую картину компании.