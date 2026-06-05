Почему ваш главбух седой, злой и пьет валерьянку? Вскрытие покажет

Главбух aka Берсерк поневоле: психолог

А вот это самая недооцененная роль. Вы полагаете, главбух общается только с цифрами? Как бы не так! Потому что бухгалтеры - живые люди. У них есть мужья, дети, кредиты, климакс и заболевшие коты. Одна пришла с красными глазами. Вторая опять задерживает отчет - у нее свекровь приехала. Третья скандалит из-за премии, хотя сама накосячила.

Бывают дни, когда вместо того чтобы сводить баланс, главбух полдня уговаривает бухгалтера по материалам не увольняться. А потом час объясняет менеджеру по продажам, почему его требование "проведите накладную задним числом" приведет к искажению отчетности и проблемам с НДС. И все это - с каменным лицом, чтобы никто не заметил, что у самого уже глаз дергается.

А когда накипит - главбух может включить режим берсерка. Это когда он выходит из кабинета, окидывает взглядом отдел и голосом, не предвещающим ничего хорошего, выдает: "Все замерли и делают то, что я сказал, а не то, что вам в голову пришло. Через час проверяю. Кто не успел - того я не наказываю, я его убиваю". Это не жестокость, это необходимость. Потому что иначе бухгалтерия превратится в курятник, где каждый кудахчет свое, а дедлайн уже дышит в затылок.

Именно главбуху приходится быть человеком, который берет на себя весь вес проблем, не перекладывая на подчиненных. Если он начнет ныть и жаловаться, весь отдел развалится. Он - как тот магнит, который удерживает металлические опилки в порядке. Чуть ослаб - и все разлетелось. Он амортизирует удары сверху - от собственника и налоговой - и гасит их, чтобы до рядовых сотрудников доходила только спокойная волна.