Озон теперь платит дивиденды! Стоит ли срочно покупать?

Дивиденды: Теперь Озон делится прибылью

Это ключевой фактор, меняющий моё отношение к компании. Раньше вся прибыль реинвестировалась в рост бизнеса. Теперь у Озона есть четкие правила для распределения части прибыли среди акционеров.

Основные положения дивидендной политики:

Источник выплат: чистая прибыль по РСБУ или МСФО.

Периодичность выплат: до 4 раз в год - по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

Компания уже дала рекомендацию по первым дивидендам - около 3,6% на 22 декабря 2025г. Важно, что руководство пообещало продолжить дивидендные выплаты и в 2026г!