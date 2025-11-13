🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Евгений Павлик
Инвестиции

Озон теперь платит дивиденды! Стоит ли срочно покупать?

11 ноября на Мосбирже стартовали торги акциями Озона. Раньше я обходил этого эмитента стороной из-за отсутствия дивидендов, но теперь ситуация изменилась. После переезда в российскую юрисдикцию компания представила дивидендную политику и уже анонсировала первые в своей истории выплаты.

Озон превратился из "акции роста" в потенциально интересный актив для дивидендных инвесторов, но стоит ли инвестировать в Озон прямо сейчас? Давайте разбираться!

Дивиденды: Теперь Озон делится прибылью

Это ключевой фактор, меняющий моё отношение к компании. Раньше вся прибыль реинвестировалась в рост бизнеса. Теперь у Озона есть четкие правила для распределения части прибыли среди акционеров.

Основные положения дивидендной политики:

  • Источник выплат: чистая прибыль по РСБУ или МСФО.

  • Периодичность выплат: до 4 раз в год - по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

Компания уже дала рекомендацию по первым дивидендам - около 3,6% на 22 декабря 2025г. Важно, что руководство пообещало продолжить дивидендные выплаты и в 2026г!

Финансовый и операционный отчеты - оба отличные!

Озона генерирует хорошую прибыль и показывает рост бизнеса.

Ключевые цифры за 3 квартал 2025г:

  • Выручка: 258,9 млрд руб. (+69% г/г)

  • Чистая прибыль: 2,9 млрд руб. (против убытка в 0,7 млрд руб. год назад)

  • Операционный денежный поток: 133,6 млрд руб.

Рост демонстрируют все сегменты бизнеса:

  • Услуги маркетплейса: +69%

  • Продажа товаров: +43%

  • Финтех-сегмент (Озон банк): +157%

Запуск обратного выкупа акций

Одновременно с дивидендами компания объявила о программе обратного выкупа акций на 25 млрд руб. до конца 2026г.

  • Цель: финансирование программ мотивации сотрудников.

Выкуп акций позитивен для котировок, поскольку создает на рынке дополнительный спрос на бумаги. Если же выкупленные бумаги будут погашены, т.е. Озон выведет их с рынка, положительный эффект усилится. В этом случае прибыль компании будет распределяться на меньшее количество акций в обращении, что приведет к росту прибыли и дивидендов на каждую акцию.

На чём могут вырасти акции Озона в будущем?

Акции Озон демонстрировали впечатляющий рост еще до решения о переезде в РФ. После обвала на фоне СВО бумаги показали феноменальную динамику, подорожав на +500% за два года. В 2025г тренд сохранился и акция прибавила около +20%, уверенно опережая рынок (индекс Мосбиржи -12% с начала года).

Можно выделить следующие драйверы дальнейшего роста:

  • Динамичное развитие бизнеса по всем ключевым направлениям

  • Отличные финансовые показатели

  • Запуск выкупа акций

  • Дивиденды

Бонус!

5 ноября 2025г ЦБ выдал "Озон Банку" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, а руководство компании заявило, что в скором времени Озон получит лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Т.е. скором может появиться полноценный ОЗОН брокер, что откроет для компании доступ к новому огромному рынку и новым источникам прибыли!

Заключение

На текущий момент бумаг Озона в моём портфеле нет (скрин состава моего портфеля из сервиса учёта инвестиций, в портфеле теперь не указываю фонд ликвидности, с ним стоимость более 5.7млн р):

По всем параметрам акции Озона выглядят привлекательными и перспективными. Очевидно, что Озон больше нельзя игнорировать дивидендным инвесторам!

Так буду ли я покупать Озон? Да, но не прямо сейчас!

Сначала хочу убедиться, что прибыль компании - это стабильная тенденция, а не разовый успех. Если это подтвердится в течение следующих кварталов, то добавлю акцию в свой портфель!

Информации об авторе

Евгений Павлик

Евгений Павлик

Экономист в самозанятый

1 пост

