Озон теперь платит дивиденды! Стоит ли срочно покупать?

Озон превратился из "акции роста" в потенциально интересный актив для дивидендных инвесторов, но стоит ли инвестировать в Озон прямо сейчас? Давайте разбираться!
Дивиденды: Теперь Озон делится прибылью
Это ключевой фактор, меняющий моё отношение к компании. Раньше вся прибыль реинвестировалась в рост бизнеса. Теперь у Озона есть четкие правила для распределения части прибыли среди акционеров.
Основные положения дивидендной политики:
Источник выплат: чистая прибыль по РСБУ или МСФО.
Периодичность выплат: до 4 раз в год - по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года.
Компания уже дала рекомендацию по первым дивидендам - около 3,6% на 22 декабря 2025г. Важно, что руководство пообещало продолжить дивидендные выплаты и в 2026г!
Финансовый и операционный отчеты - оба отличные!
Озона генерирует хорошую прибыль и показывает рост бизнеса.
Ключевые цифры за 3 квартал 2025г:
Выручка: 258,9 млрд руб. (+69% г/г)
Чистая прибыль: 2,9 млрд руб. (против убытка в 0,7 млрд руб. год назад)
Операционный денежный поток: 133,6 млрд руб.
Рост демонстрируют все сегменты бизнеса:
Услуги маркетплейса: +69%
Продажа товаров: +43%
Финтех-сегмент (Озон банк): +157%
Запуск обратного выкупа акций
Одновременно с дивидендами компания объявила о программе обратного выкупа акций на 25 млрд руб. до конца 2026г.
Цель: финансирование программ мотивации сотрудников.
Выкуп акций позитивен для котировок, поскольку создает на рынке дополнительный спрос на бумаги. Если же выкупленные бумаги будут погашены, т.е. Озон выведет их с рынка, положительный эффект усилится. В этом случае прибыль компании будет распределяться на меньшее количество акций в обращении, что приведет к росту прибыли и дивидендов на каждую акцию.
На чём могут вырасти акции Озона в будущем?
Акции Озон демонстрировали впечатляющий рост еще до решения о переезде в РФ. После обвала на фоне СВО бумаги показали феноменальную динамику, подорожав на +500% за два года. В 2025г тренд сохранился и акция прибавила около +20%, уверенно опережая рынок (индекс Мосбиржи -12% с начала года).
Можно выделить следующие драйверы дальнейшего роста:
Динамичное развитие бизнеса по всем ключевым направлениям
Отличные финансовые показатели
Запуск выкупа акций
Дивиденды
Бонус!
5 ноября 2025г ЦБ выдал "Озон Банку" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, а руководство компании заявило, что в скором времени Озон получит лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Т.е. скором может появиться полноценный ОЗОН брокер, что откроет для компании доступ к новому огромному рынку и новым источникам прибыли!
Заключение
По всем параметрам акции Озона выглядят привлекательными и перспективными. Очевидно, что Озон больше нельзя игнорировать дивидендным инвесторам!
Так буду ли я покупать Озон? Да, но не прямо сейчас!
Сначала хочу убедиться, что прибыль компании - это стабильная тенденция, а не разовый успех. Если это подтвердится в течение следующих кварталов, то добавлю акцию в свой портфель!
