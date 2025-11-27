Подписаться

Дивиденды 2026: Кто станет новой звездой, а кто может подвести?

Привет, друзья! Год 2025 близится к завершению, а это значит, что самое время задуматься о дивидендных портфелях на следующий год. Текущий год подарил нам яркие сюрпризы вроде сумасшедших 60% от ЭсЭфАй и первых выплат от Озона. Но что ждет нас в 2026?