Дивиденды 2026: Кто станет новой звездой, а кто может подвести?

Давайте разберемся, на кого можно сделать ставку, а кого обойти стороной, на основе свежих прогнозов аналитиков.
Главные фавориты 2026 года
Среди ликвидных акций ожидается, что самую высокую дивидендную доходность покажут:
ВТБ – прогноз до 25,9%.
ЦИАН – до 22,8%.
ИКС 5 – до 18%.
МТС – около 16,5%.
Сбербанк – прогноз 12%.
Темные лошадки и риски
Однако некоторые акции, которые ранее прогнозировали высокие выплаты, могут подвести инвесторов:
ЛУКОЙЛ: Санкции, слабая динамика цен на нефть и крепкий рубль бьют по денежному потоку. Высокие дивиденды в следующем году под большим вопросом.
ФосАгро: Прогноз 12%, но совет акционеров часто урезает рекомендации совета директоров. Фактическая выплата может быть ниже.
Хэдхантер: Замедление роста и ухудшение на рынке труда сокращают денежный поток, а значит, могут сократиться и дивиденды с прогнозируемых 14.5% до менее привлекательных выплат.
Мое личное мнение: Топ-5 на 2026
Если бы я составлял дивпортфель на основе надежности и потенциала, то прямо сейчас мой взгляд упал бы на эти бумаги:
Мосбиржа (до 15%): Потенциальный рост на фоне возможной нормализации отношений с Западом.
Сбер (11-11.5%): Стабильность и рост год от года. Надежно как швейцарские часы.
Сургутнефтегаз (16%+): Одна из самых дешёвых и щедрых компаний. Если рубль ослабеет (а большинство аналитиков прогнозируют в 2026г рост доллара чуть ли не до 100р), дивиденды могут взлететь.
Транснефть (14-15%): Повышает выплаты 5-й год подряд. Очень устойчивый денежный поток.
Россети Центр и Приволжье (~11.5%): Надёжная «коммуналка» с предсказуемыми выплатами.
Что будет влиять на дивиденды в 2026г?
Как и всегда, ряд фундаментальных факторов, например:
Санкции
Геополитика
Ключевая ставка ЦБ
Цены на сырьё (нефть и металлы)
Строить планы на 2026 год нужно, но диверсификация и осторожность - наши лучшие друзья.
Заключение
Несмотря ни на что, я продолжаю увеличивать доли высокодивидендных акций в своём портфеле. Почти все эмитенты, перечисленные выше, есть в нём (скрин состава портфеля из сервиса учёта инвестиций):
Продолжаю инвестировать, искать интересные варианты для вложения денег и делится ими с вами на канале!
