Евгений Павлик
Инвестиции

Дивиденды 2026: Кто станет новой звездой, а кто может подвести?

Привет, друзья! Год 2025 близится к завершению, а это значит, что самое время задуматься о дивидендных портфелях на следующий год. Текущий год подарил нам яркие сюрпризы вроде сумасшедших 60% от ЭсЭфАй и первых выплат от Озона. Но что ждет нас в 2026?

Давайте разберемся, на кого можно сделать ставку, а кого обойти стороной, на основе свежих прогнозов аналитиков.

Главные фавориты 2026 года

Среди ликвидных акций ожидается, что самую высокую дивидендную доходность покажут:

  • ВТБ – прогноз до 25,9%.

  • ЦИАН – до 22,8%.

  • ИКС 5 – до 18%.

  • МТС – около 16,5%.

  • Сбербанк – прогноз 12%.

Темные лошадки и риски

Однако некоторые акции, которые ранее прогнозировали высокие выплаты, могут подвести инвесторов:

  • ЛУКОЙЛ: Санкции, слабая динамика цен на нефть и крепкий рубль бьют по денежному потоку. Высокие дивиденды в следующем году под большим вопросом.

  • ФосАгро: Прогноз 12%, но совет акционеров часто урезает рекомендации совета директоров. Фактическая выплата может быть ниже.

  • Хэдхантер: Замедление роста и ухудшение на рынке труда сокращают денежный поток, а значит, могут сократиться и дивиденды с прогнозируемых 14.5% до менее привлекательных выплат.

Мое личное мнение: Топ-5 на 2026

Если бы я составлял дивпортфель на основе надежности и потенциала, то прямо сейчас мой взгляд упал бы на эти бумаги:

  1. Мосбиржа (до 15%): Потенциальный рост на фоне возможной нормализации отношений с Западом.

  2. Сбер (11-11.5%): Стабильность и рост год от года. Надежно как швейцарские часы.

  3. Сургутнефтегаз (16%+): Одна из самых дешёвых и щедрых компаний. Если рубль ослабеет (а большинство аналитиков прогнозируют в 2026г рост доллара чуть ли не до 100р), дивиденды могут взлететь.

  4. Транснефть (14-15%): Повышает выплаты 5-й год подряд. Очень устойчивый денежный поток.

  5. Россети Центр и Приволжье (~11.5%): Надёжная «коммуналка» с предсказуемыми выплатами.

Что будет влиять на дивиденды в 2026г?

Как и всегда, ряд фундаментальных факторов, например:

  • Санкции

  • Геополитика

  • Ключевая ставка ЦБ

  • Цены на сырьё (нефть и металлы)

Строить планы на 2026 год нужно, но диверсификация и осторожность - наши лучшие друзья.

Заключение

Несмотря ни на что, я продолжаю увеличивать доли высокодивидендных акций в своём портфеле. Почти все эмитенты, перечисленные выше, есть в нём (скрин состава портфеля из сервиса учёта инвестиций):

Продолжаю инвестировать, искать интересные варианты для вложения денег и делится ими с вами на канале!

Информации об авторе

Евгений Павлик

Евгений Павлик

Экономист в самозанятый

1 подписчик12 постов

