4 работы, суп в унитазе или как я купил свою первую квартиру, будучи бедным

15 лет назад, в 23 года, с копеечным доходом, я купил свою первую квартиру. А недавно подписал договор на четвёртую.
Это не хвастовство! Сегодня я хочу рассказать свою историю, чтобы вдохновить тех, кто только смотрит на объявления о продаже жилья и с сожалением думает, что купить квартиру нереально. Всё возможно. Да, будет невероятно сложно. Но если захотеть по-настоящему — то все возможно!
Что имею сейчас
Пару месяцев назад я подписал договор на покупку своей четвертой по счёту квартиры. Однако, сейчас в собственности осталось две новостройки в центре: в одной живу, вторая — пока строится.
Но сам факт, что я успел побывать владельцем четырех "своих углов", вызывает во мне гордость. Я доказал самому себе, что могу влиять на свою жизнь кардинально и достигать сложных целей.
Сейчас мои доходы позволяют покупать жилье без сверхусилий. Но путь к этому начался около 15 лет назад, когда всё было иначе и я был беден.
Как всё начиналось: первая квартира
Я всегда рвался к независимости. Как только устроился на стабильную работу и начал получать официальную зарплату, мысль о своём угле стала навязчивой. Копить пришлось бы десятилетиями. И однажды коллега бросила фразу, которая изменила всё: «А бери ипотеку!».
Тогда я скептически относился к кредитам, считая их кабалой. Но других вариантов не было. Наскрёб на первый взрос и пошёл во всеми любимый «Зелёный банк»... где мне вежливо отказали. Это был удар: казалось, стабильная работа на госпредприятии — весомый козырь. Но нет.
Я не сдался. Обратился в «Синий банк» — и получил одобрение с тем же пакетом документов! Так я влез в ипотеку на 15 лет на однокомнатную квартиру на этапе котлована. Дом сдали через год.
Помню, как впервые поднялся на свой 10-й этаж, в пустую квартиру с видом на бескрайний лес. Это было ни с чем не сравнимое чувство — у меня есть свой дом! Последующие покупки жилья были дороже и комфортнее, но той первой, искренней радости они уже не приносили.
Цена моей мечты: 4 работы и суп в унитазе
А теперь суровая правда - чего мне стоила эта покупка. Моя зарплата на тот момент была около 17 000 рублей. Платеж по ипотеке — 13 000. Поддержки ждать было неоткуда. Оставался один путь: работать, работать и работать.
В самый пиковый период я трудился на четырёх работах одновременно:
Дозиметрист на АЭС — днём.
Охранник в ночном клубе — ночью.
Коллектор («выбивал» долги, да, было и такое) — в свободное время.
Таксист — по вечерам и в выходные.
Не знаю, как существовал в таком режиме. Наверное, на автопилоте. Но цель, как путеводная звезда, не давала сбиться с пути.
Экономил тотально на всём!
Полтора года в пустой квартире я спал на надувном матрасе. Позже взял ещё один кредит, чтобы купить самую простую кухню, диван и стенку.
Но один случай иллюстрирует тот уровень «маразма» моей экономии лучше всего. Я сварил кастрюлю супа. Он простоял слишком долго и испортился. Вылил его в унитаз, но чтобы сэкономить воду на смыве, решил сделать это позже — когда сам пойду в туалет. В этот момент звонят в дверь: новые соседи пришли знакомиться. Запустил их, они спрашивают про ремонт, заглядывают в санузел... А там в унитазе плавало нечто, лишь отдалённо напоминающее суп. В общем, в тот момент мне было очень стыдно. Вот так каждая копейка — даже копейка за слив воды — была на счету.
Но игра стоила свеч. В той квартире я прожил три счастливых года, пока не решил двигаться дальше по жизни и переехал в другой город в поисках новых горизонтов (но это уже другая история...).
Что я хочу сказать
Моя история — это доказательство, что ключ к мечте не в стартовом капитале, большой зарплате или богатых родителях (всего этого у меня не было), а в целеустремлённости, а так же определённой цене, которую вы готовы заплатить за свою мечту.
Я, будучи молодым бедным парнем без какой то помощи один смог купить квартиру (да, в ипотеку, но купил!), потому что всегда придерживался трёх правил:
Приоритет. Покупка квартиры была моей главной и единственной финансовой целью на тот момент. Всё остальное (поездки на море, новые айфоны, дорогие шмотки) для меня не существовало!
Дисциплина. Это не просто "откладывать понемногу" с каждой зарплаты. Это жесткая, порой абсурдная экономия, которая стала моим спутником по жизни на несколько лет.
Трудолюбие. Когда одной работы мало — находишь вторую. И третью. Пока хватает сил. Мне хватило сил на четыре работы!
Тот опыт показал, что если сфокусироваться на цели, то можно свернуть горы. Сегодня я могу позволить себе не экономить на "воде для смыва в унитазе". Но именно та, первая, самая трудная покупка позволила мне обрести веру в себя. Веру, которая привела ко всем остальным достижениям, в том числе позволила сформировать капитал в инвестициях - мой портфель на скрине:
Заключение
Сегодня, оглядываясь на тот путь — с четырьмя работами, супом в унитазе и пустой бетонной коробкой — я понимаю, что купил тогда не просто жильё. Та квартира стала самым дорогим активом не по цене за метр, а по вкладу в мою личность. Она научила меня дисциплине, которая работает до сих пор. Она закалила характер и дала чёткий сигнал: моё финансовое будущее зависит только от меня. Не от обстоятельств, стартовых условий или помощи извне. Только от моих решений, труда и упорства.
Если у вас есть мечта — не ищите причин, почему она невозможна. Ищите пути, как её осуществить.
