4 работы, суп в унитазе или как я купил свою первую квартиру, будучи бедным

Цена моей мечты: 4 работы и суп в унитазе

А теперь суровая правда - чего мне стоила эта покупка. Моя зарплата на тот момент была около 17 000 рублей. Платеж по ипотеке — 13 000. Поддержки ждать было неоткуда. Оставался один путь: работать, работать и работать.

В самый пиковый период я трудился на четырёх работах одновременно:

Дозиметрист на АЭС — днём.

Охранник в ночном клубе — ночью.

Коллектор («выбивал» долги, да, было и такое) — в свободное время.

Таксист — по вечерам и в выходные.

Не знаю, как существовал в таком режиме. Наверное, на автопилоте. Но цель, как путеводная звезда, не давала сбиться с пути.

Экономил тотально на всём!

Полтора года в пустой квартире я спал на надувном матрасе. Позже взял ещё один кредит, чтобы купить самую простую кухню, диван и стенку.

Но один случай иллюстрирует тот уровень «маразма» моей экономии лучше всего. Я сварил кастрюлю супа. Он простоял слишком долго и испортился. Вылил его в унитаз, но чтобы сэкономить воду на смыве, решил сделать это позже — когда сам пойду в туалет. В этот момент звонят в дверь: новые соседи пришли знакомиться. Запустил их, они спрашивают про ремонт, заглядывают в санузел... А там в унитазе плавало нечто, лишь отдалённо напоминающее суп. В общем, в тот момент мне было очень стыдно. Вот так каждая копейка — даже копейка за слив воды — была на счету.

Но игра стоила свеч. В той квартире я прожил три счастливых года, пока не решил двигаться дальше по жизни и переехал в другой город в поисках новых горизонтов (но это уже другая история...).