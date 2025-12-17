Почему я не инвестирую в ИнтерРАО — разбор акции!

Источник прибыли Около 45% чистой прибыли в 2024-2025 гг. — это процентные доходы от размещения той самой « кубышки » на депозитах под высокую ключевую ставку (которая в эти годы превышала 20% ). Это ненадежный, циклический источник прибыли. В 2026-2027 годах ЦБ будет снижать ставку что, по оценке аналитиков, может сократить процентные доходы ИнтерРАО в 3-4 раза и оказать значительное давление на дивиденды.

Цель денег в "кубышке"

Казалось бы, 430 млрд р — это подушка безопасности и потенциал для щедрых выплат в будущем. Но на деле все эти средства пойдут на масштабную инвестиционную программу, которая составит около 1 трлн рублей до 2030 года.

То есть «кубышка» создана не для дивидендов, а для инвестиций. При этом стратегия компании не предусматривает увеличения коэффициента дивидендных выплат выше 25% от прибыли по МСФО, а это относительно мало (например, многие другие эмитенты направляют 50% от прибыли на дивиденды и даже больше).