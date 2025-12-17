Почему я не инвестирую в ИнтерРАО — разбор акции!

Что не так с акциями ИнтерРАО?
Взгляните на ключевые показатели ИнтерРАО за последние пару лет. Финансово компания выглядит отлично:
Растущая выручка и положительная чистая прибыль
Долг отрицательный
На балансе более 430 млрд рублей чистых денежных средств
К тому же ИнтерРАО предлагает неплохую дивидендную доходность- около 12%.
"Чё те ещё надо, отличная дивидендная акция?" - скажут некоторые инвесторы. Однако, на фоне всех этих красивых цифр компания имеет два больших минуса, которые могут негативно повлиять на будущее акций ИнтерРАО:
Источник прибыли
Около 45% чистой прибыли в 2024-2025 гг. — это процентные доходы от размещения той самой «кубышки» на депозитах под высокую ключевую ставку (которая в эти годы превышала 20%). Это ненадежный, циклический источник прибыли. В 2026-2027 годах ЦБ будет снижать ставку что, по оценке аналитиков, может сократить процентные доходы ИнтерРАО в 3-4 раза и оказать значительное давление на дивиденды.
Цель денег в "кубышке"
Казалось бы, 430 млрд р — это подушка безопасности и потенциал для щедрых выплат в будущем. Но на деле все эти средства пойдут на масштабную инвестиционную программу, которая составит около 1 трлн рублей до 2030 года.
То есть «кубышка» создана не для дивидендов, а для инвестиций. При этом стратегия компании не предусматривает увеличения коэффициента дивидендных выплат выше 25% от прибыли по МСФО, а это относительно мало (например, многие другие эмитенты направляют 50% от прибыли на дивиденды и даже больше).
Это не всё, есть ещё проблемы!
Посмотрите на долгосрочную динамику котировок, в них не прослеживается восходящий тренд:
Я вспоминаю, когда 6 лет назад начинал инвестировать, аналитики очень хвалили акции ИнтерРАО и прогнозировали их рост. Но мы видим, что его нет, бумага только дешевеет. С начала 2025г выглядит в 4 раза хуже рынка (котировки упали на -16%, тогда как индекс Мосбиржи лишь на -4%). И какого то позитивного драйвера, которые способен переломить этот негативный тренд в акциях, я не вижу!
Заключение
Я не инвестирую в ИнтерРАО по следующим причинам:
Нет долгосрочного роста котировок
А это один из важных критериев, на основе которого я выбираю акции для инвестирования.
Риски урезания дивидендов
Грядущее снижение ключевой ставки напрямую ударит по финансовому результату ИнтерРАО, так как кубышка уже не сможет генерировать хорошую прибыль. Заманчивая дивидендная доходность сегодня может превратится в копейки завтра.
Наличие лучших альтернатив
На рынке есть компании, которые обладают отличными финансовыми показателями, платят хорошие дивиденды и при этом показывают динамичный рост своих котировок, причём из того же сектора электроэнергетики - например Ленэнерго и Россети ЦП.
Если посмотреть на состав моего портфеля: электроэнергетических компаний у меня достаточно, и все они выглядят лучше Интер РАО:
Поэтому акциям Интер РАО пока нет места в моём портфеле! Делитесь своим мнением в комментариях. Возможно, у вас другой, более позитивный взгляд на эту бумагу.
