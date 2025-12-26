Мои предновогодние инвестиции, последние в этом году! Показываю, что купил

Друзья, сегодня я получил ЗП и совершил последнее пополнение своего портфеля в 2025г. В статье покажу, как выглядит мой портфель и куда я вложил зарплату перед Новым годом!

Мой портфель

Вот как выглядит распределение активов в моем портфеле на сегодняшний день:

Акции: 70%

Фонд ликвидности (безрисковая часть портфеля): 30%

Я по-прежнему делаю ставку на дивидендные акции, но и не забываю о диверсификации, используя фонд SBMM.

Последняя покупка 2025 года: куда ушла декабрьская зарплата

В этот раз я пополнил портфель ровно на 100 000р и инвестировал в следующие активы:

Итак, к самому интересному. Моя стратегия проста: дважды в месяц я направляю часть доходов на пополнение брокерского счета. В среднем это около 70-100 тысяч р только в дивидендные акции (в декабре вложил в акции 72тр!), всё остальное идёт в безрисковый фонд ликвидности. Сегодняшнее пополнение не стало исключением.

В этот раз я докупил акции, которые, на мой взгляд, имеют хороший потенциал в 2026 году:

Хедхантер

Считаю, что снижение ставки ЦБ выступит мощным драйвером для акций Хедхантера в следующем году, так как со смягчением ДКП активизируется бизнес и увеличится найм персонала. А Хедхантер является, по сути, монополист в РФ и СНГ и 3 компания в мире среди рекрутинговых агентств.

НОВАТЭК

Здесь драйвер другой - это улучшение геополитики! Переговоры о мире идут и есть надежда, что в 2026г конфликт РФ и Украины завершится. На этом фоне возможны санкционные послабления и НОВАТЭК, как один из крупнейших экспортёров, сможет нарастить продажи и свою прибыль. К тому же, компания даже сейчас, под давлением, показывает хорошие результаты!

В итоге, у этих двух акций понятные драйверы роста - снижение ставки ЦБ и улучшение геополитики. К тому же, на горизонте нескольких месяцев они готовятся выплатить дивиденды и тут я следую своей стратегии "покупки ДО дивидендов за несколько месяцев"!

Заключение

2025г был непростым, но интересным. Я благодарен вам за то, что остаетесь со мной, задаете вопросы и делитесь своим мнением. Это мотивирует продолжать вести канал и открыто делиться своим опытом.

Совсем скоро я подведу полноценные итоги года, а пока — с наступающим Новым годом! Пусть 2026-й станет для вас годом финансовой стабильности, разумных решений, роста вашего капитала и пассивного дохода!

Понравилась статья? Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента без воды. Жду вас!