Куда вложить деньги в январе 2026? Мой выбор: 4 акции, которые принесут дивиденды и рост

Новый год наступил и пора возвращаться к инвестициям! Через неделю я планирую совершить свои первые в новом 2026г покупки и в этой статье покажу, в какие активы вложу деньги!

Что стало с моим портфелем

Вот так сейчас выглядит мой портфель:

В первый торговый день года (5 января) наш рынок немного снизился (около -0.3%). Похоже, инвесторы насторожились из-за новостей о президенте Венесуэлы (его похитили США) и застоя в переговорах по Украине. Геополитика остаётся напряженной — год только начался, старые проблемы не решены, а новые уже появляются. Ну и куда же без новогодних качелей на рынке — в эти дни волатильность всегда даёт о себе знать.

Но в целом, мой портфель в плюсе (+700тр), а его общая стоимость достигла 6.8млн р!

Во что я планирую инвестировать в январе 2026г?

Следуя своей стратегии "покупки ДО дивидендов за несколько месяцев", я отобрал следующие акции:

Помимо того, что все 4 компании на горизонте нескольких месяцев прогнозируют выплату дивидендов, у них есть и другие позитивные факторы, которые могут способствовать росту котировок их акций, а именно:

1. Хэдхантер

Рекрутинговое агентство №1 в России и СНГ и №3 в мире.

Почему может вырасти:

Лидер в сфере рекрутинга: Почти все крупные компании РФ ищут сотрудников через Хэдхантер. Это дает стабильный доход.

Деньги и дивиденды: У компании хорошие и устойчивые финансовые показатели, что позволяет ей щедро делится прибылью с акционерами (высокая дивидендная доходность).

Потенциал роста: Эта акция — один из лучших инструментов для игры на восстановление экономики. Когда ставка ЦБ снизится, бизнес получит импульс к развитию и компании начнут активно нанимать сотрудников. На этом фоне прибыль Хэдхантера взлетит.

Крупный и прибыльный лидер, который временно упал в цене. Когда кризис пройдет, акция может сильно вырасти и принести хорошие дивиденды - прогноз около 12-13% годовых.

2. Т-Технологии ("Тинькофф")

Финтех-компания, сильная в технологиях и искусственном интеллекте (ИИ) с развитой экосистемой (банк, инвестиции, страхование, путешествия, развлечения и т.д.).

Почему может вырасти:

Лидер в ИИ: Каждая четвертая копейка их выручки — не просто от процентов по кредитам, а от умных технологичных продуктов. Это будущее финансов.

Расширение бизнеса: После объединения с Росбанком у них стало намного больше клиентов (47.8 млн) и расширилась доля рынка (почти 10%).

Быстрый рост: В 2025г чистая прибыль выросла более чем на 40%. Ожидания аналитиков по прибыли на 2026г так же остаются оптимистичными.

Это не просто банк, а технологичная компания на стыке финансов и ИИ. Растет очень быстро и имеет огромную базу клиентов. К тому же, это одна их немногих акций с ежеквартальными дивидендами, выплата которых закреплена в дивидендной политике!

3. Мать и дитя

Сеть частных клиник премиум-класса.

Почему может вырасти:

Лидер в своем сегменте: Самые известные и качественные частные клиники в России.

Хорошие финпоказатели: Компания очень рентабельна (хорошо зарабатывает) и не имеет долгов (деньги есть даже в запасе).

Стабильный спрос: Люди болеют и рожают детей всегда, независимо от кризиса.

Качественная "защитная" компания. На здоровье экономят в последнюю очередь, поэтому спрос стабильный, а бизнес — без долгов. К тому же компания платит дивиденды, направляя на выплаты до 100% от чистой прибыли.

4. Пермэнергосбыт

Один из самых интересных представителей сектора электроэнергетики с динамичным ростом и высокими дивидендами.

Почему может вырасти:

Очень высокие дивиденды: Обещают платить 13-15% годовых — это много.

Финансовая стабильность: Прибыль растет, долгов нет.

Защитная история: Компания прекрасно чувствует себя в условиях кризиса, высокой инфляции и ставки ЦБ.

Уникальность этой акции в том, что она не только приносит щедрые дивиденды, но и показывает феноменальный рост в тяжелейших условиях российской экономике!

Заключение

План покупок готов! Считаю, эти 4 акции отлично себя покажут в 2026г и принесут дивиденды в ближайшие месяцы. Все 4 бумаги уже есть в моём портфеле и я планирую докупить их после 12 января, когда спадет новогодняя волатильность.

