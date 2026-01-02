Куда вложить деньги в январе 2026? Мой выбор: 4 акции, которые принесут дивиденды и рост
Новый год наступил и пора возвращаться к инвестициям! Через неделю я планирую совершить свои первые в новом 2026г покупки и в этой статье покажу, в какие активы вложу деньги!
Что стало с моим портфелем
Вот так сейчас выглядит мой портфель:
В первый торговый день года (5 января) наш рынок немного снизился (около -0.3%). Похоже, инвесторы насторожились из-за новостей о президенте Венесуэлы (его похитили США) и застоя в переговорах по Украине. Геополитика остаётся напряженной — год только начался, старые проблемы не решены, а новые уже появляются. Ну и куда же без новогодних качелей на рынке — в эти дни волатильность всегда даёт о себе знать.
Но в целом, мой портфель в плюсе (+700тр), а его общая стоимость достигла 6.8млн р!
Во что я планирую инвестировать в январе 2026г?
Следуя своей стратегии "покупки ДО дивидендов за несколько месяцев", я отобрал следующие акции:
Помимо того, что все 4 компании на горизонте нескольких месяцев прогнозируют выплату дивидендов, у них есть и другие позитивные факторы, которые могут способствовать росту котировок их акций, а именно:
1. Хэдхантер
Рекрутинговое агентство №1 в России и СНГ и №3 в мире.
Почему может вырасти:
Лидер в сфере рекрутинга: Почти все крупные компании РФ ищут сотрудников через Хэдхантер. Это дает стабильный доход.
Деньги и дивиденды: У компании хорошие и устойчивые финансовые показатели, что позволяет ей щедро делится прибылью с акционерами (высокая дивидендная доходность).
Потенциал роста: Эта акция — один из лучших инструментов для игры на восстановление экономики. Когда ставка ЦБ снизится, бизнес получит импульс к развитию и компании начнут активно нанимать сотрудников. На этом фоне прибыль Хэдхантера взлетит.
Крупный и прибыльный лидер, который временно упал в цене. Когда кризис пройдет, акция может сильно вырасти и принести хорошие дивиденды - прогноз около 12-13% годовых.
2. Т-Технологии ("Тинькофф")
Финтех-компания, сильная в технологиях и искусственном интеллекте (ИИ) с развитой экосистемой (банк, инвестиции, страхование, путешествия, развлечения и т.д.).
Почему может вырасти:
Лидер в ИИ: Каждая четвертая копейка их выручки — не просто от процентов по кредитам, а от умных технологичных продуктов. Это будущее финансов.
Расширение бизнеса: После объединения с Росбанком у них стало намного больше клиентов (47.8 млн) и расширилась доля рынка (почти 10%).
Быстрый рост: В 2025г чистая прибыль выросла более чем на 40%. Ожидания аналитиков по прибыли на 2026г так же остаются оптимистичными.
Это не просто банк, а технологичная компания на стыке финансов и ИИ. Растет очень быстро и имеет огромную базу клиентов. К тому же, это одна их немногих акций с ежеквартальными дивидендами, выплата которых закреплена в дивидендной политике!
3. Мать и дитя
Сеть частных клиник премиум-класса.
Почему может вырасти:
Лидер в своем сегменте: Самые известные и качественные частные клиники в России.
Хорошие финпоказатели: Компания очень рентабельна (хорошо зарабатывает) и не имеет долгов (деньги есть даже в запасе).
Стабильный спрос: Люди болеют и рожают детей всегда, независимо от кризиса.
Качественная "защитная" компания. На здоровье экономят в последнюю очередь, поэтому спрос стабильный, а бизнес — без долгов. К тому же компания платит дивиденды, направляя на выплаты до 100% от чистой прибыли.
4. Пермэнергосбыт
Один из самых интересных представителей сектора электроэнергетики с динамичным ростом и высокими дивидендами.
Почему может вырасти:
Очень высокие дивиденды: Обещают платить 13-15% годовых — это много.
Финансовая стабильность: Прибыль растет, долгов нет.
Защитная история: Компания прекрасно чувствует себя в условиях кризиса, высокой инфляции и ставки ЦБ.
Уникальность этой акции в том, что она не только приносит щедрые дивиденды, но и показывает феноменальный рост в тяжелейших условиях российской экономике!
Заключение
План покупок готов! Считаю, эти 4 акции отлично себя покажут в 2026г и принесут дивиденды в ближайшие месяцы. Все 4 бумаги уже есть в моём портфеле и я планирую докупить их после 12 января, когда спадет новогодняя волатильность.
