Дивиденды 2026: Где искать доходность 12-14% на фоне общего снижения выплат

Сегодня поговорим о том, куда смотреть инвестору, который в 2026г хочет получать дивидендный доход. Я проанализировал рынок и выделил ТОП-4 дивидендные акции, которые выглядят наиболее привлекательно и обещают выплатить двузначные дивиденды!

Что будет с дивидендами в 2026г

Общая картина такова: аналитики прогнозируют снижение общего объема дивидендных выплат по рынку примерно на 30% к 2025 году — до 3.4 трлн рублей. Основная причина — давление на прибыль компаний из сырьевого сектора, который традиционно был «донором» самых крупных выплат.

Средняя доходность по индексу МосБиржи может составить 8-9%, но я считаю, что есть потенциал выбрать бумаги с доходностью выше рынка — в диапазоне 12-14%. Давайте посмотрим на конкретные акции, которые могут выплатить такие дивиденды.

Мой ТОП-4 компаний под дивиденды в 2026 году

Здесь я выделяю не просто компании с высокими прогнозами, а те, чья бизнес-модель, на мой взгляд, дает основание этим прогнозам верить.

СБЕР

Для меня это не просто банк, а системообразующий актив с огромным денежным потоком. Его дивидендная политика (50% от прибыли МСФО) — одна из самых прозрачных и последовательных на рынке. При текущих ценах прогнозируемые выплаты за 2025 год могут дать доходность выше 12-13%. Это ставка на финансовую систему страны в лице ее сильнейшего игрока. Транснефть

Классическая «дивидендная аристократия». Ее бизнес — монопольная инфраструктура — практически не зависит от цены на нефть. Качают больше или меньше — труба нужна всегда. Отрицательный чистый долг и стабильный поток позволяют платить щедро. Ожидаемая доходность в районе 13-14% выглядит очень солидно для такого низкорискового актива. ДОМ.РФ

Компания с государственным участием, играющая ключевую роль в ипотечном и строительном рынке. Менеджмент четко заявил о намерении выплачивать 50% прибыли. При прогнозируемых 240-245 рубля на акцию за 2025 год и текущих ценах мы получаем доходность под 12-13%. Важный момент — ее судьба тесно связана с госпрограммами, что добавляет стабильности, но и определенные рамки. ИКС 5

История про потребительский рынок, который будет существовать при любой экономической погоде. Люди всегда ходят в магазины. Компания уже выплатила солидные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2025 года, и финальная выплата летом может вывести совокупную 12-месячную доходность к 13-14%. Это ставка на внутренний спрос и операционную эффективность крупнейшего ретейлера.

Заключение

2026г, на мой взгляд, — время для избирательной и осмысленной дивидендной стратегии. Массового «дивидендного ливня» не будет, но у инвесторов есть все шансы "получить свой кусок", если выбирать отдельные бумаги.

Мой фокус в 2026г — на компании с «обязательным» спросом на их услуги (энергетика, инфраструктура, потребительский сектор), прибыльным бизнесом без долгов и чёткой дивидендной политикой. СБЕР, Транснефть, ДОМ.РФ и ИКС 5 — это те акции, которые выглядят особенно привлекательно в преддверии дивидендного сезона 2026г.

Три из этих четырёх акций уже есть в моём портфеле:

Планирую в ближайшее время начать инвестировать в ДОМ.РФ! Помимо щедрых дивидендов, эта акция показывает хороший рост после IPO (+8% за месяц), что выделяет её среди других новичков рынка и говорит о высокой привлекательности эмитента в глазах инвесторов, а следовательно и дальнейшей перспективе роста.

Понравилась статья? Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента без воды. Жду вас!