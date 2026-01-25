Северсталь, НЛМК и ММК — будет ли РОСТ и дивиденды в 2026

6 лет назад, когда я начинал инвестировать, акции металлургов были в топе у инвесторов. Бумаги из этого сектора славились не только своим динамичным ростом, но и щедрыми, ежеквартальными выплатами, что редкость для нашего рынка!

На этом фоне я инвестировал в акции Северсталь, НЛМК и ММК крупную сумму:

Но последние пару лет инвесторы потеряли интерес к акциям металлургов на фоне отмены дивидендов и сейчас многие бумаги "лежат на дне":

Ждать ли от них роста и дивидендов в 2026? Анализируем!

Текущая ситуация в секторе металлургии

Строительство и автопром (основные потребители металла), сильно сократили закупки и выплавка стали падает. Однако, металлурги на 20% нарастили экспорт, переориентируя потоки на Азию, Ближний Восток и Африку. Это позволило хоть как-то компенсировать провал и "держаться на плаву".

Но из-за огромного перепроизводства, особенно в Китае, рентабельность всего сектора снизилась. Да и везти металл из-за санкций стало дороже и дольше, поэтому инвесторы отвернулись от акций металлургов.

2026: будет ли рост?

Давайте посмотрим на возможные драйверы роста:

Ключевая ставка

Если ЦБ продолжит снижать ставку (сейчас она всё ещё высока), это оживит кредитование, а значит, и инвестиции в стройки и заводы. Это вызовет рост спроса и цен на металл. Госпроекты

Например, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург (завершится в 2028г), нужды нефтегазовиков и восстановление территорий, пострадавших от военных действий - это конкретные места, где будет требоваться металл в 2026г. Логистика

Развитие Северного морского пути и «Восточного полигона» РЖД позитивно скажется на металлургах, так как это позволит им сэкономить на экспорте, ускорить транзит на 10–12 суток и снизить расходы по доставке металла на $15 за тонну.

Когда металлурги вернутся к выплате дивидендов?

В 2026г, судя по всему, крупных выплат ждать не стоит. Компании вкладываются в капитальный ремонт и большие проекты. Свободный денежный поток под давлением. Но стоит понимать - деньги у металлургов на выплату есть! Поэтому возможны и сюрпризы.

Что происходит сейчас с компаниями?

Северсталь

Считается флагманом в секторе по эффективности. Имеет хорошую «подушку» безопасности. Аналитики ждут восстановления не раньше второй половины 2026.

НЛМК

Сумел лучше других сохранить экспортные потоки. Финансово устойчив. Некоторые эксперты ждут возможный разворот тренда акций к росту в 2026, но только если не наложат санкции на зарубежные активы компании.

ММК

Выглядит слабее своих "собратьев" по прочности бизнеса, но сами акции сейчас торгуются в 2 раза ниже балансовой стоимости активов ММК, что говорит о недооцененности бумаги.

Заключение

2026 год может стать поворотным для металлургов. Постепенное снижение ставки ЦБ, запуск инфраструктурных проектов и улучшение логистики. Это может привести к оживлению внутреннего спроса и росту акций. А возврат к выплате дивидендов точно подстегнёт интерес инвесторов к металлургам!

Акции Северстали, НЛМК и ММК сейчас находятся возле многолетних минимумов. Основные риски, по сути, уже в цене. Если у вас длинный горизонт инвестирования и вы верите в восстановление российской промышленности, то покупка этих активов сейчас выглядит перспективным инвестиционным решением.

Я планирую продолжить в них инвестировать, но не прямо сейчас, а как только появятся позитивные драйверы. Думаю, это произойдёт во второй половине 2026г!

