Евгений Павлик
Инвестиции

Северсталь, НЛМК и ММК — будет ли РОСТ и дивиденды в 2026

6 лет назад, когда я начинал инвестировать, акции металлургов были в топе у инвесторов. Бумаги из этого сектора славились не только своим динамичным ростом, но и щедрыми, ежеквартальными выплатами, что редкость для нашего рынка!

На этом фоне я инвестировал в акции Северсталь, НЛМК и ММК крупную сумму:

Но последние пару лет инвесторы потеряли интерес к акциям металлургов на фоне отмены дивидендов и сейчас многие бумаги "лежат на дне":

Ждать ли от них роста и дивидендов в 2026? Анализируем!

Текущая ситуация в секторе металлургии

Строительство и автопром (основные потребители металла), сильно сократили закупки и выплавка стали падает. Однако, металлурги на 20% нарастили экспорт, переориентируя потоки на Азию, Ближний Восток и Африку. Это позволило хоть как-то компенсировать провал и "держаться на плаву".

Но из-за огромного перепроизводства, особенно в Китае, рентабельность всего сектора снизилась. Да и везти металл из-за санкций стало дороже и дольше, поэтому инвесторы отвернулись от акций металлургов.

2026: будет ли рост?

Давайте посмотрим на возможные драйверы роста:

  1. Ключевая ставка
    Если ЦБ продолжит снижать ставку (сейчас она всё ещё высока), это оживит кредитование, а значит, и инвестиции в стройки и заводы. Это вызовет рост спроса и цен на металл.

  2. Госпроекты
    Например, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург (завершится в 2028г), нужды нефтегазовиков и восстановление территорий, пострадавших от военных действий - это конкретные места, где будет требоваться металл в 2026г.

  3. Логистика
    Развитие Северного морского пути и «Восточного полигона» РЖД позитивно скажется на металлургах, так как это позволит им сэкономить на экспорте, ускорить транзит на 10–12 суток и снизить расходы по доставке металла на $15 за тонну.

Когда металлурги вернутся к выплате дивидендов?

В 2026г, судя по всему, крупных выплат ждать не стоит. Компании вкладываются в капитальный ремонт и большие проекты. Свободный денежный поток под давлением. Но стоит понимать - деньги у металлургов на выплату есть! Поэтому возможны и сюрпризы.

Что происходит сейчас с компаниями?

  • Северсталь
    Считается флагманом в секторе по эффективности. Имеет хорошую «подушку» безопасности. Аналитики ждут восстановления не раньше второй половины 2026.

  • НЛМК
    Сумел лучше других сохранить экспортные потоки. Финансово устойчив. Некоторые эксперты ждут возможный разворот тренда акций к росту в 2026, но только если не наложат санкции на зарубежные активы компании.

  • ММК
    Выглядит слабее своих "собратьев" по прочности бизнеса, но сами акции сейчас торгуются в 2 раза ниже балансовой стоимости активов ММК, что говорит о недооцененности бумаги.

Заключение

2026 год может стать поворотным для металлургов. Постепенное снижение ставки ЦБ, запуск инфраструктурных проектов и улучшение логистики. Это может привести к оживлению внутреннего спроса и росту акций. А возврат к выплате дивидендов точно подстегнёт интерес инвесторов к металлургам!

Акции Северстали, НЛМК и ММК сейчас находятся возле многолетних минимумов. Основные риски, по сути, уже в цене. Если у вас длинный горизонт инвестирования и вы верите в восстановление российской промышленности, то покупка этих активов сейчас выглядит перспективным инвестиционным решением.

Я планирую продолжить в них инвестировать, но не прямо сейчас, а как только появятся позитивные драйверы. Думаю, это произойдёт во второй половине 2026г!

