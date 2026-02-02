Лукойл продает зарубежные активы: ждать ли роста акций и рекордных дивидендов

На днях появилась громкая новость — ЛУКОЙЛ наконец то договорился о продаже своих зарубежных активов с американским инвестиционным фондом Carlyle.

Для меня это важно, потому что в моём портфеле акции Лукойла занимают одну из самых больших долей :

Я собрал всю доступную информацию по этой теме и сегодня мы оценим, как данная сделка может повлиять на акции Лукойла, его дивиденды и стоит ли вообще сейчас инвестировать в Лукойл!

Что произошло?

ЛУКОЙЛ официально договорился с американским инвестиционным фондом Carlyle о продаже 100% своей международной «дочки» Lukoil International GmbH. Что важно, это переговоры не с другой нефтяной компанией, а с финансовым гигантом, у которого под управлением полтриллиона долларов активов.

Почему это важно?

Лукойл уже пытался продать свои активы компании Gunvor (бизнес Gunvor имеет нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива), но сделка не состоялась, потому что Минфин США заявил: "Gunvor не получит лицензию на сделку, пока Россия ведёт боевые действия на территории Украины", и обвинил компанию в связях с Россией.

Carlyle — это совсем другое дело. Carlyle — не нефтяная компания, а инвестиционный фонд, который никак не связан с нефтью и нашей страной. Сделка с Carlyle может устроить всех регуляторов, в том числе и США.

Что Лукойл конкретно хочет продать?

Зарубежный бизнес, который сейчас под санкциями, на сумму $12-15 млрд. В него входит всё, кроме казахстанских проектов:

НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах.

Доля в иракском проекте по добычи нефти «Западная Курна-2», проекты в Азербайджане, Африке (Египет, Нигерия и др.).

Сеть АЗС в Европе.

Главный для нас вопрос: куда пойдут деньги от продажи активов?

Для начала, стоит понимать, что сделка ещё не совершена и бежать покупать акции на фоне новости о ней может быть ещё рано. Пока нет зеленого света от OFAC (регулятор США) и всё может отмениться. Сроки одобрения этой сделки тоже не обозначены. Даже если сделка состоится, деньги от продажи санкционных активов могут быть заморожены на спецсчетах до снятия ограничений.

Пойду ли эти деньги на дивиденды?

ЛУКОЙЛ — один из самых щедрых эмитентов на российском рынке. Логично, что часть выручки от продажи активов может вернуться к нам через спецдивиденды. Но! Только после совершения самой сделки и разблокировки средств (если они будут заблокированы).

Заключение

ЛУКОЙЛ и без этой сделки — фундаментально сильная компания с привлекательной дивидендной доходностью. Но её реализация точно улучшит как положение самого Лукойла, так и её инвесторов:

Для ЛУКОЙЛа эта сделка - стратегически верный ход, который позволит выйти из-под санкционного давления и сфокусироваться на внутреннем рынке и СНГ.

Для нас, инвесторов это тоже позитив, который может стать катализатором роста акций Лукойла и привести к выплате супер щедрых дивидендов.

Поэтому, я продолжаю придерживаться своей долгосрочной дивидендной стратегии и, согласно ей, докупать акции Лукойла в свой портфель. Вижу в них перспективу!

