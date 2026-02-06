Лучший гаджет для холостяка-инвестора

Пару месяцев назад я писал пост: ТОП ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ХОЛОСТЯКА ИНВЕСТОРА, он зашел на ура — спасибо за ваши отзывы и комментарии! Решил не останавливаться и продолжить эту «бытовую» рубрику. Ведь мой канал не только про мои инвестиции, но и про «жизнь инвестора», а правильные гаджеты — это не просто траты, а своего рода инвестиции в комфорт моей жизни.

В этой статье я хочу рассказать о ещё одном, полезном приобретении!

О себе

Я живу один и главная ежедневная рутина, которая высасывает время - это готовка. Есть я люблю, готовить умею хорошо, но не фанатею от этого процесса. Поэтому сейчас стараюсь окружить себя бытовой техникой, которая делает за меня "грязную работу".

Мой кухонный арсенал такой: мультиварка-скороварка и аэрогриль. Но недавно я купил новый прибор - это кухонный измельчитель!

Что это такое и зачем он нужен?

Этот прибор полностью заменил мне мясорубку. Раньше я часто делал котлеты: покупал сразу кг 5 мяса, крутил его, лепил котлеты и замораживал. Но пока все нарежешь, прокрутишь, смешаешь, слепишь... в общем, это было долго. Поэтому мне приходилось запасаться котлетами, чтобы всегда было что приготовить и не заморачиваться с ними каждый день.

Замороженные котлеты хуже свежих по вкусу, да и по всему остальному. Однако каждый раз заряжать мясорубку и стоять накручивать на 1-2 порции я не хотел, поэтому приходилось делать запас котлет. Кухонный измельчитель решил эту проблему!

Как теперь выглядит мой типичный ужин:

По дороге с работы домой захожу в магазин, беру лоток свежего куриного филе бедра (750г). Дома кидаю мясо в чашу измельчителя. Туда же — луковицу, кусок сыра (200гр) для вкуса, яйцо, специи. Нажимаю кнопку на 30 секунд. Всё. Идеальный фарш готов. Не нужно ничего собирать, разбирать, смешивать. Леплю котлеты и сразу в жарку их (в аэрогриль, чтобы без лишнего масла и возни).

Итог: от идеи до готового ужина проходит 10-15 минут (я не преувеличиваю, именно столько!). Никакой грязной мясорубки и тонны посуды, никаких полугодовалых запасов мороженных котлет в морозилке. Только свежая и вкусная еда.

Заключение

Я снова и снова убеждаюсь: одни из самых ценных инвестиций — те, что освобождают наше время! Обновлять бытовой арсенал я не заканчиваю. Уже присмотрел новую штуку для дома, но расскажу о ней после тест-драйва в одной из следующих статей.

Кстати!

В прошлый раз я показывал вам свой портфель и рассказывал о своей крупной цели по покупкам — накопить на автомобиль. Прошло 3 месяца, и вот таких результатов мне удалось достичь:

С 1.37млн р сумма выросла до 2.65млн р, но тут возник парадокс: сейчас накопленной суммы мне хватит, например, на новый Belgеe X50 в максималке. Однако, я заметил: когда денег у меня не было — машина была целью. Когда деньги есть — я уже не так сильно хочу автомобиль...

Думаю, многие сталкивались с таким чувством. Я решил разобраться в этом феномене и скоро напишу отдельную статью на эту тему. Обещаю, будет интересно и полезно для переосмысления своих целей.

А вы что думаете? Пользуетесь ли кухонными измельчителями? И сталкивались ли с ситуацией, когда достигнутая цель теряла свою былую ценность? Делитесь в комментариях!

Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента.