Лучший гаджет для холостяка-инвестора
В этой статье я хочу рассказать о ещё одном, полезном приобретении!
О себе
Я живу один и главная ежедневная рутина, которая высасывает время - это готовка. Есть я люблю, готовить умею хорошо, но не фанатею от этого процесса. Поэтому сейчас стараюсь окружить себя бытовой техникой, которая делает за меня "грязную работу".
Мой кухонный арсенал такой: мультиварка-скороварка и аэрогриль. Но недавно я купил новый прибор - это кухонный измельчитель!
Что это такое и зачем он нужен?
Этот прибор полностью заменил мне мясорубку. Раньше я часто делал котлеты: покупал сразу кг 5 мяса, крутил его, лепил котлеты и замораживал. Но пока все нарежешь, прокрутишь, смешаешь, слепишь... в общем, это было долго. Поэтому мне приходилось запасаться котлетами, чтобы всегда было что приготовить и не заморачиваться с ними каждый день.
Замороженные котлеты хуже свежих по вкусу, да и по всему остальному. Однако каждый раз заряжать мясорубку и стоять накручивать на 1-2 порции я не хотел, поэтому приходилось делать запас котлет. Кухонный измельчитель решил эту проблему!
Как теперь выглядит мой типичный ужин:
По дороге с работы домой захожу в магазин, беру лоток свежего куриного филе бедра (750г).
Дома кидаю мясо в чашу измельчителя. Туда же — луковицу, кусок сыра (200гр) для вкуса, яйцо, специи.
Нажимаю кнопку на 30 секунд. Всё. Идеальный фарш готов. Не нужно ничего собирать, разбирать, смешивать.
Леплю котлеты и сразу в жарку их (в аэрогриль, чтобы без лишнего масла и возни).
Итог: от идеи до готового ужина проходит 10-15 минут (я не преувеличиваю, именно столько!). Никакой грязной мясорубки и тонны посуды, никаких полугодовалых запасов мороженных котлет в морозилке. Только свежая и вкусная еда.
Заключение
Я снова и снова убеждаюсь: одни из самых ценных инвестиций — те, что освобождают наше время! Обновлять бытовой арсенал я не заканчиваю. Уже присмотрел новую штуку для дома, но расскажу о ней после тест-драйва в одной из следующих статей.
Кстати!
В прошлый раз я показывал вам свой портфель и рассказывал о своей крупной цели по покупкам — накопить на автомобиль. Прошло 3 месяца, и вот таких результатов мне удалось достичь:
С 1.37млн р сумма выросла до 2.65млн р, но тут возник парадокс: сейчас накопленной суммы мне хватит, например, на новый Belgеe X50 в максималке. Однако, я заметил: когда денег у меня не было — машина была целью. Когда деньги есть — я уже не так сильно хочу автомобиль...
Думаю, многие сталкивались с таким чувством. Я решил разобраться в этом феномене и скоро напишу отдельную статью на эту тему. Обещаю, будет интересно и полезно для переосмысления своих целей.
А вы что думаете? Пользуетесь ли кухонными измельчителями? И сталкивались ли с ситуацией, когда достигнутая цель теряла свою былую ценность? Делитесь в комментариях!
