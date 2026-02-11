10 февраля получил зарплату — и снова все на инвестиции (делаю так уже 6 лет!)

10 февраля мне на работе выдали зарплату — и я, нет, не пошел ее тратить, пропивать или отдавать жене. Почти все деньги я инвестировал, и делаю так уже 6 лет, о чем и рассказываю на своем канале!

Сколько денег получил?

Я работаю инженером, и в месяц у меня выходит на руки порядка 100–120 тысяч рублей. Зарплату нам выдают частями, два раза в месяц. В этот раз я получил 89 000 рублей (это сама зарплата, аванс был около 25 000 рублей):

Вообще, у меня есть и другие источники дохода, но именно зарплату с основной работы я всегда инвестирую в фондовый рынок — для создания капитала и пассивного источника дохода.

Мой портфель

Вот так он выглядит на данный момент уже после сегодняшних покупок:

Во что инвестировал?

Пару дней назад я выкладывал на канале свой план с разбором 4 дивидендных акций. Я не стал отступать от плана и вложил деньги в 4 бумаги, которые, на мой взгляд, сейчас привлекательны для инвестирования. Их покупка также соответствует критериям моей стратегии:

БСП

Т-Технологии

Мать и дитя

Пермэнергосбыт

Все эти компании имеют прочный и прибыльный бизнес и стабильно платят дивиденды.

Кроме того, часть денег я вложил в фонд ликвидности SBMM. У меня там уже больше 2,8 млн рублей, и этот фонд я использую как безрисковую часть портфеля — аналог ОФЗ, облигаций или депозитов, с ежедневным гарантированным доходом (ставка сейчас 16% годовых).

Заключение

Я продолжаю инвестировать и наращивать капитал, несмотря ни на что. Да, психологически непросто покупать акции, когда рынок стоит на месте или падает. Но я чётко помню свою цель — создание растущего дивидендного потока.

У меня уже есть фундамент. Тот капитал, что вложен в акции (это 4,7 млн рублей), сейчас генерирует около 36 000 рублей в месяц:

Даже прекратив новые вложения, я не потеряю пассивный доход — он будет расти сам по себе. Компании в портфеле увеличивают прибыль и, как следствие, дивиденды, опережая инфляцию. Так что мой план прост: продолжать инвестировать и делиться прогрессом с вами!

