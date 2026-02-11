10 февраля получил зарплату — и снова все на инвестиции (делаю так уже 6 лет!)
Сколько денег получил?
Я работаю инженером, и в месяц у меня выходит на руки порядка 100–120 тысяч рублей. Зарплату нам выдают частями, два раза в месяц. В этот раз я получил 89 000 рублей (это сама зарплата, аванс был около 25 000 рублей):
Вообще, у меня есть и другие источники дохода, но именно зарплату с основной работы я всегда инвестирую в фондовый рынок — для создания капитала и пассивного источника дохода.
Мой портфель
Вот так он выглядит на данный момент уже после сегодняшних покупок:
Во что инвестировал?
Пару дней назад я выкладывал на канале свой план с разбором 4 дивидендных акций. Я не стал отступать от плана и вложил деньги в 4 бумаги, которые, на мой взгляд, сейчас привлекательны для инвестирования. Их покупка также соответствует критериям моей стратегии:
БСП
Т-Технологии
Мать и дитя
Пермэнергосбыт
Все эти компании имеют прочный и прибыльный бизнес и стабильно платят дивиденды.
Кроме того, часть денег я вложил в фонд ликвидности SBMM. У меня там уже больше 2,8 млн рублей, и этот фонд я использую как безрисковую часть портфеля — аналог ОФЗ, облигаций или депозитов, с ежедневным гарантированным доходом (ставка сейчас 16% годовых).
Заключение
Я продолжаю инвестировать и наращивать капитал, несмотря ни на что. Да, психологически непросто покупать акции, когда рынок стоит на месте или падает. Но я чётко помню свою цель — создание растущего дивидендного потока.
У меня уже есть фундамент. Тот капитал, что вложен в акции (это 4,7 млн рублей), сейчас генерирует около 36 000 рублей в месяц:
Даже прекратив новые вложения, я не потеряю пассивный доход — он будет расти сам по себе. Компании в портфеле увеличивают прибыль и, как следствие, дивиденды, опережая инфляцию. Так что мой план прост: продолжать инвестировать и делиться прогрессом с вами!
Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд