Рынок акций РФ падает 12 недель подряд! Когда ждать рост?

Я внимательно слежу за российским рынком. И ситуация, мягко говоря, не радует. Только что индекс Мосбиржи обновил антирекорд: 12 недель падения подряд. Но это ещё не всё. На самом деле мы падаем уже третий год:
📉 2024 год: −7%
📉 2025 год: −4%
📉 2026 год (прошло только 5 месяцев): −6%
Однако, если говорить конкретно о моём портфеле, который я формирую более 6 лет, то с начала 2026г я в плюсе (скрин из сервиса учёта инвестиций приложил):
Давайте посмотрим на реальные причины падения рынка и попробуем спрогнозировать когда же начнется долгожданный рост!
Почему рынок не растёт?
На него давят 6 факторов.
Ключевая ставка
ЦБ снижал её уже 8 раз подряд, но текущий уровень всё ещё смертелен для закредитованных компаний. Строительство и ритейл страдают больше всех, потому что их бизнес держится на заёмных деньгах.
Доверие инвесторов подорвано
Компании массово отменяют дивиденды или игнорируют собственную дивполитику — даже когда деньги есть. А ведь дивиденды были главной фишкой российского рынка.
Санкции
Они только расширяются. Каждый новый пакет ограничивает приток капитала и давит на бизнес.
Геополитика
Продолжает накаляться - МИД РФ заявил о последовательных ударах по предприятиям ВПК в Киеве (ответ на атаку по общежитию в ЛНР), а в пятницу российский БПЛА (так считает ЕС) попал в жилой дом в Румынии (страна НАТО).
Рынки всегда реагируют на эскалацию очень остро, потому что она несёт основные риски.
Крепкий рубль
Официальный курс сейчас — около 71 руб./$. Для компаний-экспортёров, чья доля на нашем рынке превышает 50%, это серьёзный удар по валютной выручке.
Нефть дешевеет
Нефть марки Brent за месяц упала на –12% (до $91 за баррель). За ценой нефти тянется и наш рынок.
Этих шести факторов уже достаточно, чтобы понять, почему мы не видим роста нашего рынка.
Когда рынок начнёт расти? Мои ожидания без иллюзий
Я вижу 4 сценария, которые способны развернуть тренд.
Снижение ставки ЦБ
Как ЦБ опустит её до 10% или даже однозначного значения, многие компании оживут. Им станет проще гасить свои долги и брать новые займы. Может начаться переток из депозитов в дивидендные акции, так как на рынке немало бумаг, предлагающих дивидендную доходность на уровне 12–15%.
Ясность по геополитике
Рынку нужен не столько мир любой ценой, сколько предсказуемость. Если эскалация не усилится, инвесторы начнут возвращаться. Даже без формального завершения конфликта.
Стабильность дивидендных выплат
Дивиденды — это то, на чём держался интерес большинства инвесторов к нашему рынку. Если компании начнут соблюдать свою дивполитику, то я первый начну перекладывать деньги из консервативных инструментов в дивидендные акции.
Рубль ослабнет до 80–90 за доллар
Слабый рубль — это драйвер роста для нашего рынка. Экспортёры потянут его вверх на фоне хороших отчётов благодаря валютной переоценке выручки.
Заключение
Если быть совсем уж оптимистом, то самый ранний срок разворота нашего рынка — это осень 2026г. Но только при условии, что:
ставку ЦБ начнут снижать активнее
не будет новых геополитических ударов
К тому же, если посмотреть на историческую статистику, именно осенью наш рынок часто переходил к росту (а конкретно — в октябре!):
Так что набираемся терпения, чётко следуем своей стратегии, соблюдаем диверсификацию и ждём осеннего роста!
Не является инвестиционной рекомендацией
