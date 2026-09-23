Ключевая ставка ЦБ 14%: резюме обсуждения 23 сентября 2026 года

Главное решение: ставка осталась 14%
Банк России 23 сентября 2026 года опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания Совета директоров 11 сентября. Ключевую ставку оставили без изменений — 14,00% годовых. Это первая пауза в цикле снижения ставки за длительный период. Решение было принято на фоне усиления текущего ценового давления.
По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год (ранее 4–5%). Основная причина — временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях, прежде всего в нефтепереработке, и связанные с этим прямые, косвенные и вторичные эффекты.
Почему инфляция ускорилась
В июле текущий рост цен с сезонной корректировкой составил 11,6% в годовом выражении после 5,3% в среднем во втором квартале. Базовая инфляция выросла до 7,0%.
Ключевые факторы, которые обсуждались:
Удорожание моторного топлива из-за временного выбытия нефтеперерабатывающих мощностей.
Косвенные и вторичные эффекты роста цен на топливо, которые распространились на более широкий круг товаров и услуг.
Коррекция цен на плодоовощную продукцию после сильного снижения весной.
Ограниченное влияние ослабления рубля.
Участники отметили, что дальнейшая динамика инфляции во многом зависит от ситуации на топливном рынке. В базовом сценарии предполагается постепенное восстановление мощностей и нормализация предложения. Это должно снизить инфляционные ожидания и ограничить возможности компаний переносить издержки в цены при сдержанном спросе.
Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. Прогноз Банка России: 6,0–7,0% по итогам 2026 года и возврат к 4% в 2027 году.
Что происходило в экономике
Экономика в начале третьего квартала продолжала умеренно расти. Выпуск увеличивался по широкому кругу отраслей, за исключением секторов, столкнувшихся с временным выбытием мощностей.
Потребительская активность в июле замедлилась, но оставалась высокой. По данным банка, ее поддерживал рост доходов населения. Часть покупок (топливо, товары длительного хранения, отдельные товары длительного пользования) могла быть связана с опасениями дальнейшего роста цен.
Инвестиционная активность продолжала восстанавливаться. В номинальном выражении инвестиции вернулись к росту. На рынке труда напряженность постепенно снижалась: безработица немного выросла, темпы роста зарплат замедлились, разрыв с производительностью труда сокращался.
Бюджетная политика продолжала вносить значительный вклад в рост внутреннего спроса. Участники обсудили, что при более высоком структурном первичном дефиците может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.
Денежно-кредитные условия
Большинство участников согласились, что денежно-кредитные условия оставались умеренно жесткими.
Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ немного снизились.
Депозитные ставки в августе несколько выросли (банки скорректировали ожидания по траектории ключевой ставки).
Кредитные ставки менялись разнонаправленно. Рыночные ставки снижались слабо.
Кредитная активность оставалась повышенной, особенно в корпоративном сегменте. Розничное кредитование росло умереннее.
Сберегательная активность населения несколько снизилась, но оставалась высокой.
Большинство участников посчитали текущую жесткость достаточной для возобновления снижения устойчивой инфляции при реализации базового сценария.
Внешние условия и риски
Мировая экономика сохраняла устойчивость, но внешнее инфляционное давление усилилось. Цены на нефть складывались выше июльского прогноза. Рубль в августе ослаб.
Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Основные из них связаны с возможным дисбалансом спроса и предложения, повышенными инфляционными ожиданиями, длительным опережающим ростом зарплат и внешними факторами.
Что дальше
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
Следующее заседание Совета директоров запланировано на 23 октября 2026 года. На нем ожидается обновление среднесрочного прогноза.