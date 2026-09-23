Ключевая ставка ЦБ 14%: резюме обсуждения 23 сентября 2026 года

Главное решение: ставка осталась 14%

Банк России 23 сентября 2026 года опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания Совета директоров 11 сентября. Ключевую ставку оставили без изменений — 14,00% годовых. Это первая пауза в цикле снижения ставки за длительный период. Решение было принято на фоне усиления текущего ценового давления.

По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год (ранее 4–5%). Основная причина — временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях, прежде всего в нефтепереработке, и связанные с этим прямые, косвенные и вторичные эффекты.