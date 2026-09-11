Ключевая ставка ЦБ 11 сентября 2026: решение Банка России и последствия

Что будет со вкладами, кредитами и ипотекой

Изменение или сохранение ставки не означает автоматического и мгновенного пересмотра условий по всем продуктам. Банки учитывают свои расходы, конкуренцию, ликвидность и риски.

Ключевая ставка — ориентир для банков. Она влияет на стоимость денег, которые банки привлекают и размещают.

Вклады

Ставки по новым вкладам обычно реагируют быстрее. При сохранении ключевой ставки на 14% доходность депозитов, скорее всего, останется на близком к текущему уровне (часто чуть ниже ключевой). Уже открытые вклады с фиксированной ставкой продолжают действовать на прежних условиях до окончания срока.

Потребительские кредиты

Ставки по новым потребительским кредитам зависят от ключевой, но с задержкой. Банки могут корректировать предложения постепенно. По действующим кредитам с фиксированной ставкой условия не меняются. По кредитам с плавающей ставкой (привязанной к ключевой) пересчет происходит по условиям договора.

Ипотека

Рыночная ипотека чувствительна к ключевой ставке. При ее сохранении ставки по новым ипотечным кредитам, как правило, остаются на текущих уровнях. Уже оформленные договоры с фиксированной ставкой продолжают действовать без изменений.

Деньги для бизнеса

Ставки по корпоративным кредитам и кредитным линиям тоже ориентируются на ключевую. Банки могут пересматривать условия по новым договорам.

По уже заключенным соглашениям с фиксированной ставкой ничего автоматически не меняется.