Ключевая ставка ЦБ 11 сентября 2026: решение Банка России и последствия

Материал обновлен 11 сентября 2026 года, 16:30 (МСК).
Что решил Банк России
Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года сохранил ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Решение действует с момента принятия (дата вступления в силу уточняется в официальном пресс-релизе).
Официальный пресс-релиз опубликован на сайте Банка России: cbr.ru.
Ключевая ставка с 27 июля 2026 года уже находилась на отметке 14%. Регулятор сделал паузу в цикле снижения.
Почему регулятор принял это решение
Банк России ориентируется на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и оценку рисков. Основные факторы, которые банк учитывал:
Ускорилось текущее ценовое давление, а устойчивый рост цен поднялся до 5–6% в пересчете на год;
В июле текущий рост цен с сезонной поправкой вырос до 11,6% в годовом выражении;
Базовая инфляция увеличилась до 7,0% после 4,6% в среднем в предыдущем квартале;
Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников рынка остаются повышенными;
Проинфляционные риски усилились и сейчас превышают дезинфляционные;
Среди главных рисков ЦБ выделяет более высокий внутренний спрос;
Дополнительный риск — рост зарплат быстрее производительности труда;
Денежно-кредитные условия остаются умеренно жесткими, но в реальном выражении их жесткость немного снизилась;
Кредитная активность остается повышенной, особенно в корпоративном сегменте;
Банк подчеркивает, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных по инфляции и внешним условиям.
Что будет со вкладами, кредитами и ипотекой
Ключевая ставка — ориентир для банков. Она влияет на стоимость денег, которые банки привлекают и размещают.
Изменение или сохранение ставки не означает автоматического и мгновенного пересмотра условий по всем продуктам. Банки учитывают свои расходы, конкуренцию, ликвидность и риски.
Вклады
Ставки по новым вкладам обычно реагируют быстрее. При сохранении ключевой ставки на 14% доходность депозитов, скорее всего, останется на близком к текущему уровне (часто чуть ниже ключевой). Уже открытые вклады с фиксированной ставкой продолжают действовать на прежних условиях до окончания срока.
Потребительские кредиты
Ставки по новым потребительским кредитам зависят от ключевой, но с задержкой. Банки могут корректировать предложения постепенно. По действующим кредитам с фиксированной ставкой условия не меняются. По кредитам с плавающей ставкой (привязанной к ключевой) пересчет происходит по условиям договора.
Ипотека
Рыночная ипотека чувствительна к ключевой ставке. При ее сохранении ставки по новым ипотечным кредитам, как правило, остаются на текущих уровнях. Уже оформленные договоры с фиксированной ставкой продолжают действовать без изменений.
Деньги для бизнеса
Ставки по корпоративным кредитам и кредитным линиям тоже ориентируются на ключевую. Банки могут пересматривать условия по новым договорам.
По уже заключенным соглашениям с фиксированной ставкой ничего автоматически не меняется.
Когда следующее заседание ЦБ
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 23 октября 2026 года. Это опорное заседание, на котором обычно публикуется обновленный среднесрочный прогноз.
Вопросы и ответы
Ответили на самые популярные вопросы про ключевую ставку.
Когда начнет действовать новая ключевая ставка?
В данном случае ставка не менялась. Она продолжает действовать на уровне 14,00%. Если бы решение предполагало изменение, дату начала действия указывали бы в пресс-релизе.
Обязаны ли банки менять ставки по вкладам и кредитам?
Нет. Банки не обязаны автоматически и немедленно менять условия. Они самостоятельно определяют ставки по своим продуктам, ориентируясь на ключевую ставку, стоимость фондирования и рыночную ситуацию.
Что делать с действующим вкладом?
Действующий вклад с фиксированной ставкой продолжает работать на прежних условиях до конца срока. Досрочное расторжение обычно приводит к потере части процентов — условия указаны в договоре. Имеет смысл сравнить предложения банков ближе к окончанию срока.
Когда имеет смысл обсуждать рефинансирование?
Рефинансирование кредита или ипотеки имеет смысл рассматривать, когда новые ставки заметно ниже текущей и выгода перекрывает комиссии и расходы на переоформление. При сохранении ключевой ставки на прежнем уровне существенного удешевления новых предложений ждать не стоит.
Таблица: до решения и после решения
Параметр
До решения (до 11.09.2026)
После решения (11.09.2026)
Ключевая ставка
14,00%
14,00%
Дата действия
с 27.07.2026
продолжается
Что может измениться
Ставки по новым вкладам, кредитам и ипотеке (постепенно)
Банки могут точечно корректировать новые предложения
Что не меняется автоматически
Условия действующих договоров с фиксированной ставкой
Условия действующих договоров с фиксированной ставкой