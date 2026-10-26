11.11 и Черная пятница 2026: почему продавцы отказываются от скидок

Продавцы маркетплейсов все чаще отказываются от участия в акциях и требуют права отказаться официально. Поводом стали новые правила Ozon: с 12 октября платформа перешла на единую предельную цену товара, а с 15 октября в части акций нельзя ограничивать количество товаров со скидкой и сложнее вывести товар из распродажи.
20 октября Союз электронной торговли попросил ФАС и Минпромторг проверить новые условия со ссылкой на закон о платформенной экономике, а 21 октября Союз продавцов маркетплейсов предложил запретить принудительное участие в акциях. Разбираем, что изменилось, сколько на самом деле стоят скидки и какие даты ждать в 2026 году.
Что происходит с ноябрьскими распродажами
Сезон распродаж 2026 начинается в конце ноября, но споры вокруг него разгораются уже сейчас. Продавцы недовольны правилами, по которым товар попадает в акцию. Особенно актуальна проблема перед грядущими распродажами 11.11 и «Черной пятницей».
Когда участие в акции определяется ценой, которую платформа считает акционной, продавец либо держит цену выше и не участвует, либо соглашается на скидку, которая не всегда покрывается маржой.
Пожары на складах маркетплейсов усиливают опасения продавцов перед Ноябрьскими распродажами 2026: есть риск не успеть подготовить остатки к сезону.
Что изменил Ozon с 12 и 15 октября
С 12 октября 2026 года у Ozon вместо двух цен – «цены по акции» и «цены без акции» – появилась одна предельная цена товара. Заходить в каждую акцию отдельно больше не нужно: участие регулируется изменением этой цены.
С 15 октября добавилось второе изменение: в части акций стало невозможно ограничивать количество товаров со скидкой, а выводить товары из распродаж стало сложнее. Для продавцов, которые работают по схеме FBO – когда товар лежит на складе платформы, – это означает риск продать весь остаток по акционной цене, а не то количество, которое продавец готов отдать со скидкой.
Позиция платформы: прежние настройки сохранились, включая отказ от автодобавления в акции и лимиты. Позиция продавцов: настройки могут и сохраниться, но фактического контроля над объемом товара, который уйдет со скидкой, больше нет. Это противоречие и стало предметом обращений в регуляторные ведомства.
Почему продавцы против: комиссии и логистика
По оценке отраслевого издания, комиссии и логистика на маркетплейсах превысили 40 процентов стоимости товара. Если больше сорока процентов цены уходит платформе, то скидка в 10–15 процентов съедает почти всю прибыль, а скидка в 20 процентов уводит продажу в минус.
Второй аргумент – рост платных инструментов. Платформы все чаще предлагают сниженную комиссию по подписке: например, на «Яндекс Маркете» с июля 2026 года продавцы одежды, обуви и аксессуаров могут перейти на платную подписку со сниженной комиссией – 14 процентов для тех, кто хранит товары на складах маркета или работает по модели «Экспресс», и от 14 до 21 процента для остальных моделей логистики. До этого в категории действовало 45–52 процента. Сама подписка стоит 6 990 или 16 990 рублей в месяц в зависимости от набора инструментов, и в нее, помимо комиссии, входит ограничение скидок за счет площадки.
Третий аргумент – сезонность издержек. В распродажу растет не только скидка, но и нагрузка: больше отгрузок, больше хранения, больше рекламных расходов. Продавец вынужден платить за трафик, который приводит покупателя, готового купить только со скидкой.
Что требуют союзы продавцов
20 октября Союз электронной торговли попросил ФАС и Минпромторг проверить новые условия участия продавцов в акциях Ozon. В обращении союза указано, что скидки за счет продавца возможны только с его согласия, согласно статье 9 закона «О платформенной экономике».
21 октября другой союз – Союз продавцов маркетплейсов – направил свои предложения в администрацию президента, ФАС и комитет Госдумы по экономической политике. Требования: запретить принудительное участие товаров в акциях и снижение позиций продавцов в поисковой выдаче, дать продавцу право выбирать доставку и цену, разделить платежи за витрину, логистику и рекламу, а также отказаться от блоков «Похожие товары» и «Найти дешевле».
ФАС намерена рассмотреть обращение.
Что говорит закон о платформенной экономике
Закон о платформенной экономике вступил в силу 1 октября 2026 года, и он прямо касается скидок. Платформы не могут навязывать продавцам скидки и свою доставку, а также создавать неравные условия. ФАС получает контроль за соблюдением требований к маркетплейсам: ведомство будет проверять наличие согласия продавца на скидки за его счет, обоснованность блокировок кабинетов и равенство условий продвижения в выдаче.
Есть и вторая норма, которая касается витрины: демонстрируемая цена не должна зависеть от платежного средства покупателя. Скидки банков и платформ допускаются только по согласованию с продавцом.
Какие скидки ждать в 2026 году
Официальных цифр от платформ пока нет, но есть прогноз: скидки на маркетплейсах в «черную пятницу» 2026 могут составить 5–10 процентов. Это заметно скромнее привычных акционных 20–30 процентов и объясняется тем же: при комиссии и логистике выше 40 процентов у продавцов просто нет запаса для большой скидки.
Второй фактор – даты. Международная «черная пятница» в 2026 году приходится на 27 ноября, киберпонедельник – на 30 ноября, а российские площадки традиционно стартуют раньше: ожидаемый старт акций – 23–24 ноября. Практика 2025 года это подтверждает: официальной датой считалась пятница 28 ноября, но Ozon, Wildberries и AliExpress запустили акции уже 24 ноября.
Для продавцов это означает, что готовиться нужно не к самой дате, а к двум неделям до нее.
Как продавцу принять решение об участии: чек-лист
Посчитайте юнит-экономику до скидки. Возьмите цену, из нее вычтите комиссию, логистику, хранение, эквайринг и рекламу – и проверьте, что остается положительная маржа при той скидке, которую требует акция. Если при скидке 10 процентов юнит уходит в минус, участие в акции не окупится объемом.
Определите предельную скидку, при которой вы готовы работать, и зафиксируйте ее для себя до того, как платформа предложит условия.
Проверьте, как в вашем кабинете устроено участие – есть ли отказ от автодобавления, какие лимиты действуют, что происходит с остатком на складе при FBO.
Заложите кассовый разрыв. В акции деньги приходят позже, чем уходит товар, а выплаты платформа делает по своему графику.
Помните про документы – если скидка предоставлена за ваш счет, у вас должно быть подтверждение согласия и расчет, на основании которого она применялась.
Даты ноябрьских распродаж 2026
Даты «черной пятницы» и киберпонедельника рассчитаны по календарю, старт акций на российских площадках – ожидаемый: платформы объявляют его отдельно и обычно раньше международной даты.
Событие
Дата в 2026 году
Как было в 2025 году
11.11 (Всемирный день шопинга)
11 ноября
акции стартовали заранее, дату площадки объявляли отдельно
Старт акций российских площадок к «черной пятнице»
ожидается 23–24 ноября
Ozon, Wildberries и AliExpress начали 24 ноября
«Черная пятница» (международная дата)
27 ноября
официальной датой считалась пятница 28 ноября
Киберпонедельник
30 ноября
площадки продлевали акции на следующий понедельник
Вопросы и ответы
Ответили на частые вопросы.
Правда ли, что продавцы отказываются от ноябрьских распродаж?
Публичных заявлений о полном отказе от 11.11 и «черной пятницы» нет .Продавцы сокращают участие в акциях и требуют закрепить право отказаться. Поводом стали новые правила Ozon: с 12 октября платформа перешла на единую предельную цену товара, а с 15 октября в части акций нельзя ограничивать количество товаров со скидкой и сложнее вывести товар из распродажи.
Что изменилось в акциях Ozon с 15 октября 2026 года?
В части акций стало невозможно ограничивать количество товаров со скидкой, а выводить товары из распродаж стало сложнее. Для схемы FBO, когда товар хранится на складе платформы, это означает риск продать весь остаток по акционной цене. Ozon называет изменения техническими и говорит, что прежние настройки, включая отказ от автодобавления и лимиты, сохранены.
Когда пройдут 11.11 и «черная пятница» в 2026 году?
11.11 – 11 ноября. Международная «черная пятница» в 2026 году приходится на 27 ноября, киберпонедельник – на 30 ноября. Российские площадки традиционно стартуют раньше: ожидаемый старт акций – 23–24 ноября.
Какие скидки будут на маркетплейсах в «черную пятницу» 2026?
Скидки на маркетплейсах в «черную пятницу» 2026 могут составить 5–10 процентов. Это меньше привычных 20–30 процентов: при комиссии и логистике выше 40 процентов стоимости товара у продавцов нет запаса для глубокой скидки. Официальных цифр платформы пока не публиковали.
Можно ли отказаться от участия в акции?
Технически у платформ есть настройки отказа от автодобавления в акции, и Ozon подтвердил, что они сохранены. Но при переходе на единую предельную цену участие фактически определяется ценой: держите цену выше – не участвуете, опускаете – участвуете. Союзы продавцов добиваются, чтобы право отказа было прямо закреплено в правилах, а ФАС проверяет, есть ли согласие продавца на скидки за его счет.
Что требует закон о платформенной экономике?
Закон вступил в силу 1 октября 2026 года. Платформы не могут навязывать продавцам скидки и свою доставку и создавать неравные условия. ФАС будет проверять наличие согласия продавца на скидки за его счет, обоснованность блокировок кабинетов и равенство условий продвижения в выдаче.
Как понять, выгодно ли участвовать в распродаже?
Посчитайте юнит-экономику до скидки: из цены вычтите комиссию, логистику, хранение, эквайринг и рекламу. Если при требуемой акционной скидке маржа отрицательная, объем продаж не компенсирует убыток. Дополнительно заложите кассовый разрыв: в акции товар уходит раньше, чем приходят выплаты.
Почему комиссии и логистика стали главной проблемой?
Комиссии, логистика и платные инструменты на маркетплейсах растут и забирают все больше процентов от стоимости товара. Чем выше постоянные издержки, тем меньше остается на скидку.