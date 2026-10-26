11.11 и Черная пятница 2026: почему продавцы отказываются от скидок

Почему продавцы против: комиссии и логистика

По оценке отраслевого издания, комиссии и логистика на маркетплейсах превысили 40 процентов стоимости товара. Если больше сорока процентов цены уходит платформе, то скидка в 10–15 процентов съедает почти всю прибыль, а скидка в 20 процентов уводит продажу в минус.

Второй аргумент – рост платных инструментов. Платформы все чаще предлагают сниженную комиссию по подписке: например, на «Яндекс Маркете» с июля 2026 года продавцы одежды, обуви и аксессуаров могут перейти на платную подписку со сниженной комиссией – 14 процентов для тех, кто хранит товары на складах маркета или работает по модели «Экспресс», и от 14 до 21 процента для остальных моделей логистики. До этого в категории действовало 45–52 процента. Сама подписка стоит 6 990 или 16 990 рублей в месяц в зависимости от набора инструментов, и в нее, помимо комиссии, входит ограничение скидок за счет площадки.

Третий аргумент – сезонность издержек. В распродажу растет не только скидка, но и нагрузка: больше отгрузок, больше хранения, больше рекламных расходов. Продавец вынужден платить за трафик, который приводит покупателя, готового купить только со скидкой.