Селлеры предложили ограничить комиссии и ценовую политику маркетплейсов

Союз продавцов маркетплейсов просит изменить закон о платформенной экономике. Поправки должны расширить права продавцов при установлении цен, выборе доставки и участии в акциях.

Союз продавцов маркетплейсов предложил ограничить маркетплейсы в ценообразовании, комиссиях и управлении поисковой выдачей. Такое письмо написали администрации президента, ФАС и комитету Госдумы по экономической политике. Объединение также просит разделить и сделать прозрачными платежи за размещение товаров, логистику и рекламу.

Селлерам предлагают предоставить право самостоятельно выбирать способ доставки и устанавливать розничную цену. СПМ также выступает против принудительного участия товаров в акциях и снижения позиций продавцов, которые работают со своего склада или не обрабатывают заказы в выходные и праздники. Еще одна инициатива — запретить блоки «Похожие товары» и «Найти дешевле» внутри уникальных карточек. Об этом пишет «Коммерсант».

Часть гарантий уже закреплена в законе, отмечают юристы. Маркетплейсы не могут навязывать продавцам скидки и свою доставку, а также создавать неравные условия. При этом закон не требует разделять плату за витрину и логистику и прямо не запрещает снижать позиции товаров в поиске в указанных СПМ случаях.

Запрет сравнительных блоков может ограничить конкуренцию и доступ покупателей к информации о ценах, считают эксперты. ФАС намерена рассмотреть обращение, а комитет Госдумы по экономической политике на момент публикации его еще не получил.