Что такое платформенная экономика

Платформенная экономика – способ организации сделок, при котором продавец и покупатель, исполнитель и заказчик находят друг друга не напрямую, а на цифровой площадке. Площадка не производит товар и не выполняет работу: она соединяет стороны, устанавливает правила, проводит расчеты и получает комиссию.

Главное отличие от обычной торговли – платформа не владеет продуктом. Маркетплейс не покупает товар у продавца, агрегатор такси не держит парк машин, сервис доставки не нанимает курьеров в штат. Она продает доступ к рынку и инфраструктуру сделки.