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Илья Шляпников
Экономика России
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Платформенная экономика: что это такое и ее главные признаки

Платформенная экономика: что это такое и ее главные признаки

Платформенная экономика – это модель, в которой сделка между исполнителем и заказчиком происходит через цифровую платформу. Разбираем, как отличить ее от обычного магазина и посредника, по каким признакам узнают платформу и что изменил закон, вступивший в силу 1 октября 2026 года.

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Что такое платформенная экономика

Платформенная экономика – способ организации сделок, при котором продавец и покупатель, исполнитель и заказчик находят друг друга не напрямую, а на цифровой площадке. Площадка не производит товар и не выполняет работу: она соединяет стороны, устанавливает правила, проводит расчеты и получает комиссию.

Главное отличие от обычной торговли – платформа не владеет продуктом. Маркетплейс не покупает товар у продавца, агрегатор такси не держит парк машин, сервис доставки не нанимает курьеров в штат. Она продает доступ к рынку и инфраструктуру сделки.

Три стороны и одна платформа

В любой платформенной модели есть три участника: платформа, исполнитель (продавец, водитель, курьер, фрилансер) и потребитель. Платформа связывает их и зарабатывает на комиссии, подписках, рекламе или платном продвижении.

Такая схема имеет две особенности. Первая – сетевой эффект: чем больше исполнителей, тем ценнее платформа для потребителей, и наоборот. Вторая – власть правил: именно платформа решает, кого допустить, как ранжировать, кого заблокировать и сколько взять за сделку.

Признаки платформенной экономики

К основным признакам относятся:

•  Сделка невозможна без платформы: стороны не знают друг друга и находят контакт только через сервис.

•  Платформа не владеет товаром или активом, она предоставляет доступ.

•  Сетевой эффект: ценность растет с числом участников.

•  Алгоритмическое управление: распределение заказов, рейтинг, ранжирование, автоматические блокировки.

•  Договорная, а не трудовая связь: исполнитель чаще самозанятый, ИП или подрядчик, а не работник в штате.

•  Мультихоминг: исполнитель и клиент одновременно работают на нескольких платформах.

•  Данные как актив: платформа накапливает историю сделок, отзывы и поведение сторон.

•  Комиссия как основной доход: платформа зарабатывает на обороте, а не на марже товара.

Чем платформа отличается от магазина и посредника

Интернет-магазин покупает товар и перепродает его: он отвечает за качество, владеет складом и формирует цену. Платформа товар не покупает: за качество отвечает продавец, а площадка проверяет документы и модерирует карточки.

Посредник работает с конкретной сделкой и знает стороны. Платформа работает с потоком и не знает участников лично: ее задача – сделать так, чтобы сделки шли без участия человека. Отсюда и особый набор правил: рейтинги, санкции за нарушения, порядок обжалования блокировок.

Какие бывают платформы

Выделяют несколько видов площадок:

  • Торговые. Маркетплейсы и сервисы объявлений: связывают продавцов и покупателей, отвечают за приемку, доставку и возвраты.

  • Сервисные. Агрегаторы такси, доставки, ремонта и бытовых услуг: соединяют заказчика и исполнителя, распределяют заказы.

  • Трудовые и профессиональные. Площадки подработки и фриланса: закрывают короткие задачи и проекты.

  • Финансовые. Платежные сервисы и краудфандинг: проводят расчеты между сторонами.

Один и тот же бизнес может совмещать роли: например, маркетплейс сам оказывает услуги доставки и кредитования продавцов.

Масштаб: что говорят цифры

По оценкам НИУ ВШЭ, количество занятых на цифровых платформах в России составляет не менее 7,4 млн человек. Большинство из них используют специальный налоговый режим.

Данные АЦ ВЦИОМ показывают, как этот формат воспринимается гражданами: 62% тех, кто готов к платформенной занятости, рассматривают ее исключительно как подработку, и только 16% — как основную работу. Этот запрос на гибкость активно поддерживает бизнес: по итогам первого полугодия 2026 года число предложений посменной подработки в рабочих и линейных профессиях выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что изменил закон с 1 октября 2026 года

До этого отношения площадок, продавцов и покупателей строились в основном на регламентах самой платформы, которые она могла менять в свою пользу. Теперь ключевые вопросы регулирует закон: закон о платформенной экономике заработал 1 октября 2026 года.

Для продавцов важны три нормы:

  1. Об одностороннем повышении комиссии, изменении порядка расчета или условий приемки и доставки площадка предупреждает не менее чем за 45 дней, об остальных изменениях – за 15 дней.

  2. От скидки за свой счет продавец может отказаться, и этот отказ не дает права блокировать кабинет или снижать рейтинг.

  3. Блокировка требует мотивированного объяснения и возможности обжалования.

Для платформенной занятости ввели лимит: если самозанятый через платформу работает на одного заказчика 60 часов в месяц и более шесть месяцев подряд, занятость признают систематической, и платформа обязана на два месяца приостановить заказы в этой паре. Это удар по схемам, когда постоянную работу оформляли разовыми заказами.

Риски такой модели

Среди основных проблем платформенной экономики:

  1. Зависимость исполнителя от алгоритма: рейтинг, блокировка и изменение комиссии влияют на доход сильнее, чем качество работы. 

  2. Размытая ответственность: площадка отвечает за инфраструктуру, но не за товар и не за качество услуги.

  3. Социальные гарантии: у самозанятого нет оплачиваемого отпуска и больничного, а его доход зависит от загрузки.

  4. Данные: платформа видит всю историю сделок и может использовать ее в своих интересах, что и стало поводом для регулирования.

Что это значит для бизнеса и бухгалтера

•  Если компания продает через маркетплейс, она работает в платформенной модели и подпадает под новые правила о комиссиях, скидках и блокировках.

•  Если компания привлекает самозанятых через платформу, нужно следить за лимитом 60 часов и риском переквалификации занятости в трудовую.

•  Признаки платформы стоит знать при выборе контрагента: у площадки нет товара, значит претензии по качеству адресуют продавцу.

•  Договоры с площадками стоит перечитать: часть условий, которые раньше диктовала платформа, теперь закреплена законом.

Платформа, магазин и посредник

Сравнение трех моделей по ключевым признакам.

Признак

Интернет-магазин

Посредник

Платформа

Кто владеет товаром

магазин

никто

продавец

Кто отвечает за качество

магазин

посредник по договору

продавец или исполнитель

Доход

маржа

вознаграждение за сделку

комиссия с оборота

Знает стороны лично

да

да

нет, работает с потоком

Управляет доступом к клиентам

нет

частично

да, через алгоритм

Вопросы и ответы

Ответили на частые вопросы.

Платформенная экономика и маркетплейсы – это одно и то же?

Нет. Маркетплейс – один из видов платформы. К платформенной экономике также относят агрегаторы такси и доставки, площадки подработки и фриланса, платежные сервисы.

Обязательно ли платформа оформляет исполнителей как самозанятых?

Нет, форма может быть разной: самозанятый, ИП, подрядчик. Но закон от 1 октября 2026 года ограничивает схемы, когда постоянную занятость оформляют разовыми заказами: при работе с одним заказчиком 60 часов в месяц шесть месяцев подряд заказы приостанавливают.

Почему платформу называют посредником нового типа?

Она не покупает товар и не выполняет работу, но управляет доступом к рынку: распределяет заказы, задает рейтинг, берет комиссию и устанавливает правила. Обычный посредник работает с конкретной сделкой, платформа – с потоком сделок.

Что изменилось для продавцов на маркетплейсах с 1 октября 2026 года?

Площадка предупреждает об изменении комиссии и условий приемки за 45 дней, об остальных изменениях – за 15 дней. От скидки за свой счет можно отказаться без риска блокировки и снижения рейтинга, а блокировка требует мотивированного объяснения и возможности обжалования.

Информации об авторе

Илья Шляпников

Илья Шляпников

Корреспондент в Клерк.Ру

9 подписчиков53 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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