Что такое платформенная экономика
Платформенная экономика – способ организации сделок, при котором продавец и покупатель, исполнитель и заказчик находят друг друга не напрямую, а на цифровой площадке. Площадка не производит товар и не выполняет работу: она соединяет стороны, устанавливает правила, проводит расчеты и получает комиссию.
Главное отличие от обычной торговли – платформа не владеет продуктом. Маркетплейс не покупает товар у продавца, агрегатор такси не держит парк машин, сервис доставки не нанимает курьеров в штат. Она продает доступ к рынку и инфраструктуру сделки.
Три стороны и одна платформа
В любой платформенной модели есть три участника: платформа, исполнитель (продавец, водитель, курьер, фрилансер) и потребитель. Платформа связывает их и зарабатывает на комиссии, подписках, рекламе или платном продвижении.
Такая схема имеет две особенности. Первая – сетевой эффект: чем больше исполнителей, тем ценнее платформа для потребителей, и наоборот. Вторая – власть правил: именно платформа решает, кого допустить, как ранжировать, кого заблокировать и сколько взять за сделку.
Признаки платформенной экономики
К основным признакам относятся:
• Сделка невозможна без платформы: стороны не знают друг друга и находят контакт только через сервис.
• Платформа не владеет товаром или активом, она предоставляет доступ.
• Сетевой эффект: ценность растет с числом участников.
• Алгоритмическое управление: распределение заказов, рейтинг, ранжирование, автоматические блокировки.
• Договорная, а не трудовая связь: исполнитель чаще самозанятый, ИП или подрядчик, а не работник в штате.
• Мультихоминг: исполнитель и клиент одновременно работают на нескольких платформах.
• Данные как актив: платформа накапливает историю сделок, отзывы и поведение сторон.
• Комиссия как основной доход: платформа зарабатывает на обороте, а не на марже товара.
Чем платформа отличается от магазина и посредника
Интернет-магазин покупает товар и перепродает его: он отвечает за качество, владеет складом и формирует цену. Платформа товар не покупает: за качество отвечает продавец, а площадка проверяет документы и модерирует карточки.
Посредник работает с конкретной сделкой и знает стороны. Платформа работает с потоком и не знает участников лично: ее задача – сделать так, чтобы сделки шли без участия человека. Отсюда и особый набор правил: рейтинги, санкции за нарушения, порядок обжалования блокировок.
Какие бывают платформы
Выделяют несколько видов площадок:
Торговые. Маркетплейсы и сервисы объявлений: связывают продавцов и покупателей, отвечают за приемку, доставку и возвраты.
Сервисные. Агрегаторы такси, доставки, ремонта и бытовых услуг: соединяют заказчика и исполнителя, распределяют заказы.
Трудовые и профессиональные. Площадки подработки и фриланса: закрывают короткие задачи и проекты.
Финансовые. Платежные сервисы и краудфандинг: проводят расчеты между сторонами.
Один и тот же бизнес может совмещать роли: например, маркетплейс сам оказывает услуги доставки и кредитования продавцов.
Масштаб: что говорят цифры
По оценкам НИУ ВШЭ, количество занятых на цифровых платформах в России составляет не менее 7,4 млн человек. Большинство из них используют специальный налоговый режим.
Данные АЦ ВЦИОМ показывают, как этот формат воспринимается гражданами: 62% тех, кто готов к платформенной занятости, рассматривают ее исключительно как подработку, и только 16% — как основную работу. Этот запрос на гибкость активно поддерживает бизнес: по итогам первого полугодия 2026 года число предложений посменной подработки в рабочих и линейных профессиях выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что изменил закон с 1 октября 2026 года
До этого отношения площадок, продавцов и покупателей строились в основном на регламентах самой платформы, которые она могла менять в свою пользу. Теперь ключевые вопросы регулирует закон: закон о платформенной экономике заработал 1 октября 2026 года.
Для продавцов важны три нормы:
Об одностороннем повышении комиссии, изменении порядка расчета или условий приемки и доставки площадка предупреждает не менее чем за 45 дней, об остальных изменениях – за 15 дней.
От скидки за свой счет продавец может отказаться, и этот отказ не дает права блокировать кабинет или снижать рейтинг.
Блокировка требует мотивированного объяснения и возможности обжалования.
Для платформенной занятости ввели лимит: если самозанятый через платформу работает на одного заказчика 60 часов в месяц и более шесть месяцев подряд, занятость признают систематической, и платформа обязана на два месяца приостановить заказы в этой паре. Это удар по схемам, когда постоянную работу оформляли разовыми заказами.
Риски такой модели
Среди основных проблем платформенной экономики:
Зависимость исполнителя от алгоритма: рейтинг, блокировка и изменение комиссии влияют на доход сильнее, чем качество работы.
Размытая ответственность: площадка отвечает за инфраструктуру, но не за товар и не за качество услуги.
Социальные гарантии: у самозанятого нет оплачиваемого отпуска и больничного, а его доход зависит от загрузки.
Данные: платформа видит всю историю сделок и может использовать ее в своих интересах, что и стало поводом для регулирования.
Что это значит для бизнеса и бухгалтера
• Если компания продает через маркетплейс, она работает в платформенной модели и подпадает под новые правила о комиссиях, скидках и блокировках.
• Если компания привлекает самозанятых через платформу, нужно следить за лимитом 60 часов и риском переквалификации занятости в трудовую.
• Признаки платформы стоит знать при выборе контрагента: у площадки нет товара, значит претензии по качеству адресуют продавцу.
• Договоры с площадками стоит перечитать: часть условий, которые раньше диктовала платформа, теперь закреплена законом.
Платформа, магазин и посредник
Сравнение трех моделей по ключевым признакам.
Признак
Интернет-магазин
Посредник
Платформа
Кто владеет товаром
магазин
никто
продавец
Кто отвечает за качество
магазин
посредник по договору
продавец или исполнитель
Доход
маржа
вознаграждение за сделку
комиссия с оборота
Знает стороны лично
да
да
нет, работает с потоком
Управляет доступом к клиентам
нет
частично
да, через алгоритм
Вопросы и ответы
Ответили на частые вопросы.
Платформенная экономика и маркетплейсы – это одно и то же?
Нет. Маркетплейс – один из видов платформы. К платформенной экономике также относят агрегаторы такси и доставки, площадки подработки и фриланса, платежные сервисы.
Обязательно ли платформа оформляет исполнителей как самозанятых?
Нет, форма может быть разной: самозанятый, ИП, подрядчик. Но закон от 1 октября 2026 года ограничивает схемы, когда постоянную занятость оформляют разовыми заказами: при работе с одним заказчиком 60 часов в месяц шесть месяцев подряд заказы приостанавливают.
Почему платформу называют посредником нового типа?
Она не покупает товар и не выполняет работу, но управляет доступом к рынку: распределяет заказы, задает рейтинг, берет комиссию и устанавливает правила. Обычный посредник работает с конкретной сделкой, платформа – с потоком сделок.
Что изменилось для продавцов на маркетплейсах с 1 октября 2026 года?
Площадка предупреждает об изменении комиссии и условий приемки за 45 дней, об остальных изменениях – за 15 дней. От скидки за свой счет можно отказаться без риска блокировки и снижения рейтинга, а блокировка требует мотивированного объяснения и возможности обжалования.
Илья Шляпниковспасибо, с интересом прочитала