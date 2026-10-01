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Маркетплейсы
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1 октября 2026 года: сегодня вступил в силу закон о платформенной экономике. Что вам пригодится

Закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ изменит работу маркетплейсов и условия работы с самозанятыми. Скачивайте памятки и чек-листы — и читайте экспертные разборы, которые помогут понять новые нормы.

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1 октября 2026 года: сегодня вступил в силу закон о платформенной экономике. Что вам пригодится
Иллюстрация: Клерк.Система / Клерк.ру

Полный текст закона о платформенной экономике: Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»

Что будет с маркетплейсами?

Подробный разбор с чек-листом для селлера читайте здесь.

Новые правила затронули: 

  • договоры — маркетплейсы должны заранее уведомлять продавцов об изменении важных условий;

  • проверку продавцов и товаров — площадки теперь проверяют сведения о продавцах и карточки товаров до публикации;

  • скидки за счет продавца — их можно устанавливать только с согласия продавца;

  • штрафы и блокировки — маркетплейс должен обосновывать санкции и заранее уведомить продавца о нарушении;

  • возвраты — покупатель сможет оформить возврат через маркетплейс, в том числе через ПВЗ в предусмотренных законом случаях;

  • передачу данных в ФНС — площадки должны передавать налоговой сведения и предоставлять доступ к своей информационной системе;

  • поисковую выдачу — маркетплейсы должны раскрывать принципы ранжирования карточек и причины изменения их позиции.

Важно: Минэкономразвития должно сформировать и разместить реестр посреднических цифровых платформ до 2 ноября 2026 года. Поэтому не все перечисленные в законе процедуры привязаны именно к 1 октября.

Что изменится для самозанятых и тех, кто с ними работает?

Подробный разбор с чек-листом для работодателя читайте здесь

Для СЗ закон меняет: 

  • срок работы с одним заказчиком — в ряде отраслей самозанятый сможет работать с одним заказчиком не более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд;

  • заключение новых договоров — если лимит превышен, платформа должна заблокировать возможность заключать новые договоры с этим исполнителем;

  • контроль за подменой трудовых отношений — сведения о сотрудничестве с самозанятыми могут передаваться в межведомственные комиссии и Роструд;

  • риски для заказчика — длительная работа с одним исполнителем, регулярные выплаты и признаки трудовых отношений могут привлечь внимание контролирующих органов;

  • последствия переквалификации договора — заказчику могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, пени и штрафы, а также потребовать оформить трудовые отношения.

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