Татьяна Глушакова
Блокировка счетов

Счет заблокировали? Разблокируем за 24 часа. Инструкция для тех, кто не хочет терять деньги и нервы

Знаете этот момент: утро, чашка кофе, открываете банк-клиент, а там — тишина. Платежи висят, зарплата не уходит, поставщики нервничают. Счет заблокирован. Первая мысль: «Все, приехали. Банк, налоговая, 115-ФЗ... сейчас будем месяц разбираться». Спойлер: разбираться придётся. Но не месяц. А если знать механику — можно уложиться в 24 часа.

В этой статье разложу по полочкам: кто, зачем и на каком основании блокирует счета, и главное — как быстро это снять.

Часть 1. Кто вообще блокирует счета? (Спойлер: не только налоговая)

Первое, что нужно понять: блокировка — это не всегда «налоговая пришла». Есть три принципиально разных режима, и стратегия реагирования зависит от того, кто именно нажал на кнопку .

Основание блокировки

Кто инициирует

Типичная причина

Налоговая (ст. 76 НК РФ)

ФНС

Долги, неподача декларации, проблемы с ЭДО

115-ФЗ (ПОД/ФТ)

Банк (по собственной инициативе)

Подозрительные операции, высокий риск по платформе ЗСК

161-ФЗ (антифрод)

Банк (по требованию ЦБ)

Переводы, похожие на мошеннические

Механизмы, последствия и порядок снятия — разные. Ошибитесь с диагнозом — будете бегать по кругу .

Часть 2. Налоговая блокировка: самая частая и самая понятная

ФНС блокирует счета строго по статье 76 НК РФ. Оснований немного, но они железобетонные :

  • Неуплата налогов (отрицательное сальдо ЕНС больше 3000 ₽)

  • Непредставление декларации в срок (даже нулевой)

  • Неподключение к ЭДО (если обязаны)

Важно: с 2022 года блокировка «привязана» к сальдо ЕНС. Если есть долг, налоговая выставляет решение на конкретную сумму, и банк замораживает ровно столько, сколько должны. Остальные деньги — в обороте .

Как разблокировать (пошагово)

  1. Узнать причину. Заходим на сайт ФНС в сервис «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов». Вбиваем ИНН и БИК банка — получаем код причины :

    • Код «1» — долг по ЕНС

    • Код «2» — непредставление декларации

  2. Устранить причину. Если долг — платим. Если декларация — сдаём. Если ЭДО — подключаемся.

  3. Подать заявление. В личном кабинете на сайте ФНС есть кнопка «Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам». Прикладываем подтверждающие документы .

  4. Ждать. После того как налоговая увидит погашение, она исключает запись из реестра. Банк обязан снять ограничения в течение трёх рабочих дней, но на практике — на следующий день .

Если блокировка была по сумме (а не полная), после погашения долга система разблокирует счёт автоматически — без заявлений .

Часть 3. 115-ФЗ: когда банк решает, что вы «подозрительный»

Это самый нервный вариант. Банк блокирует счёт не по решению налоговой, а по собственной инициативе, если вы попали в «красную зону» по платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) .

Платформа ЗСК — это сервис ЦБ, где каждому юрлицу и ИП присваивается уровень риска:

  • 🟢 Низкий — живёте спокойно

  • 🟡 Средний — банк присматривается

  • 🔴 Высокий — банк обязан применить меры: блокировка счетов, запрет на дистанционное управление, отказ в проведении операций .

Как попадают в красную зону:

  • Налоги платите существенно ниже среднего по отрасли

  • Контрагенты «однодневки»

  • Снятие наличных в крупных размерах без объяснения причин

  • Операции, не свойственные вашему бизнесу

Как разблокировать

  1. Узнать уровень риска. На сайте ЦБ есть публичный сервис проверки по ИНН. Смотрите сами и проверяйте контрагентов .

  2. Получить от банка разъяснение. Банк обязан указать причину блокировки. Если не указал — пишите запрос.

  3. Подать заявление на пересмотр. Банк рассматривает в течение 7 рабочих дней. Приложите договоры, накладные, счета — всё, что подтверждает реальность операций .

  4. Если банк отказал — идём в МВК. Межведомственная комиссия при Банке России рассматривает жалобы на отказы банков. Это реальный инструмент, и решения там принимают в пользу бизнеса чаще, чем кажется .

Часть 4. 161-ФЗ: антифрод и защита от мошенников

Этот закон заставляет банки блокировать переводы, которые похожи на мошеннические. Например:

  • Крупный перевод через СБП, хотя раньше вы так не переводили

  • Операция с признаками социальной инженерии

  • Вход в онлайн-банк с нового устройства

Банк обязан приостановить перевод и уведомить клиента. Если вы подтверждаете, что это не мошенники, через 2 дня банк обязан провести операцию .

Что делать:
Если деньги зависли — звоните в банк, подтверждайте операцию. Если уже попали в «чёрный список» ЦБ — пишите заявление об исключении сведений. Рассматривают до 15 рабочих дней .

Часть 5. Профилактика: как не попадать на блокировки

Лучший способ разблокировки — не блокироваться. Вот что реально снижает риски :

✅ Держите прозрачную логику операций. Банк должен видеть экономический смысл: за что пришли деньги, кому и за что ушли. Договоры, акты, счета — в порядке.

✅ Платите налоги вовремя. Низкая налоговая нагрузка — красная тряпка для банков.

✅ Отвечайте на запросы банка. Молчание = блокировка.

✅ Проверяйте себя и контрагентов через платформу ЗСК. Знать свой цвет риска — полезно.

✅ Не смешивайте личные и бизнес-операции на одном счёте, если вы ИП. Это сбивает с толку алгоритмы.

Заключение

Блокировка счета — это не конец света. Это просто сигнал, что где-то в системе сбой. Главное — не паниковать, а точно определить причину и действовать по алгоритму.

Если это налоговая — платим долги и подаём заявление онлайн.
Если это банк по 115-ФЗ — собираем документы и доказываем, что мы белые и пушистые.
Если это антифрод — просто подтверждаем операцию.

А если хотите спать спокойно и не разбираться в этих дебрях в одиночку — пишите. Разберём вашу ситуацию, поможем с документами и стратегией.

Информации об авторе

