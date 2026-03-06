Счет заблокировали? Разблокируем за 24 часа. Инструкция для тех, кто не хочет терять деньги и нервы

Часть 1. Кто вообще блокирует счета? (Спойлер: не только налоговая)

Первое, что нужно понять: блокировка — это не всегда «налоговая пришла». Есть три принципиально разных режима, и стратегия реагирования зависит от того, кто именно нажал на кнопку .

Основание блокировки Кто инициирует Типичная причина Налоговая (ст. 76 НК РФ) ФНС Долги, неподача декларации, проблемы с ЭДО 115-ФЗ (ПОД/ФТ) Банк (по собственной инициативе) Подозрительные операции, высокий риск по платформе ЗСК 161-ФЗ (антифрод) Банк (по требованию ЦБ) Переводы, похожие на мошеннические

Механизмы, последствия и порядок снятия — разные. Ошибитесь с диагнозом — будете бегать по кругу .