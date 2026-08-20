АСК НДС-2 всё видит: как спастись от 2,7 млн доначислений

Ситуация
Клиент — компания на ОСНО. Сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2026 года. Через две недели пришло требование из ИФНС: код ошибки «1» — расхождение с контрагентом. Система АСК НДС-2 показала: операция есть у клиента, у поставщика — нет или с другими реквизитами.
Сумма в зоне риска — 2,7 млн рублей НДС к вычету.
Что грозило:
Промолчать — штраф 5 000 рублей за непредставление пояснений, потом блокировка счета.
Ответить не по формату (бумага или PDF) — штраф 5 000 рублей, пояснения не засчитают.
Ошибка подтвердится — доначисление 2,7 млн + штраф 20% (или 40% при умысле) + пени.
Решение
День 1. Срочный аудит.
Подняли всю первичку по спорной операции: счет-фактуру, договор, акт, платежку. Сверили с книгой покупок и продаж. Выяснили: клиент отразил все верно, контрагент забыл включить операцию в свою декларацию или отразил с ошибкой.
День 2. Подготовили пояснения.
Структура ответа:
Номер и дата требования, период проверки.
Суть расхождения: контрагент не отразил операцию. С нашей стороны — все верно.
Приложили копии счета-фактуры, выписки из книги покупок, договор.
Сослались на статью 88 НК РФ — ошибок нет, оснований для уточненной декларации нет.
День 3. Отправка и контроль.
Отправили пояснения по ТКС в электронном виде строго по формату ФНС. Убедились, что оператор ЭДО передал файл, квитанция о получении пришла в налоговую.
Итог
Через неделю пришел ответ: вопросов нет, проверка завершена.
Клиент сэкономил:
2,7 млн — доначислений по НДС.
540 тыс. — штраф 20% (или 1,08 млн при 40%).
Пени — за каждый день просрочки.
Блокировку счета — за молчание.
Что делать, если пришло требование
Требование — это запрос пояснений, а не нарушение. Ответить за 5 рабочих дней. Срок жесткий.
Только электронно и по формату. Бумага и PDF не принимаются, штраф 5 000 рублей.
Если ошибки нет — готовить пояснения с документами. Если ошибка есть и налог занижен — подать уточненную декларацию и доплатить налог с пенями.
Была похожая ситуация? Пишите в личку — разберем.
Комментарии1
Ответ пришел? Вопросов нет? Чудеса да и только. Хотя если до сих пор уточненки вместо корректировочных деклараций - все может быть.