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Татьяна Глушакова
АСК НДС-2
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АСК НДС-2 всё видит: как спастись от 2,7 млн доначислений

Обратился клиент. Пришло требование из налоговой по НДС. Срок — 5 рабочих дней. Сумма риска — 2,7 миллиона рублей. Если бы он промолчал или ответил не по формату — счет бы заблокировали, а штраф вырос до 40%.

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Ситуация

Клиент — компания на ОСНО. Сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2026 года. Через две недели пришло требование из ИФНС: код ошибки «1» — расхождение с контрагентом. Система АСК НДС-2 показала: операция есть у клиента, у поставщика — нет или с другими реквизитами.

Сумма в зоне риска — 2,7 млн рублей НДС к вычету.

Что грозило:

Промолчать — штраф 5 000 рублей за непредставление пояснений, потом блокировка счета.

Ответить не по формату (бумага или PDF) — штраф 5 000 рублей, пояснения не засчитают.

Ошибка подтвердится — доначисление 2,7 млн + штраф 20% (или 40% при умысле) + пени.

Решение

День 1. Срочный аудит.

Подняли всю первичку по спорной операции: счет-фактуру, договор, акт, платежку. Сверили с книгой покупок и продаж. Выяснили: клиент отразил все верно, контрагент забыл включить операцию в свою декларацию или отразил с ошибкой.

День 2. Подготовили пояснения.

Структура ответа:

Номер и дата требования, период проверки.

Суть расхождения: контрагент не отразил операцию. С нашей стороны — все верно.

Приложили копии счета-фактуры, выписки из книги покупок, договор.

Сослались на статью 88 НК РФ — ошибок нет, оснований для уточненной декларации нет.

День 3. Отправка и контроль.

Отправили пояснения по ТКС в электронном виде строго по формату ФНС. Убедились, что оператор ЭДО передал файл, квитанция о получении пришла в налоговую.

Итог

Через неделю пришел ответ: вопросов нет, проверка завершена.

Клиент сэкономил:

2,7 млн — доначислений по НДС.

540 тыс. — штраф 20% (или 1,08 млн при 40%).

Пени — за каждый день просрочки.

Блокировку счета — за молчание.

Что делать, если пришло требование

Требование — это запрос пояснений, а не нарушение. Ответить за 5 рабочих дней. Срок жесткий.

Только электронно и по формату. Бумага и PDF не принимаются, штраф 5 000 рублей.

Если ошибки нет — готовить пояснения с документами. Если ошибка есть и налог занижен — подать уточненную декларацию и доплатить налог с пенями.

Была похожая ситуация? Пишите в личку — разберем.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

5 подписчиков25 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • A
    African

    Ответ пришел? Вопросов нет? Чудеса да и только. Хотя если до сих пор уточненки вместо корректировочных деклараций - все может быть.

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