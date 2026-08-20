АСК НДС-2 всё видит: как спастись от 2,7 млн доначислений

Решение

День 1. Срочный аудит.

Подняли всю первичку по спорной операции: счет-фактуру, договор, акт, платежку. Сверили с книгой покупок и продаж. Выяснили: клиент отразил все верно, контрагент забыл включить операцию в свою декларацию или отразил с ошибкой.

День 2. Подготовили пояснения.

Структура ответа:

Номер и дата требования, период проверки.

Суть расхождения: контрагент не отразил операцию. С нашей стороны — все верно.

Приложили копии счета-фактуры, выписки из книги покупок, договор.

Сослались на статью 88 НК РФ — ошибок нет, оснований для уточненной декларации нет.

День 3. Отправка и контроль.

Отправили пояснения по ТКС в электронном виде строго по формату ФНС. Убедились, что оператор ЭДО передал файл, квитанция о получении пришла в налоговую.