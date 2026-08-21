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Татьяна Глушакова
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ЭТрН с 1 сентября 2026: бумага больше не рулит

ЭТрН с 1 сентября 2026: бумага больше не рулит

Через две недели бумажная транспортная накладная уходит в прошлое. С 1 сентября электронный формат становится обязательным для большинства коммерческих грузоперевозок. Вопросов — море. Самые частые мы разобрали с коллегами.

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Вопрос первый: водитель на НПД — ЭТрН ему нужна?

Сам по себе режим НПД от оформления ЭТрН не освобождает. Но ответ зависит не от налогового режима водителя, а от того, кто по договору является перевозчиком .

Сценарий А. Водитель — наемный, работает по ГПХ или без статуса ИП. Перевозчик — компания или ИП, с которым заключен договор. ЭТрН оформляет перевозчик. Водитель ставит отметки через мобильное приложение простой электронной подписью (ПЭП). Покупать КЭП каждому водителю не требуется .

Сценарий Б. Водитель зарегистрирован как ИП на НПД и сам заключил договор перевозки. Тогда он участвует в оформлении ЭТрН как перевозчик. Подписывает титулы Т2 и Т4 своей усиленной подписью .

Сценарий В. Водитель — самозанятый без статуса ИП. По закону он не может выступать перевозчиком по договору перевозки. Такую схему нужно пересмотреть

Вопрос второй: когда ЭТрН вообще не нужна?

Главный критерий — есть договор перевозки. Если есть — нужна ЭТрН. Размер бизнеса, система налогообложения и масса автомобиля значения не имеют

Нужна ли ЭТрН в этих ситуациях:

Груз везет сторонний перевозчик по договору перевозки — да, ЭТрН обязательна .

Компания перевозит собственный товар своим транспортом, доставка не выделена отдельной услугой — нет, транспортная накладная не составляется . Если в счете-фактуре стоимость доставки выделена отдельной строкой — налоговая может признать это транспортной услугой, тогда ЭТрН потребуется .

Покупатель забирает товар самовывозом своим транспортом — нет, это не перевозка по договору, а самовывоз .

Груз перевозится между складами компании на её собственном транспорте — нет, если нет договора перевозки .

Бумажная накладная остается в исключительных случаях :

  • перевозки с участием Минобороны

  • перевозки с участием иностранных лиц, не включенных в реестр аккредитованных представительств

  • перевозки для личных нужд граждан, не связанные с предпринимательской деятельностью

  • грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо

  • перевозки драгоценных металлов и камней

  • отсутствие интернета в населенных пунктах из специального перечня

  • технический сбой, зафиксированный государственной системой

Отсутствие договора с оператором ИС ЭПД или неготовность контрагента в этот перечень не входят. Это не дает права оформить накладную на бумаге .

Вопрос третий: кто и что подписывает?

ЭТрН — это не один файл, а цепочка титулов. Каждый участник подписывает свой раздел .

Т1 — грузоотправитель. Указывает участников, груз, машину, водителя. Подпись — УКЭП.

Т2 — перевозчик. Подтверждает прием груза. Подпись — УКЭП перевозчика. Водитель ставит ПЭП через мобильное приложение .

Т3 — грузополучатель. Подтверждает получение и фиксирует расхождения. Подпись — УКЭП.

Т4 — перевозчик. Подтверждает выдачу груза. Подпись — УКЭП.

После подписания Т1 и Т2 система формирует QR-код. Водитель предъявляет его при проверке — в электронном виде или как бумажную копию .

Дополнительные титулы:

Т5 и Т6 — для расчета стоимости, если ЭТрН используют как первичный документ .

Т7 — при переадресовке груза .

Т8 — при замене автомобиля или водителя в пути. Новую накладную создавать не требуется, если перевозчик не меняется .

Что будет, если не успеть

С 1 сентября обязанность оформлять ЭТрН действует. Бумажный документ перестаёт соответствовать закону — в том числе когда им подтверждают расходы на перевозку и вычеты по НДС .

По дорогам до 1 марта 2027 года — переходный период. Инспектор ГИБДД, обнаружив у водителя бумажную накладную вместо электронной, ограничится устным замечанием .

Но налоговый контроль остается строгим. Если бумага оформлена в случае, когда обязателен электронный формат, налоговая может не признать документ. Последствия — отказ в расходах на перевозку и вычете НДС .

Штрафы по ст. 11.14.3 КоАП РФ — от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц. Для ИП и должностных лиц — от 25 до 50 тысяч.

Что сделать прямо сейчас

Получить усиленную квалифицированную подпись (УКЭП) на руководителя или сотрудников.

Выбрать аккредитованного оператора ИС ЭПД. Напрямую передавать документы в ГИС ЭПД компания не может .

Настроить внутренние процессы. Водители должны уметь показывать QR-код при проверке.

Провести тестовый рейс до 1 сентября, чтобы отладить процесс.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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