ЭТрН с 1 сентября 2026: бумага больше не рулит

Вопрос первый: водитель на НПД — ЭТрН ему нужна?

Сам по себе режим НПД от оформления ЭТрН не освобождает. Но ответ зависит не от налогового режима водителя, а от того, кто по договору является перевозчиком .

Сценарий А. Водитель — наемный, работает по ГПХ или без статуса ИП. Перевозчик — компания или ИП, с которым заключен договор. ЭТрН оформляет перевозчик. Водитель ставит отметки через мобильное приложение простой электронной подписью (ПЭП). Покупать КЭП каждому водителю не требуется .

Сценарий Б. Водитель зарегистрирован как ИП на НПД и сам заключил договор перевозки. Тогда он участвует в оформлении ЭТрН как перевозчик. Подписывает титулы Т2 и Т4 своей усиленной подписью .

Сценарий В. Водитель — самозанятый без статуса ИП. По закону он не может выступать перевозчиком по договору перевозки. Такую схему нужно пересмотреть