Цифровой рубль с 1 сентября 2026: что уже работает на практике и что делать бизнесу

Что уже работает на практике

Банки подключились. Все 12 системно значимых банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ и другие — с 1 сентября открывают клиентам доступ к цифровым рублям. Ещё более 130 банков находятся в процессе подключения.

Бизнес начал принимать оплату. Компании с выручкой свыше 120 млн рублей обязаны принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 года. Пока это только крупный бизнес. Для остальных — поэтапно: с 2027 года — от 30 млн, с 2028 года — от 20 млн.

Оплата через QR-код. Покупатель сканирует универсальный QR-код на кассе или в интернет-магазине, выбирает способ оплаты «Цифровой рубль» и подтверждает платёж. Деньги зачисляются на счёт продавца в Банке России в режиме реального времени.

Пока недоступно на iPhone. Пользователи iOS пока не могут открыть кошелёк цифрового рубля. Депутат Аксаков заявил, что вопрос решат до конца 2026 года. На Android всё работает.