Цифровой рубль с 1 сентября 2026: что уже работает на практике и что делать бизнесу

Что уже работает на практике
Банки подключились. Все 12 системно значимых банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ и другие — с 1 сентября открывают клиентам доступ к цифровым рублям. Ещё более 130 банков находятся в процессе подключения.
Бизнес начал принимать оплату. Компании с выручкой свыше 120 млн рублей обязаны принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 года. Пока это только крупный бизнес. Для остальных — поэтапно: с 2027 года — от 30 млн, с 2028 года — от 20 млн.
Оплата через QR-код. Покупатель сканирует универсальный QR-код на кассе или в интернет-магазине, выбирает способ оплаты «Цифровой рубль» и подтверждает платёж. Деньги зачисляются на счёт продавца в Банке России в режиме реального времени.
Пока недоступно на iPhone. Пользователи iOS пока не могут открыть кошелёк цифрового рубля. Депутат Аксаков заявил, что вопрос решат до конца 2026 года. На Android всё работает.
Кто уже реально рассчитывается цифровым рублем
Если коротко: прямо сейчас цифровым рублем рассчитываются единицы, а не массы. Это пока не повседневный инструмент для всех, а точечные операции в рамках пилота.
1. Крупный ритейл и маркетплейсы.
Принимать оплату обязаны компании с выручкой свыше 120 млн рублей. Практика:
Офлайн: «Магнит», «Дикси», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка».
Онлайн: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет (уже добавили оплату цифровым рублем для Android).
Услуги: МТС (через «Мой МТС» и «МТС Pay»), ПЭК.
2. Банки-участники.
С 1 сентября 2026 года 12 системно значимых банков (Сбер, ВТБ, Альфа, Т-Банк и др.) начали открывать клиентам счета цифрового рубля. Но доступ есть только у пользователей Android — на iPhone функции пока нет.
3. Физлица.
Могут открыть кошелёк добровольно. Лимит пополнения с банковского счёта — 300 000 ₽ в месяц. Все операции для граждан бесплатны.
4. Зарплаты и пособия.
Есть единичные компании, которые добровольно начали перечислять зарплату в цифровых рублях сотрудникам (только с их письменного согласия). Массово этого нет.
Реальные масштабы: цифры
25 млн рублей — общий объём цифровых рублей на счетах банков на 1 июля 2026 года. Это мизер по сравнению с общим объёмом денежной массы.
3 500 физлиц и 500 юрлиц — столько участвовало в пилоте до массового запуска.
1 кошелёк может быть у человека, 2 — у ИП (для бизнеса и личных нужд).
Почему так мало?
Причина проста: пока нет стимулов и привычки.
Гражданам цифровой рубль не даёт ничего сверх того, что уже дают карты и СБП. Процентов на остаток нет.
Бизнесу выгодно только с точки зрения комиссий (до конца 2026 их нет, с 2027 — 0,3%), но нужно перестраивать процессы.
Главная выгода — у государства: цифровой рубль позволяет видеть движение бюджетных средств в реальном времени. Именно поэтому эксперты ждут, что для раскачки системы государство начнёт переводить бюджетные выплаты (зарплаты бюджетникам, госзакупки) в цифровой рубль — как когда-то с картами «Мир».
Реальный сценарий массового использования начнётся тогда, когда государство начнёт платить цифровым рублём бюджетникам и закупать что-то через него. Тогда деньги появятся в системе, и у бизнеса появится смысл их принимать и тратить.
Что это значит для бизнеса
Обязанность принимать. Если ваша выручка превышает 120 млн рублей и вы продаёте товары или услуги физлицам, вы обязаны принимать цифровые рубли. Отказ приравнивается к отказу от оплаты в рублях.
Штрафы за отказ. По ч. 4 ст. 14.8 КоАП: для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей, для организаций — от 30 000 до 50 000 рублей. Штраф начисляется за каждый случай отказа.
Кого не касается. Компании с выручкой менее 20 млн рублей не обязаны принимать цифровые рубли. Также освобождены торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей в год и точки без доступа к интернету.
Экономия на комиссиях. Для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период — комиссий нет. С 2027 года тарифы будут минимальными: 0,3% (но не более 1 500 рублей) при оплате товаров и услуг, 15 рублей за переводы между юрлицами.
Что делать бухгалтеру
Проверить критерии. Сверьте выручку за 2025 год и наличие договора эквайринга с банком из реестра системно значимых или значимых на рынке платежных услуг.
Открыть счёт цифрового рубля. Через приложение или интернет-банк вашего банка. Организация получает один счёт на свой ИНН. ИП может открыть два — для бизнеса и для личных нужд.
Настроить приём оплаты. Если вы уже принимаете оплату через СБП, отдельное оборудование не нужно. Тот же QR-код, покупатель просто выбирает способ оплаты.
Проверить учётную политику. Цифровой рубль — это разновидность безналичных средств. Учёт ведётся в привычном порядке. Но из-за полной прозрачности транзакций налоговая видит больше данных.
Цифровой рубль — это не про удобство. Это про то, что теперь государство знает, сколько ты заработал, раньше, чем ты сам.
Главный вывод
Цифровой рубль — это не страшно, но расслабляться не стоит. Если ваша выручка превышает 120 млн рублей — вы уже обязаны его принимать. Если меньше — у вас есть время подготовиться. Но проверить критерии и открыть счёт стоит заранее.
Массово цифровым рублём начнут пользоваться не раньше, чем государство начнёт платить им бюджетникам и закупать через него товары. А пока — это инструмент для тех, кто хочет быть на шаг впереди.
Если у вас есть конкретная ситуация — пишите в комментариях, разберём.