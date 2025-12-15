Мы делаем игры и тренажеры для Klerk.ru. Это когда ты вроде «просто поиграл пять минут», а на самом деле незаметно разобрался в теме и не уснул. Рассказываю, как проходит обычный день отдела, где в одном углу живёт вдохновение, а в другом — кнопка «починить срочно».

Если вы думаете, что «вайбкод» — это когда программисты на пуфиках ловят вдохновение и иногда, в хорошем настроении, пишут пару строк, то вы почти угадали. Только вместо пуфиков у нас вкладки, вместо вдохновения — утренний созвон, а вместо «пишем руками» — честная реальность: мы почти полностью кодим через ИИ.

День у нас начинается, как у людей. Созвон. На созвоне мы делаем классическую вещь: пытаемся понять, что сегодня важнее — «сделать новое» или «поскорее починить то, что внезапно решило пожить своей жизнью». Потому что интерактивы живут в мире, где пользователь может нажать куда угодно, сколько угодно раз, а ещё делать это одной рукой в метро и принципиально не читать подсказки. И если вы думаете, что это редкость — нет. Это база. Мы просто приняли её как погоду: не спорим, а одеваемся по сезону.

После созвона начинается то, ради чего отдел вообще существует: мы берём тему, которая обычно звучит как «ой, потом разберусь», и делаем так, чтобы человек разобрался прямо сейчас, не страдая. Ключевое слово тут не «игра», а «незаметно полезно». Чтобы пользователь не ощущал, что его посадили за парту, но при этом реально что-то понял, потренировал, проверил себя, получил результат.

И вот тут вступает в кадр наша главная «печатная машинка». У многих код — это клавиатура. У нас код — это диалог. Мы реально “кодим разговором”: ставим задачу ИИ, задаём ограничения, просим сделать черновик, потом ещё один, потом «попроще», потом «ещё человечнее», потом «не пугай людей словами», потом «дружище, ну пожалуйста, без “интерактивной механики, основанной на…”». Иногда звучит как переговоры. Иногда как дружеская просьба. Иногда как молитва. Но работает.

Со стороны может казаться, что если «почти всё делает ИИ», то мы просто сидим и принимаем готовое. На деле самое сложное начинается как раз после «готово». Потому что быстро получить код — не проблема. Проблема — получить штуку, которая ощущается нормально: чтобы человек понял правила за десять секунд, чтобы кнопки были там, где их ждёшь, чтобы текст был человеческий, чтобы на телефоне ничего не уехало в подвал, и чтобы нельзя было случайно сломать логику, просто нажав «назад» в неподходящий момент.

Вот тут и появляется ответ, почему мы не «просто отдел программистов». Классическая разработка часто меряется тем, насколько правильно всё устроено внутри. А у нас главный вопрос другой: как это чувствуется снаружи. Вайб — это не «приколы ради приколов». Это тон, темп, простота, уважение к времени человека и способность объяснять без занудства. ИИ даёт скорость, а мы отвечаем за вкус, ясность и то, чтобы оно работало у реальных людей, а не только у нас “на компьютере”.

Кстати, если хочется увидеть, что именно мы делаем — проще всего не читать дальше, а просто потыкать. Вот несколько примеров: «Контрагент», недавно вышедшая игра “Бухгалтер на грани” и для спортивного интереса — общая таблица лидеров. Это как раз тот случай, когда «лучше один раз нажать, чем десять раз объяснять».

А если хочется не только «пять минут интерактива», но и более длинный маршрут — у нас есть и форматы побольше, включая курсы с интерактивной логикой. Например, вот “Бухгалтер на ОСНО” — туда можно отправлять людей, которые после игры поймали себя на мысли: «окей, а давайте уже нормально разберусь». Интерактивность также помогла избежать огромного пласта ручной работы в виде выполнения всех заданий на бумаге с последующей отправкой на проверку по электронной почте. Теперь делаем “клик”, “проверить ответы” - готово! 😎

В конце дня мы обычно снова встречаемся с реальностью: смотрим, как люди проходят, где им хорошо, где они застревают, и где они внезапно оказываются слишком умными и находят лазейку за 12 секунд. И это не “провал” — это обратная связь. Мы делаем живые штуки, которые можно улучшать. В этом и кайф: сегодня ты говоришь ИИ «бро, сделай проще», завтра пользователь говорит тебе «бро, я нашёл, как это сломать». Честный круговорот вайба в природе.

Так вайб или код? И то, и другое. Код у нас действительно почти весь через ИИ. Но вайб — это то, что превращает этот код в вещь, которая не просто запускается, а нравится людям и помогает им. Мы не «пишем строки». Мы делаем так, чтобы по ту сторону экрана человеку было понятно, не скучно и полезно.