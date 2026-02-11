Они тоже закрывали период: как выглядели предки бухгалтеров на Руси

Документ длиной 317 метров

Именно в этой среде особенно наглядно видно, насколько материальной была тогда бюрократия. На рубеже XVII века документ мог существовать не в тетради, а в «столбце» — длинной склеенной бумажной ленте, свернутой в свиток. Оригинал Соборного уложения 1649 года — как раз такой случай: 317 метров длины, 960 листов, 315 подписей на обороте. По сути, огромный юридико-административный «файл» своего времени.