«А где это зафиксировано?»: как мы начали строить базу знаний там же, где ведем задачи

Как мы фиксировали договорённости (спойлер: никак)

Когда маркетинг готовит анонс новой фичи, им важно понимать не только, что выходит, но и почему. Как было раньше: мы обсуждали что-то на встречах, часть проговаривали в комментариях к задаче в трекере, что-то еще оседало в чатах. Базы знаний у нас не было. Точнее, она была — но в голове у одного человека: у меня. Почти каждый день я слышал: «А где это зафиксировано?». Особенно от новичков — им было сложно понять, почему мы пришли к текущим решениям.

В общем, у нас не было системы. Была лишь привычка решать вопросы быстро — в чате, на созвоне, в комментариях к задачам.

Для больших договоренностей мы заводили Google Docs: план запуска, распределение ответственности, правила работы продукта и маркетинга. Пока таких файлов было немного, это все работало.

Проблемы начались, когда таких документов стало много. Появлялись версии с похожими названиями — и было неясно, какая из них реально актуальная. Плюс, документы жили отдельно от задач: продукт работал в одном инструменте, маркетинг — в другом, а Docs — где-то сбоку. Чтобы понять контекст, нужно было сначала найти нужный файл. Как вы понимаете, часто было проще спросить меня.