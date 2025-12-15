Использование чужого товарного знака: что это такое, чем грозит и как вообще происходит взыскание компенсации

Какие могут быть последствия
Правообладатель в таком случае имеет право обратиться в суд и потребовать:
— прекратить нарушение,
— компенсировать убытки или выплатить установленную законом компенсацию,
— убрать контрафактные товары из оборота.
И это вполне стандартная практика.
Когда использование чужого товарного знака запрещено, а когда — все-таки возможно
По статье 1477 ГК РФ товарный знак или знак обслуживания дают своему владельцу исключительные права. Это официально подтверждается свидетельством.
Для примера:
— Raffaello — зарегистрированный знак конфет Ferrero;
— черно-желтый логотип Яндекс Go — это знак обслуживания для такси, доставки и каршеринга компании «Яндекс».
Пункт 3 статьи 1484 ГК РФ прямо запрещает всем остальным использовать такой знак без согласия владельца. То есть если кто-то поставит Raffaello на свою упаковку с конфетами — это чистой воды нарушение.
Когда использование знака не считается противоправным
1. Когда обозначение используется в информационных или описательных целях
В мировой практике (в первую очередь в США) давно признано: если слово используется не для привлечения покупателей к конкретному бренду, а в описательном смысле, нарушения нет.
Например, выражение «живая вода» в статье о типах бутилированной воды — речь идет именно о свойствах, а не о товарном знаке.
В России такой нормы в законе нет, но Верховный Суд в 2019 году дал разъяснения:
если слово используется как общеупотребительное, а не как средство индивидуализации товара, то нарушением это считаться не должно.
Пример 1 — «Репробанк»
Ответчик применял это слово как объяснение термина «банк репродуктивных тканей». Суд посчитал, что это информационное использование, а не попытка воспользоваться чужим брендом.
2. Добросовестное использование обозначения до даты подачи заявки в Роспатент
Роспатент фиксирует дату приоритета — момент, с которого у заявителя появляется преимущество на обозначение. Бывают случаи, когда одно и то же слово годами используют разные компании, но никому не приходит в голову его зарегистрировать.
И если один из них внезапно регистрирует знак, остальные формально оказываются нарушителями. Однако суды могут учитывать, кто использовал обозначение раньше.
Пример 2 — «Большая мода»
Компания, которую пытались обвинить в нарушении, доказала, что использовала выражение до даты приоритета товарного знака. Суды отказали истцу.
Но тут важный момент: доказывать добросовестность обязан ответчик.
Какие санкции предусмотрены законом
Компенсация от 10 000 до 10 млн рублей — суд определяет ее с учетом обстоятельств дела.
Правообладатель может потребовать от нарушителя компенсацию в размере, который превышает ущерб в два раза. Закон позволяет выбрать один из вариантов:
— взыскать двукратную стоимость товаров, на которых незаконно использовался товарный знак;
— либо двукратную стоимость права использования этого товарного знака.
Требования правообладателя:
— снять товар с продажи,
— изъять и уничтожить продукцию за счет нарушителя.
Если на товаре нанесены два разных чужих знака, то суд расценивает это как два отдельных нарушения.
Как понять, что конкурент действительно нарушает права
1. Сходство до степени смешения
Знак может быть не копией, но настолько похожим, что покупатель запутается.
Примеры из судебной практики:
«Невское» и «AMRO НЕВСКОЕ»
«Доктор Арбитайло» и «Доктор А»
«Маникюр в 4 руки» и «4 hands»
Суды анализируют, где используется знак, как давно он на рынке и насколько он узнаваем.
2. Однородность товаров и услуг
Нарушение признают только если компании работают в близких сферах.
Если салон красоты и автосервис используют одинаковое слово в названии — это разные рынки, и претензия не считается обоснованной.
Зато косметика и средства гигиены — это однородные категории.
3. Коммерческое использование
Если вы сделали себе платье и написали на нем Gucci — это не нарушение.
Но если попробуете продавать такие вещи — это уже контрафакт.
Как рассчитывается компенсация
В большинстве случаев истцы выбирают именно компенсацию, а не возмещение ущерба — так проще.
Суд оценивает:
характер нарушения,
длительность,
количество эпизодов,
насколько виноват ответчик,
предположительный ущерб.
Сумма должна быть разумной и соразмерной. Если правообладатель требует слишком много, суд может снизить размер.
Частые вопросы
Могут ли ликвидировать организацию за такое нарушение?
Да, если действия компании квалифицируются как грубые и повторяющиеся.
Такие дела инициирует прокурор.
Пример: ИП в Ростове-на-Дону ликвидировали за систематическую продажу контрафактных DVD-дисков; ущерб правообладателям составил 163 тыс. рублей.
Когда наступает уголовная ответственность?
Если незаконное использование знака причинило ущерб от 250 тыс. рублей и было неоднократным.
По статье 180 УК РФ:
— штраф до 300 тыс. рублей,
— до 2 лет лишения свободы + штраф,
— для организованных групп — до 6 лет и штраф до 1 млн рублей.
Чем доказывать нарушение?
Подойдет практически все, что подтверждает факт использования:
образцы товара,
накладные, чеки,
рекламные материалы,
фотографии вывесок,
документы о перемещении товара через границу,
нотариальный осмотр сайта или страниц в соцсетях.
Главный вывод
Товарный знак — это инструмент защиты бизнеса.
Если не регистрировать обозначение вовремя, можно столкнуться с патентными троллями, которые оформят права на ваше название и потребуют крупные компенсации. Иногда компаниям приходится менять бренд и начинать все с нуля.
