Использование чужого товарного знака: что это такое, чем грозит и как вообще происходит взыскание компенсации

Когда использование знака не считается противоправным

1. Когда обозначение используется в информационных или описательных целях

В мировой практике (в первую очередь в США) давно признано: если слово используется не для привлечения покупателей к конкретному бренду, а в описательном смысле, нарушения нет.

Например, выражение «живая вода» в статье о типах бутилированной воды — речь идет именно о свойствах, а не о товарном знаке.

В России такой нормы в законе нет, но Верховный Суд в 2019 году дал разъяснения:

если слово используется как общеупотребительное, а не как средство индивидуализации товара, то нарушением это считаться не должно.

Пример 1 — «Репробанк»

Ответчик применял это слово как объяснение термина «банк репродуктивных тканей». Суд посчитал, что это информационное использование, а не попытка воспользоваться чужим брендом.

2. Добросовестное использование обозначения до даты подачи заявки в Роспатент

Роспатент фиксирует дату приоритета — момент, с которого у заявителя появляется преимущество на обозначение. Бывают случаи, когда одно и то же слово годами используют разные компании, но никому не приходит в голову его зарегистрировать.

И если один из них внезапно регистрирует знак, остальные формально оказываются нарушителями. Однако суды могут учитывать, кто использовал обозначение раньше.

Пример 2 — «Большая мода»

Компания, которую пытались обвинить в нарушении, доказала, что использовала выражение до даты приоритета товарного знака. Суды отказали истцу.

Но тут важный момент: доказывать добросовестность обязан ответчик.