Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: как защитить свои права и кто отвечает за нарушения

Маркетплейс — это всего лишь площадка, где встречаются продавцы и покупатели. Сами платформы ничего не продают, а дают место и инструменты для общения сторон.

Поэтому, если кто-то нарушает права правообладателя, формально виновником обычно является продавец, разместивший товар. Но поскольку продавцов тысячи, а у всех один «вход» — маркетплейс, претензии чаще всего летят именно в сторону площадки.

Ситуация выходит двоякая:

с одной стороны, маркетплейс несёт ответственность за опубликованную информацию,

с другой, он остаётся лишь посредником, а не самостоятельным нарушителем.

Когда маркетплейс — просто посредник

Если платформа ограничивается лишь передачей и размещением информации, предоставлением интерфейса и доступом к карточкам товара, она выступает в роли нейтрального участника.

Так работает, например, «Яндекс Маркет» в формате витрины: площадка даёт место для продавца, обеспечивает документы и логистику, но не вмешивается в сделку. В такой модели маркетплейс не считается прямым нарушителем авторских прав.

Когда маркетплейс — полноценный участник продаж

Если по договору маркетплейс получает долю с каждой продажи, он фактически становится торговым агентом. И если через такую площадку продаётся контрафакт, и она получает с этого прибыль, — посредником в чистом виде её уже не назовёшь.

В этом случае ответственность делится: нарушителем признают не только продавца, но и сам маркетплейс.

Но важно учитывать, проверяет ли площадка документы, подтверждающие права на товар.

Как суд определяет ответственность

В судебной практике сложились два ключевых критерия:

Какую роль играет маркетплейс — только посредника или активного участника продаж. Кто отвечает за информацию в карточках товаров — сам продавец или платформа.

Если правообладатель требует деньги, обязательным этапом является досудебная претензия.

Если же требование неимущественное (например, запрет на использование товарного знака), можно обойтись и без неё.

Преимущество претензионного порядка в том, что маркетплейс может временно заблокировать товар, пока продавец не подтвердит права. Часто этого достаточно, чтобы решить спор без суда.

Как происходит взаимодействие с маркетплейсом

Схема выглядит так:

Правообладатель подаёт запрос маркетплейсу. Маркетплейс запрашивает объяснения и документы у продавца. Решение принимается на основе собранных данных.

На этом этапе правообладателю важно подготовить убедительную доказательную базу. Если аргументы будут слабые, маркетплейс легко докажет, что предпринял достаточные меры, и суд может встать не на сторону правообладателя.

Компенсация за нарушение прав

Чтобы добиться компенсации, нужно точно доказать:

наличие прав,

факт нарушения,

размер убытков.

Добиться конфискации или уничтожения контрафакта сложно — необходимо установить место и объём хранящегося товара. Поэтому многие выбирают путь финансовой компенсации.

Она может составлять:

от 10 000 до 10 000 000 рублей ,

либо двойную стоимость контрафактной продукции,

либо двойную стоимость права на использование товарного знака.

Суд может снизить сумму, если:

нарушение незначительное,

оно совершено впервые,

продавец не знал, что товар контрафакт.

Чтобы теория не выглядела абстрактной, покажу, как эти правила работают на практике. Ниже приведу в пример реальный кейс из своей практики, где селлеру удалось не только отбиться от претензии, но и полностью перевернуть ситуацию в свою пользу:

Селлер получил досудебную претензию на 6 000 000 руб — мы аннулировали знак конкурента, спасли от суда и штрафа

Доверитель пришел к нам за регистрацией бренда «OSTRO» для магазина ножевых изделий на Wildberries.

После предварительной проверки оказалось, что конкурент по площадке уже зарегистрировал бренд на себя.

Мы детально ознакомились с делом, разработали индивидуальную стратегию и дали рекомендации, что можно сделать в этой ситуации. Пока доверитель медлил, ему пришла претензия о нарушении интеллектуальных прав и требование выплатить 6 000 000 руб.

Уже догадались от кого? Конечно же от того самого конкурента!

Мы решили оспорить бренд оппонента в Палате по патентным спорам Роспатента. Указали, что доверитель стал маркировать изделия этим названием раньше. И настаивали на том, что действия оппонента по регистрации бренда являются актом недобросовестной конкуренции. А еще подали заявку на регистрацию.

Решением суда требования удовлетворены. Оно стало основанием для аннулирования знака оппонента. И нам это удалось! Теперь товарный знак «OSTRO» на законных основаниях принадлежит нашему доверителю.

Какие доказательства нужны

Для подтверждения прав могут подойти:

исходные фото и видео,

документы с авторством,

договоры с подрядчиками.

Для подтверждения нарушения обычно проводят контрольную закупку.

А для расчёта компенсации используют данные платных аналитических сервисов.

А для расчёта компенсации используют данные платных аналитических сервисов.