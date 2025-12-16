Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: как защитить свои права и кто отвечает за нарушения
Поэтому, если кто-то нарушает права правообладателя, формально виновником обычно является продавец, разместивший товар. Но поскольку продавцов тысячи, а у всех один «вход» — маркетплейс, претензии чаще всего летят именно в сторону площадки.
Ситуация выходит двоякая:
с одной стороны, маркетплейс несёт ответственность за опубликованную информацию,
с другой, он остаётся лишь посредником, а не самостоятельным нарушителем.
Когда маркетплейс — просто посредник
Если платформа ограничивается лишь передачей и размещением информации, предоставлением интерфейса и доступом к карточкам товара, она выступает в роли нейтрального участника.
Так работает, например, «Яндекс Маркет» в формате витрины: площадка даёт место для продавца, обеспечивает документы и логистику, но не вмешивается в сделку. В такой модели маркетплейс не считается прямым нарушителем авторских прав.
Когда маркетплейс — полноценный участник продаж
Если по договору маркетплейс получает долю с каждой продажи, он фактически становится торговым агентом. И если через такую площадку продаётся контрафакт, и она получает с этого прибыль, — посредником в чистом виде её уже не назовёшь.
В этом случае ответственность делится: нарушителем признают не только продавца, но и сам маркетплейс.
Но важно учитывать, проверяет ли площадка документы, подтверждающие права на товар.
Как суд определяет ответственность
В судебной практике сложились два ключевых критерия:
Какую роль играет маркетплейс — только посредника или активного участника продаж.
Кто отвечает за информацию в карточках товаров — сам продавец или платформа.
Если правообладатель требует деньги, обязательным этапом является досудебная претензия.
Если же требование неимущественное (например, запрет на использование товарного знака), можно обойтись и без неё.
Преимущество претензионного порядка в том, что маркетплейс может временно заблокировать товар, пока продавец не подтвердит права. Часто этого достаточно, чтобы решить спор без суда.
Как происходит взаимодействие с маркетплейсом
Схема выглядит так:
Правообладатель подаёт запрос маркетплейсу.
Маркетплейс запрашивает объяснения и документы у продавца.
Решение принимается на основе собранных данных.
На этом этапе правообладателю важно подготовить убедительную доказательную базу. Если аргументы будут слабые, маркетплейс легко докажет, что предпринял достаточные меры, и суд может встать не на сторону правообладателя.
Компенсация за нарушение прав
Чтобы добиться компенсации, нужно точно доказать:
наличие прав,
факт нарушения,
размер убытков.
Добиться конфискации или уничтожения контрафакта сложно — необходимо установить место и объём хранящегося товара. Поэтому многие выбирают путь финансовой компенсации.
Она может составлять:
от 10 000 до 10 000 000 рублей,
либо двойную стоимость контрафактной продукции,
либо двойную стоимость права на использование товарного знака.
Суд может снизить сумму, если:
нарушение незначительное,
оно совершено впервые,
продавец не знал, что товар контрафакт.
Чтобы теория не выглядела абстрактной, покажу, как эти правила работают на практике. Ниже приведу в пример реальный кейс из своей практики, где селлеру удалось не только отбиться от претензии, но и полностью перевернуть ситуацию в свою пользу:
Селлер получил досудебную претензию на 6 000 000 руб — мы аннулировали знак конкурента, спасли от суда и штрафа
Доверитель пришел к нам за регистрацией бренда «OSTRO» для магазина ножевых изделий на Wildberries.
После предварительной проверки оказалось, что конкурент по площадке уже зарегистрировал бренд на себя.
Мы детально ознакомились с делом, разработали индивидуальную стратегию и дали рекомендации, что можно сделать в этой ситуации. Пока доверитель медлил, ему пришла претензия о нарушении интеллектуальных прав и требование выплатить 6 000 000 руб.
Уже догадались от кого? Конечно же от того самого конкурента!
Мы решили оспорить бренд оппонента в Палате по патентным спорам Роспатента. Указали, что доверитель стал маркировать изделия этим названием раньше. И настаивали на том, что действия оппонента по регистрации бренда являются актом недобросовестной конкуренции. А еще подали заявку на регистрацию.
Решением суда требования удовлетворены. Оно стало основанием для аннулирования знака оппонента. И нам это удалось! Теперь товарный знак «OSTRO» на законных основаниях принадлежит нашему доверителю.
Какие доказательства нужны
Для подтверждения прав могут подойти:
исходные фото и видео,
документы с авторством,
договоры с подрядчиками.
Для подтверждения нарушения обычно проводят контрольную закупку.
А для расчёта компенсации используют данные платных аналитических сервисов.
