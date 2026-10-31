Аванс от покупателя 30 сентября
Когда выписываем счет-фактуру?
Вы получили аванс 30 сентября.
Правило: счёт-фактуру нужно выписать в течение 5 дней, то есть до 4 октября. (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Вы её спокойно выписываете в октябре.
И вот здесь кроется ловушка. в какую декларацию включать счет-фактуру?
Начислять НДС нужно в том квартале, когда пришли деньги. (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).
Аванс поступил в сентябре?
Значит, налог идёт в декларацию за 3 квартал. Неважно, что счёт-фактуру вы выпишете 4 октября.
Если включить аванс в четвёртый квартал, будет расхождение. Придет требование или доначисление.
Проверьте авансы за сентябрь.
И это далеко не единственная ловушка по НДС.
Канал в МАКС
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