Аванс от покупателя 30 сентября

Вы получили аванс 30 сентября.

Правило: счёт-фактуру нужно выписать в течение 5 дней, то есть до 4 октября. (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Вы её спокойно выписываете в октябре.

И вот здесь кроется ловушка. в какую декларацию включать счет-фактуру?

Начислять НДС нужно в том квартале, когда пришли деньги. (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).

Аванс поступил в сентябре?

Значит, налог идёт в декларацию за 3 квартал. Неважно, что счёт-фактуру вы выпишете 4 октября.

Если включить аванс в четвёртый квартал, будет расхождение. Придет требование или доначисление.

Проверьте авансы за сентябрь.

И это далеко не единственная ловушка по НДС.

Канал в МАКС