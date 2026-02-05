Корпоративные споры между участниками ООО: как защитить свою долю от недобросовестного партнера

Почему возникают корпоративные споры в ООО

На старте партнёры договариваются на словах: распределяют доли, обсуждают роли и верят, что смогут решить вопросы по ходу дела. Проблемы начинаются позже.

Бизнес может не оправдать ожиданий, или, наоборот, вырасти и стать ценным активом. В этот момент меняются приоритеты: один участник задумывается о выходе, другой — о перераспределении контроля. Именно тогда и возникают корпоративные споры.

Например, пока компания убыточна, партнёры готовы мириться с равным управлением. Но когда бизнес начинает приносить стабильную прибыль, один из участников может попытаться изменить баланс сил — через смену директора, изменение уставного капитала или привлечение «своего» инвестора.

В большинстве случаев речь идёт не о личном конфликте, а о конкретном активе — доле в уставном капитале ООО.