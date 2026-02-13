Размер компенсации за нарушение интеллектуальной собственности: сколько заявлять и чем подтверждать

Компенсация или убытки: что эффективнее

Правообладатель вправе выбрать один из способов защиты: взыскать реальные убытки или потребовать установленную законом компенсацию.

Одновременно использовать оба варианта нельзя.

Большинство истцов предпочитают компенсацию. Причина очевидна: доказать точный размер убытков и причинно-следственную связь с нарушением крайне сложно. Например, если конкурент использовал ваш товарный знак, необходимо подтвердить, что именно из-за этого вы потеряли клиентов и прибыль. Это трудоёмко и не всегда возможно.

При этом компенсация предусмотрена не для всех объектов. За нарушение прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение или ноу-хау взыскиваются именно убытки. Здесь альтернативы нет.

