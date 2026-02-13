Размер компенсации за нарушение интеллектуальной собственности: сколько заявлять и чем подтверждать

Разберём, как определить разумную сумму требований и какие аргументы действительно работают в суде.
Компенсация или убытки: что эффективнее
Правообладатель вправе выбрать один из способов защиты: взыскать реальные убытки или потребовать установленную законом компенсацию.
Одновременно использовать оба варианта нельзя.
Большинство истцов предпочитают компенсацию. Причина очевидна: доказать точный размер убытков и причинно-следственную связь с нарушением крайне сложно. Например, если конкурент использовал ваш товарный знак, необходимо подтвердить, что именно из-за этого вы потеряли клиентов и прибыль. Это трудоёмко и не всегда возможно.
При этом компенсация предусмотрена не для всех объектов. За нарушение прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение или ноу-хау взыскиваются именно убытки. Здесь альтернативы нет.
В своем Телеграм-канале рассказываю, как мы защищаем интересы бизнеса с помощью нестандартных решений
Три способа расчёта компенсации
Закон предлагает три модели расчёта. Правообладатель выбирает одну из них.
Фиксированная сумма в пределах, установленных законом
Суд определяет размер компенсации в рамках установленного диапазона (в настоящее время — от 10 000 до 10 млн рублей).
Этот способ удобен, если:
невозможно точно определить объём продаж нарушителя;
нет доступа к информации о выручке;
нарушение выражается в размещении контента в интернете без понятного коммерческого оборота.
Однако рассчитывать на максимальную сумму «по умолчанию» не стоит. Суд оценивает конкретные обстоятельства: масштаб использования, длительность нарушения, поведение ответчика.
Двукратная стоимость контрафактной продукции
В этом случае компенсация рассчитывается как двойная стоимость товаров, на которых незаконно размещён, например, товарный знак.
Формула выглядит просто, но на практике всё упирается в доказательства. Необходимо подтвердить:
сколько единиц товара было реализовано;
по какой цене.
Если заявлена двукратная стоимость, но количество проданных товаров документально не подтверждено, суд может существенно уменьшить сумму.
Например, размещение товара на маркетплейсе ещё не означает, что он продан. Нужны данные о фактической реализации, а не о наличии в каталоге.
Двукратная стоимость права использования
Компенсация определяется исходя из стоимости лицензии, умноженной на два.
Этот вариант часто применяется при незаконном использовании товарных знаков, фотографий, программного обеспечения.
Сложность в том, что стоимость лицензии должна быть экономически обоснованной. Ответчики нередко представляют заключения оценщиков, где стоимость использования сведена к минимальному проценту от оборота. Поэтому правообладателю желательно подтвердить рыночную стоимость лицензии — действующими договорами, коммерческими предложениями или экспертным заключением.
Можно ли изменить способ расчёта
Правообладатель вправе изменить выбранный способ расчёта до вынесения решения судом. Это важно, если в ходе процесса становится понятно, что первоначальная модель расчёта не подтверждается доказательствами.
Суд не вправе по собственной инициативе заменить выбранный способ, но может снизить размер компенсации. В отдельных случаях, если выбранный метод расчёта неприменим к обстоятельствам дела, суд может взыскать сумму в фиксированном размере.
Какие обстоятельства влияют на размер компенсации
Даже при выборе фиксированной суммы суд не действует произвольно. Он оценивает совокупность факторов.
Характер нарушения
Имеет значение, как именно использовался объект:
коммерческое использование с целью извлечения прибыли;
удаление информации об авторе;
обход технической защиты;
использование в деятельности, конкурирующей с правообладателем.
Например, копирование фотографии в личный блог и размещение её на сайте интернет-магазина — ситуации разного масштаба.
Длительность использования
Если нарушение продолжалось несколько дней — это одна оценка. Если объект использовался годами — другая.
Срок подтверждается:
датами публикации на сайте нарушителя;
архивными копиями страниц;
ссылками и индексированием в поисковых системах.
Вина нарушителя
Суд учитывает, был ли умысел.
Признаками умысла могут быть:
использование известного товарного знака;
регистрация доменного имени, сходного с брендом;
включение наименования в метатеги сайта;
игнорирование претензии и продолжение использования.
Если после получения претензии нарушение не прекращено, это обычно работает против ответчика.
Повторность нарушений
Если ответчик уже привлекался к ответственности за аналогичные действия, это может повлиять на размер компенсации. Суды всё чаще учитывают подобные обстоятельства.
Вероятные убытки правообладателя
Даже если точный размер упущенной выгоды не установлен, суд может оценивать вероятность её возникновения.
В расчёт могут приниматься:
популярность бренда;
объём поисковых запросов;
посещаемость сайта нарушителя;
данные о продажах, размещённые в открытом доступе;
использование спорного обозначения в рекламе.
Например, если ответчик активно продвигал товар с незаконным использованием товарного знака, это будет учтено при определении размера компенсации..
Доказательства: что действительно усиливает позицию
Чтобы обосновать серьёзную компенсацию, важно собрать доказательства заранее:
нотариальный осмотр сайта нарушителя или фиксация нарушений при помощи специальных приложений;
фиксацию предложений о продаже;
архивные версии страниц;
данные аналитических сервисов о посещаемости;
заключения специалистов;
переписку и претензии.
Чем более детально подтверждены масштаб и длительность нарушения, тем выше вероятность взыскания значительной суммы.
Итог
Размер компенсации по делам о нарушении интеллектуальных прав — это результат выбранной тактики и качества доказательной базы. Само по себе требование о взыскании крупной суммы не гарантирует выигрыша в суде.
Суд исходит из принципов разумности и соразмерности. Поэтому ключевой вопрос — не «сколько заявить», а «насколько убедительно это подтверждено».
Автор
Людмила Выродова - юрист для бизнеса, руководитель юридической компании “Бизнес и закон”.
Начать дискуссию