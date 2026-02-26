НДС на УСН: первые два месяца. 5 главных итогов для бухгалтера

Первые недели 2026 года показали: главная проблема не в ставках, а в управлении денежными потоками. Из-за разрыва между отгрузкой и оплатой бизнес столкнулся с нехваткой средств на уплату налога. Также выяснилось, что 5% — не панацея. Тем, у кого много расходов с НДС, выгоднее платить 22%, но заявлять вычеты. АУСН стал спасательным кругом для микробизнеса.

Коллеги, с непривычки первые месяцы 2026 года выдались жаркими. Закон № 425-ФЗ вступил в силу, и мы наконец-то можем оценить его влияние не по статьям экспертов, а по реальным цифрам в декларациях и состоянию расчетного счета наших клиентов.

Хорошая новость: система не рухнула, налоговая приняла первые декларации по НДС от "упрощенцев" без ажиотажа. Плохая: вскрылись системные проблемы, которые теория часто упускала из виду. В этом посте делюсь наблюдениями за два месяца работы.

Что показала практика

Вывод 1. Самый страшный враг — не ставка, а кассовый разрыв.

Это главный инсайт февраля. На УСН мы привыкли: нет денег — нет налога (по объекту "доходы" или "доходы-расходы" налог платится с полученной оплаты). С НДС всё иначе: налог "встает" на дату отгрузки. Если вы отгрузили товар 20 января с отсрочкой платежа до 20 февраля, то 28 января вы уже обязаны начислить НДС в бюджет (или зарезервировать 1/3 от квартальной суммы). Бизнес, который не пересмотрел договоры и не заложил этот риск, к середине февраля остался без оборотных средств . Теперь во все новые договоры мы массово вставляем пункт об авансировании или сокращении отсрочек.

Вывод 2. "Льготная" ставка 5% оказалась ловушкой для производственников.

Сколько было разговоров в декабре: "Выберу 5%, это ж просто". На практике столкнулись с ситуацией: компания покупает сырье с НДС (22%), а продает готовую продукцию со ставкой 5% (без права на вычет). В итоге "входящий" налог повисает мертвым грузом и увеличивает себестоимость. Расчеты, проведенные в январе, показали: если доля расходов, облагаемых НДС, высока, ставка 22% с вычетом выгоднее даже несмотря на более высокий процент. Теперь мы всегда проводим клиентам тест на "точку безубыточности" ставок.

Вывод 3. Освобождение от НДС — штука хрупкая.

Даже если ваш клиент прошел по лимиту 2025 года (доход ≤ 20 млн) и начал 2026 год без НДС, расслабляться рано. Если в январе или феврале он превысит порог в 20 млн (считая доходы 2026 года), право на освобождение слетит с 1-го числа следующего месяца. То есть, если в феврале доход перевалил за 20 млн, то с 1 марта клиент уже плательщик НДС. И пересчитывать налог за февраль задним числом не нужно, но с 1 марта — извольте выставлять счета-фактуры. Следим за КУДиР в еженедельном режиме.

Вывод 4. АУСН неожиданно стал хитом.

Для микробизнеса с численностью до 5 человек и оборотом до 60 млн, который "вылетел" в плательщики НДС, переход на Автоматизированную УСН стал реальным спасением. Там нет НДС и страховых взносов (кроме "на травматизм"). Да, ставки там выше (8% или 20%), но отсутствие необходимости возиться с НДС и блокировками счетов по декларациям перевешивает. Несколько клиентов мы перевели в феврале, и они вздохнули спокойно.

Вывод 5. Документооборот вышел на новый уровень.

С 2026 года требования к "первичке" на УСН и ОСН практически сравнялись. Если в счете-фактуре или УПД стоит ставка 5%, а в договоре написано "цена НДС не облагается", это проблема. Контрагент не сможет принять такой НДС к вычету (а он, кстати, может, даже если налог уплачен по льготной ставке!) . Пришлось переучивать менеджеров: любая отгрузка теперь требует скрупулезного заполнения реквизитов.

Заключение

Два месяца 2026 года прошли. Реформа состоялась. Мы видим, что бизнес адаптируется, но теперь цена бухгалтерской ошибки выросла в разы. НДС перестал быть "чем-то там, на общей системе". Он стал нашей повседневностью. Главный совет по итогам февраля: автоматизируйте контроль лимитов и пересмотрите финансовую модель с учетом метода начисления, а не только кассового метода. Иначе налоговая нагрузка может стать неприятным сюрпризом.



