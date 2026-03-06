Годовая лихорадка: полный календарь бухгалтера на март 2026 — когда платим, сдаем и закрываем 2025-й

Март 2026 года бьет рекорды по количеству контрольных точек. Мало того, что нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность и финальные декларации по прибыли и УСН, так еще и текущие платежи никто не отменял. В статье собрали все даты в одном месте, разобрали, где кроются подводные камни переносов сроков, и напомнили про рекламный сбор.

Коллеги, весна наступает, но легче не становится. Март — это финишная прямая годового отчета. Если вы думали, что в январе-феврале выдохнули, то март напомнит: основные сражения с налоговиками еще впереди. В этом году нас ждет плотный график: последние дни приема годовых деклараций, ежемесячная "трехступенчатая" система НДФЛ и взносов, и, конечно, финальные расчеты по налогам за 2025 год. Давайте разбираться, что и когда сдавать, чтобы последний квартал года не омрачился штрафами.

Первое, что бросается в глаза в мартовском календаре — это смешение двух отчетных периодов. Мы одновременно отчитываемся за прошлый год и платим налоги за первый квартал 2026 года. Это создает повышенную нагрузку на бухгалтерию.

Первая декада: НДФЛ и травматизм

Начинается месяц с привычных платежей. 2 марта — последний день перечисления НДФЛ за период с 1 по 22 февраля и взносов за январь. Не забудьте, что 3 марта — дедлайн по уведомлению об НДФЛ за последнюю неделю февраля. А 5 марта уходим в платежи по НДФЛ за 23-28 февраля. Травматизм за февраль ждет своего часа 16 марта.

25 марта — день жестянщика

Это, пожалуй, самая насыщенная дата месяца. 25 марта 2026 года сдаем: Декларацию по налогу на прибыль за 2025 год (для ОСН). Декларацию по УСН за 2025 год (для организаций; ИП сдают позже). Персонифицированные сведения за февраль. Уведомления по взносам за февраль и НДФЛ за 1-22 марта.

Кульминация — 30 и 31 марта

30 марта — день доплат и третьих платежей. Платим третий ежемесячный аванс по прибыли, третий (последний) платеж по НДС за IV квартал, доплачиваем налог на прибыль за 2025 год, перечисляем налог при УСН за 2025 год (для компаний). И, конечно, не забываем про текущие взносы и НДФЛ за март.

31 марта — финальный аккорд. Сдаем бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Крайний срок, продлению не подлежит.

Заключение

Март 2026 года — месяц консолидации. Проверьте, все ли уведомления сформированы, сверьте обороты по счетам и не откладывайте заполнение деклараций на последний день. И помните: налоговая любит тех, кто сдает отчетность вовремя. Держите календарь под рукой и продуктивной всем сдачи!

