Налоговый вычет за обучение в 2027: сколько можно вернуть и как получить

При ставке НДФЛ 13 % с расходов на собственное обучение в пределах 150 000 руб. можно вернуть до 19 500 руб., а с расходов на обучение ребёнка в пределах 110 000 руб. — до 14 300 руб. При более высокой ставке НДФЛ сумма возврата может быть выше. В любом случае вернуть разрешено не больше налога, уплаченного за соответствующий год. Разберем, кто имеет право на вычет, какие лимиты действуют, как оформить возврат и какие документы понадобятся.
Кто может получить налоговый вычет за обучение в 2027
Социальный налоговый вычет может получить плательщик НДФЛ, оплативший учебу: свою, ребенка, подопечного, мужа или жены, брата или сестры. Правила установлены статьей 219 Налогового кодекса РФ.
Возврат за себя можно делать при оплате обучения в любой форме: очно, заочно, очно-заочно или по другой образовательной модели. Возраст налогоплательщика при этом значения не имеет.
Получить вычет за оплату обучения только в очной форме можно:
за ребенка до 24 лет;
бывшего подопечного до 24 лет;
подопечных до 18 лет;
брата или сестры до 24 лет;
мужа или жены.
Речь идет не только о вузах. В установленном порядке учитывается плата за детский сад, школу, автошколу, языковые и профессиональные курсы, музыкальную или спортивную школу. У организации должна быть лицензия, дающая право вести образовательную деятельность.
Сколько можно вернуть за обучение в 2027
В зависимости от суммы расходов и ставки НДФЛ можно вернуть 14 300 руб., 19 500 руб. или больше.
В учет принимают не более 150 000 руб. в год за собственное обучение и до 110 000 руб. за обучение ребёнка.
Если рассчитывать возврат (13 %) за себя:
150 000 × 13 % = 19 500 руб.
Однако важно учитывать, что расходы на собственное обучение включены в общий список социальных трат. Если человек в том же году, например, оплачивал лечение или другие услуги, которые тоже входят в этот лимит, сумма вычета может распределяться между ними.
Для обучения детей установлен отдельный порог — 110 000 руб. в год на ребёнка. Возврат (13 %) в этом случае составляет:
110 000 × 13 % = 14 300 руб.
Если стоимость обучения выше, например 200 000 руб., в пределах обычного социального лимита учитываются только 150 000 руб. или 110 000 руб. (в зависимости от того, за кого оплачивают).
Примечание! С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ). Налог может рассчитываться по увеличенной ставке 15 %, 18 %, 20 % или 22 %, если доход налогоплательщика превысит 2,4 млн, 5 млн, 20 млн, 50 млн руб. соответственно. Увеличенная ставка применима не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями. В этом случае сумма возврата расходов на обучение будет выше (рассчитывается по увеличенному тарифу).
Вернуть больше НДФЛ, чем было фактически уплачено, нельзя. Неиспользованный остаток обычного социального вычета на следующий год не переносится.
Как вернуть 13 % за обучение: пошаговая инструкция
Оформить возврат 13 % за обучение можно после окончания года через Федеральную налоговую службу (ФНС), в течение года через работодателя либо по упрощенной процедуре в личном кабинете налогоплательщика.
Как оформить вычет через ФНС
Оформить социальный вычет за обучение через ФНС можно после окончания года, в котором были оплачены образовательные услуги.
Для этого нужно:
Заполнить декларацию 3-НДФЛ. Сведения о доходах и удержанном налоге можно получить у работодателя. После 25 февраля они, как правило, уже отображаются в личном кабинете налогоплательщика.
Подготовить специальную справку (форма утверждена Приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@) об оплате образовательных услуг. Ее выдает образовательная организация или индивидуальный предприниматель, который ведет образовательную деятельность.
Представить декларацию и подтверждающие документы в ФНС. Подать их можно в налоговый орган по месту жительства.
Дождаться камеральной проверки. Если право на вычет подтверждено, ФНС перечислит сумму возврата на банковский счет, указанный в заявлении.
Если образовательная организация уже передала сведения об оплате в ФНС, данные могут быть доступны в личном кабинете налогоплательщика.
Правила налогового вычета действуют во всех государственных и частных вузах, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности. Например, студентам «Синергии» также выгодно воспользоваться этой возможностью для возмещения части расходов на обучение.
Как получить вычет через работодателя
Социальный вычет за обучение можно оформить еще до окончания года, в котором были оплачены образовательные услуги. Для этого сначала нужно подтвердить право на вычет в налоговой, а затем обратиться к работодателю.
Порядок действий такой:
Подготовить подтверждающие документы. Потребуется справка об оплате образовательных услуг, выданная образовательной организацией или ИП, который ведет образовательную деятельность.
Подать заявление в налоговую. В ФНС по месту жительства нужно направить заявление о подтверждении права на социальный вычет и приложить необходимые документы.
Проверить данные в личном кабинете налогоплательщика. В срок 30 дней ФНС должна проинформировать о результатах рассмотрения документов. Если доступа к нему нет, уведомление направляют заказным письмом. Если право на социальный вычет подтверждено, налоговая также передает соответствующее уведомление работодателю.
Подать работодателю письменное заявление на предоставление социального налогового вычета.
Из зарплаты сотрудника временно перестают удерживать НДФЛ, пока не будет использована вся сумма вычета.
Как работает упрощенный порядок
Вычет за обучение можно оформить через личный кабинет налогоплательщика без подачи декларации 3-НДФЛ и сбора документов. Для этого образовательная организация должна передать в ФНС сведения об оплаченных услугах. На основании полученной информации налоговая сформирует в личном кабинете предзаполненное заявление на вычет.
Если сведения поступили до 25 февраля, заявление появится не позднее 20 марта. При более позднем сроке подачи данных ФНС формирует его не позднее чем через 20 рабочих дней.
Налогоплательщику остается проверить сведения, указать банковский счет и отправить заявление в налоговую. Если информация от образовательной организации в ФНС не поступила и предзаполненное заявление не сформировалось, вычет можно оформить в обычном порядке — с помощью подачи декларации 3-НДФЛ.
Вычет за себя или за ребёнка: в чем разница и что выгоднее
Вычет за себя обычно выше, чем за ребёнка. В составе общего социального лимита можно учесть до 150 000 руб. в год (вычет — 19 500 руб.). Кроме того, для собственного обучения нет возрастного ограничения и не имеет значения форма обучения.
На ребёнка лимит составляет 110 000 руб. в год на каждого (вычет — 14 300 руб.). При этом дети не должны быть старше 24 лет, а обучение должно проходить в очной форме.
Если сравнивать только предельный размер расходов, максимальный вычет на себя выше, но это не всегда выгодно. Фактическая сумма возврата зависит от уплаченного НДФЛ и от того, использовал ли человек общий социальный лимит для других расходов.
Важно: вычет не дают, если обучение оплачено материнским капиталом
Средства материнского капитала не считаются личными расходами налогоплательщика для целей социального вычета. Поэтому с полностью оплаченной ими стоимости вернуть НДФЛ нельзя.
Если маткапитал покрыл лишь часть программы, в расчет разрешается включить собственные средства при соблюдении остальных условий.
Какие документы нужны для налогового вычета за обучение
С 2024 года основным подтверждением стала справка об оплате образовательных услуг, составленная по форме ФНС. Она содержит сведения, необходимые налоговой для проверки права на вычет.
Больше не нужен сбор договоров, платежных чеков и копий лицензий. Однако если вычет оформляется за ребёнка, потребуется свидетельство о его рождении. Справка 2-НДФЛ не нужна только при подаче документов после 25 февраля, когда данные автоматически отображаются в личном кабинете. Кроме того, декларация 3-НДФЛ требуется не при каждом способе оформления.
Частые вопросы
Можно ли учесть дистанционное обучение?
При оплате собственного образования форма не имеет значения. Для ребёнка, брата или сестры закон устанавливает условие очного обучения.
Можно ли оформить возврат за курсы?
Да, если организация или индивидуальный предприниматель вправе вести образовательную деятельность. Это могут быть, например, языковые программы, автошкола или курсы повышения квалификации.
Как считать расходы, если детей несколько?
Предел 110 000 руб. устанавливается отдельно на каждого ребёнка. При двух детях расчетная сумма возврата по ставке 13 % может достигать 28 600 руб., если за год было удержано достаточно НДФЛ. При этом установленный предел действует в общей сумме на обоих родителей, а одни и те же расходы нельзя учитывать повторно.
Расходы на образование брата, сестры, мужа или жены рассчитываются иначе: отдельного лимита 110 000 руб. для них нет. Такие платежи входят в общий социальный предел 150 000 руб.
Заключение
Размер налогового возврата зависит от того, чье образование оплачивает налогоплательщик и сколько НДФЛ было удержано за год. Для собственных расходов действует общий социальный предел 150 000 руб., для ребёнка — отдельный лимит 110 000 руб.
Оформить льготу можно через налоговую, работодателя или в упрощенном порядке. Для расходов с 2024 года основным подтверждением служит специальная справка образовательной организации. При этом для вычета за детей дополнительно необходимо свидетельство о рождении, а справка 2-НДФЛ может понадобиться при подаче декларации до 25 февраля. Платежи за счет материнского капитала в расчет не включаются.