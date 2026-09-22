Налоговый вычет за обучение в 2027: сколько можно вернуть и как получить

Сколько можно вернуть за обучение в 2027

В зависимости от суммы расходов и ставки НДФЛ можно вернуть 14 300 руб., 19 500 руб. или больше.

В учет принимают не более 150 000 руб. в год за собственное обучение и до 110 000 руб. за обучение ребёнка.

Если рассчитывать возврат (13 %) за себя:

150 000 × 13 % = 19 500 руб.

Однако важно учитывать, что расходы на собственное обучение включены в общий список социальных трат. Если человек в том же году, например, оплачивал лечение или другие услуги, которые тоже входят в этот лимит, сумма вычета может распределяться между ними.

Для обучения детей установлен отдельный порог — 110 000 руб. в год на ребёнка. Возврат (13 %) в этом случае составляет:

110 000 × 13 % = 14 300 руб.

Примеры расчетов: сколько вернете за обучение

Если стоимость обучения выше, например 200 000 руб., в пределах обычного социального лимита учитываются только 150 000 руб. или 110 000 руб. (в зависимости от того, за кого оплачивают).

Примечание! С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ). Налог может рассчитываться по увеличенной ставке 15 %, 18 %, 20 % или 22 %, если доход налогоплательщика превысит 2,4 млн, 5 млн, 20 млн, 50 млн руб. соответственно. Увеличенная ставка применима не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями. В этом случае сумма возврата расходов на обучение будет выше (рассчитывается по увеличенному тарифу).

Вернуть больше НДФЛ, чем было фактически уплачено, нельзя. Неиспользованный остаток обычного социального вычета на следующий год не переносится.