Финансовая модель как стратегический инструмент собственника

Зачем вообще вам эта финмодель

Когда ко мне приходит собственник со словами: «У нас есть модель, но я ей не верю», я почти всегда вижу одну и ту же картину.

Где‑то в глубине корпоративного диска лежит файл “финмодель_финальная_v8”. Его боится открывать даже финансовый директор. Внутри много листов, много формул и мало ответов на простые вопросы:

Сколько мы реально зарабатываем на каждом направлении? Что будет с деньгами, если мы ускорим рост? Потянем ли новый филиал или новый продукт?

Финансовая модель в такой ситуации превращается в атрибут “порядочной компании”, а не в рабочий инструмент собственника.

Я же отношусь к финмодели как к «языку», на котором стратегия разговаривает с реальным бизнесом. И в этой статье я покажу, как сделать так, чтобы этот язык был понятным, живым и полезным лично вам, а не только финансистам.