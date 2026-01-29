Почему прибыль есть, а денег нет: где бизнес теряет кэш — и как вернуть контроль

Введение — актуальность темы

Прибыль отвечает на вопрос: зарабатывает ли бизнес? Деньги отвечают на другой: может ли бизнес платить по счетам и жить спокойно?

Когда эти ответы расходятся, собственник оказывается в ловушке: вроде бы «все нормально», но каждую неделю приходится “дожимать” кассу, занимать, переносить платежи и принимать решения на эмоциях.