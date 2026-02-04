Автоматизация финансов: почему 70% проектов не дают эффекта и что исправить до внедрения

Почему проекты «не взлетают»

Если коротко: в большинстве компаний пытаются автоматизировать учет, когда нужно автоматизировать управление. Рассмотрим типовые причины, почему эффект не появляется.

Нет ответа на вопрос «зачем». Автоматизация ради автоматизации всегда заканчивается одинаково: «внедрили систему — а жить легче не стало».

Правильный старт — не выбор программы, а управленческая цель:

увидеть кассу на 4–6 недель вперед;

понимать реальную чистую прибыль;

контролировать дебиторку/кредиторку/запасы;

делать план‑факт без ручного «сведения».

Нет методологии — значит, нет единой логики цифр. Один отдел признает выручку по оплате, другой — по актам. Расходы то «размазывают», то «бьют в месяц». Юрлица живут по разным правилам, статьи называются по‑разному.

И дальше происходит ключевое: система просто собирает несопоставимые данные. Собственник видит отчет и не может на него опереться.

Иллюзия «программа все решит». Программа не принимает управленческих решений. Она не отвечает за лимиты отсрочек. Она не выстроит приоритеты платежей. Она не договорится с поставщиками.

Система дает данные. Управление — это правила.