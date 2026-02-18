Просрочка по лизингу: когда можно договориться, а когда уже поздно

Просрочка по лизингу не всегда означает изъятие имущества. Разбираем, когда можно договориться с лизинговой компанией, как проходит расторжение договора лизинга, что делать при начислении штрафов и как снизить задолженность по лизингу через переговоры или суд. Практика и советы для бизнеса.

Лизинг обычно берут, когда бизнес растёт и «всё идёт по плану». А потом один контракт задержали; второй заказчик попросил отсрочку; налоговая заморозила счёт; и вот уже платёж по лизингу не ушёл в срок.

Паниковать не надо. Но и игнорировать просрочку по лизингу нельзя. В этой статье разберём, когда реально договориться с лизинговой компанией; когда есть шанс сохранить имущество; и в какой момент «поезд почти ушёл».

1. Что считается просрочкой по лизингу

Просрочка по лизингу возникает с первого дня неуплаты лизингового платежа в срок, установленный договором.

Как правило, договор предусматривает:

пеню за каждый день просрочки;

право лизингодателя требовать досрочного погашения всей задолженности;

право на расторжение договора лизинга;

право на изъятие предмета лизинга.

Часто бизнес недооценивает формулировки договора. А зря. Именно там прописан механизм, по которому у вас могут забрать автомобиль, оборудование или спецтехнику.

2. Когда можно договориться с лизинговой компанией

Пока нет существенной просрочки и формального уведомления о расторжении, шансы договориться высокие.

Реально договориться, если:

просрочка 5–30 дней;

это первый случай за весь срок договора;

есть подтверждение временных финансовых трудностей;

вы выходите на связь и предлагаете график погашения задолженности по лизингу.

Лизинговым компаниям выгоднее получать платежи, чем заниматься изъятием предмета лизинга и его повторной продажей. Поэтому реструктуризация лизинга вполне рабочий инструмент.

Что можно просить:

перенос даты платежа;

рассрочку долга;

временное снижение платежа;

кредитные каникулы.

Главное правило: не прятаться. Молчание почти всегда ускоряет расторжение договора лизинга.

3. Когда уже «поздно»

Ситуация осложняется, если:

просрочка превышает 60 дней;

направлено официальное уведомление о расторжении;

предъявлено требование о досрочном возврате всей суммы;

начата процедура изъятия предмета лизинга.

После расторжения договора лизинга лизингодатель вправе изъять имущество. И здесь начинается самый болезненный этап.

Многие считают, что после изъятия «всё закрыто». Это ошибка. Часто после реализации имущества остаётся остаточная задолженность по лизингу, которую продолжают взыскивать через суд.

4. Изъятие предмета лизинга: что важно знать

Изъятие предмета лизинга возможно как в добровольном порядке, так и через суд.

Важно проверить:

действительно ли договор расторгнут надлежащим образом;

соблюдён ли порядок уведомления;

корректно ли рассчитана задолженность по лизингу;

нет ли двойного взыскания.

В практике нередко встречаются ситуации, когда штрафы по лизингу начисляются сверх разумного, а стоимость реализованного имущества занижается.

И здесь уже без анализа документов не обойтись.

5. Можно ли оспорить штрафы и пени

Да. Суд вправе снизить неустойку на основании статьи 333 ГК РФ, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Суды регулярно уменьшают штрафы по лизингу, особенно если:

часть долга уже погашена;

просрочка незначительная;

имущество возвращено;

убытки лизингодателя не подтверждены.

Важно правильно заявить позицию и представить расчёты.

6. Судебная практика

В ряде дел арбитражные суды указывают, что после реализации предмета лизинга лизингодатель обязан корректно пересчитать задолженность и учесть фактическую цену продажи.

Если имущество продано по цене существенно ниже рыночной, это может стать основанием для спора о размере долга.

Отдельная категория споров связана с признанием расторжения договора незаконным, если нарушена процедура уведомления.

7. Частые ошибки бизнеса

Игнорирование писем от лизинговой компании; Попытка «дотянуть» без переговоров; Подписание актов без анализа расчётов; Отсутствие письменных предложений о реструктуризации; Уверенность, что после изъятия ничего не должны.

На практике именно первые 30 дней просрочки по лизингу определяют дальнейший сценарий.

8. Когда точно нужен юрист по лизингу

Обращаться к специалисту стоит, если:

получено требование о расторжении договора лизинга;

начислена значительная задолженность по лизингу;

начато изъятие предмета лизинга;

дело передано в суд.

Юрист по лизингу поможет:

проверить расчёты;

снизить штрафы по лизингу;

оспорить незаконное расторжение;

выстроить переговоры;

минимизировать убытки.

Иногда грамотная позиция позволяет сократить долг в разы.

9. Можно ли сохранить имущество

Да, но только при оперативной реакции.

Сохранить предмет лизинга реально, если:

договор ещё не расторгнут;

стороны подписывают допсоглашение;

погашена существенная часть долга;

есть обоснованный график дальнейших платежей.

Чем раньше вы выходите в переговоры, тем выше шанс сохранить актив.

10. Вывод для бизнеса

Просрочка по лизингу не означает автоматическую потерю имущества.

Пока нет расторжения договора лизинга, всегда есть пространство для переговоров. После изъятия предмета лизинга риски резко возрастают, но и тогда возможна защита в части расчётов и штрафов.

Главное:

не игнорировать проблему;

фиксировать переговоры письменно;

анализировать договор;

своевременно подключать юриста.

Лизинг создавался как инструмент развития бизнеса. И при грамотной правовой позиции даже задолженность по лизингу можно превратить не в катастрофу, а в управляемую ситуацию.