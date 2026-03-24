Почему растущий бизнес теряет управляемость — и что с этим делать

Пять ловушек, в которые попадают растущие компании

1. Структура начинает жить ради себя

Сначала отделы создаются под задачу. Потом у каждого появляются свои KPI, свой бюджет, своя территория. Продажи гонят объём. Производство защищает загрузку. HR наращивает штат и соцпакет. Каждый рационален по отдельности — но компания перестаёт работать как единый организм.

2. Управленческая дистанция растёт

Раньше вопрос решался в коридоре. Теперь — через цепочку согласований, где ответственность размывается на каждом этапе. Подразделения перестают видеть друг друга. Это не саботаж — это естественная реакция системы на усложнение.

3. Цель рассеивается

Стратегию разложили на направления → направления на проекты → проекты на KPI. Формально всё логично. Но на каждом уровне замысел немного искажается. В итоге — все заняты, движение есть, а вот куда именно — уже не очевидно.

4. Контроль подменяет управление

Когда что-то идёт не так, первая реакция — закрутить гайки. Больше отчётов, больше совещаний, больше регламентов. Но контроль — это инструмент. А управляемость — свойство системы. Если архитектура решений не меняется, контроль просто маскирует проблему, добавляя ещё один слой сложности.

5. Рост без развития

Рост — это про масштаб: больше людей, денег, проектов. Развитие — это про трансформацию: другой способ принимать решения, другая логика координации. Можно удвоить оборот — и остаться в модели управления, которая работала на команду из 30 человек. Какое-то время это терпимо. Потом — нет.