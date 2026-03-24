Почему растущий бизнес теряет управляемость — и что с этим делать

А потом в какой-то момент замечает: решения буксуют, отделы воюют друг с другом, стратегия вроде есть — но живёт только в презентациях. И самое неприятное — непонятно, когда именно всё пошло не так.
Я наблюдал это десятки раз.
И скажу честно:
Проблема почти никогда не в людях. Проблема — в том, что бизнес вырос, а система управления осталась прежней.
Что происходит на самом деле
Пока компания маленькая — всё просто. Основатель лично в каждом проекте. Контекст общий, коммуникация короткая, решения мгновенные. Вся картина умещается в одной голове.
Но бизнес растёт — и вместе с ним растёт кое-что невидимое: количество связей внутри системы.
Новые отделы. Новые роли. Новые уровни согласования. Новые интересы.
И вот уже не 10 человек решают задачу за обедом, а 50 — через три совещания, два регламента и одну служебную записку.
Сложность системы растёт быстрее, чем способность ею управлять. Это не чей-то провал. Это закономерность.
Пять ловушек, в которые попадают растущие компании
1. Структура начинает жить ради себя
Сначала отделы создаются под задачу. Потом у каждого появляются свои KPI, свой бюджет, своя территория. Продажи гонят объём. Производство защищает загрузку. HR наращивает штат и соцпакет. Каждый рационален по отдельности — но компания перестаёт работать как единый организм.
2. Управленческая дистанция растёт
Раньше вопрос решался в коридоре. Теперь — через цепочку согласований, где ответственность размывается на каждом этапе. Подразделения перестают видеть друг друга. Это не саботаж — это естественная реакция системы на усложнение.
3. Цель рассеивается
Стратегию разложили на направления → направления на проекты → проекты на KPI. Формально всё логично. Но на каждом уровне замысел немного искажается. В итоге — все заняты, движение есть, а вот куда именно — уже не очевидно.
4. Контроль подменяет управление
Когда что-то идёт не так, первая реакция — закрутить гайки. Больше отчётов, больше совещаний, больше регламентов. Но контроль — это инструмент. А управляемость — свойство системы. Если архитектура решений не меняется, контроль просто маскирует проблему, добавляя ещё один слой сложности.
5. Рост без развития
Рост — это про масштаб: больше людей, денег, проектов. Развитие — это про трансформацию: другой способ принимать решения, другая логика координации. Можно удвоить оборот — и остаться в модели управления, которая работала на команду из 30 человек. Какое-то время это терпимо. Потом — нет.
История, которая хорошо это иллюстрирует
Одна компания начинала как крепкая команда на ~100 человек. Работали в понятной нише, всё держалось на связях собственника, решения — быстрые, смысл каждого проекта — ясен.
Потом случился рывок. Прямые контракты, генподряд, штат за 500 человек, новые отделы, параллельные портфели. Запустили обучение, тимбилдинги, автоматизацию. Со стороны — красивый рост.
Но внутри нарастало напряжение:
— Продавцы тащили контракты по старым связям, не проверяя — потянет ли компания
— Производство получало проекты с обязательствами, которые никто не оценивал на реалистичность
— Единой экономической модели оценки проектов не было
— Руководители проектов не отвечали за финансовый результат
— Перерасход стал нормой, которую объясняли «сложностью задач»
Стратегические сессии проводились. Приоритеты формулировались. Но после каждой сессии система возвращалась к привычным рельсам.
Когда рынок ужесточился, маржа сжалась, а заказчик стал диктовать цены — раздутая структура не выдержала. Убытки покрывались из резервов собственника. Потом начались сокращения. Часть подразделений расформировали. Компания фактически откатилась к тому масштабу, который её управленческая модель была способна удержать.
Бизнес выглядел растущим. Но не был устойчивым.
Что стоит честно спросить у себя на этапе масштабирования
Несколько вопросов, которые я рекомендую задать — не формально, а по-настоящему:
→ Есть ли в компании человек, который отвечает за итоговый результат целиком — не за отдельный KPI, а за весь финансовый и стратегический результат направления?
→ Разделены ли стратегические и операционные решения? Или стратегия — это «мероприятие раз в год»?
→ Кто принимает решение о входе в новый проект? И кто потом отвечает за его экономику?
→ Соответствует ли способ управления текущему масштабу? Или компания выросла в пять раз, а управляется так же, как три года назад?
→ Где проходит реальная граница ответственности — не на бумаге, а в жизни?
Эти вопросы не решаются добавлением отчётов или ужесточением дисциплины. Они требуют изменения самой модели управления.
Главная мысль
Рост — это не всегда развитие. Можно становиться больше и одновременно — менее управляемым. Выручка растёт, штат прибавляется, масштаб впечатляет — а внутри копится системное напряжение.
Управляемость — это способность компании сохранять согласованность действий при увеличении масштаба. Именно она определяет, станет рост этапом эволюции — или началом кризиса.
Если система принятия решений не трансформируется вместе с масштабом, рано или поздно бизнес упрётся в потолок собственной управляемости. И тогда вопрос будет не «как расти дальше», а «как пересобрать себя изнутри».
Сталкивались с этим в своём бизнесе или бизнесе клиентов? Расскажите — интересно сравнить наблюдения.
Начать дискуссию