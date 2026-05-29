Регуляторная трансформация рынка БГ: переход на новые правила резервирования

Центральный Банк внедряет обновленные стандарты оценки рисков для банковских гарантий. Поскольку БГ классифицируются как условные обязательства, работа с ними теперь регулируется положениями 878-П (приходящим на смену 611-П), а не «кредитным» положением 590-П.

Что меняется в архитектуре рынка:

Стандартизация процессов: Оценка рисков по гарантиям становится максимально регламентированной.

Единый профиль риска: Теперь банк будет оценивать надежность клиента по гарантиям так же строго, как и по кредитам — эти показатели становятся неразрывными.

Динамический резерв: Размер отчислений в резервы будет оперативно меняться вслед за любыми колебаниями финансовой устойчивости принципала.

Документарный контроль: Требования к обоснованию каждой сделки со стороны банков существенно возрастают.

Влияние на участников процесса:

Банковский сектор: Усиливается мониторинг аффилированных структур и качества обеспечения. Внутренние скоринговые модели будут пересмотрены в сторону ужесточения.

Бизнес (Принципалы): Проверки станут глубже, а пакеты документов — объемнее. Возможно сокращение лимитов или пересмотр стоимости для компаний с «пограничными» финансовыми показателями.

Консалтинг и агенты: Формат «простого посредничества» уходит в прошлое. Теперь успех сделки зависит от глубокой предпроверки и умения правильно структурировать сложный кейс под конкретный банк.

Резюме: Рынок не закрывается, но становится более «взрослым». В выигрыше останутся прозрачные компании с качественной отчетностью, способные подтвердить свою надежность перед регулятором.