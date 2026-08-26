«Штраф выпишут бухгалтеру, а менеджер даже не узнает». Почему в просрочках всегда виноват тот, кто ждал

Штраф придёт вам, а не тому, кто не прислал документы

— Почему не сдали вовремя? — Ждала документы от клиента. — Когда запросили? — Тридцатого. — А дальше? — В смысле? Дальше не было ничего. Запрос ушёл и лёг. Двадцать дней тишины, потом аврал, потом уточнёнка. И самое неприятное: формально всё честно. Документы действительно не прислали. Причина действительно снаружи. Только последствия внутри. Пени начислят организации. Объясняться будет бухгалтер. Требование придёт ему. Штраф выпишут ему. А человек, который двадцать дней не отвечал на письмо, в этой истории вообще никак не участвует. Он даже не узнает, что что-то произошло. Это довольно точное описание профессии: отвечать за результат, который собирается из чужих действий, не имея никаких рычагов на эти действия.

Две ситуации, которые выглядят одинаково

Ожидание — обычное состояние бухгалтерской работы. Ждём первичку от менеджеров. Ждём акт сверки от контрагента. Ждём согласование от директора. Ждём исправленный документ с правильными реквизитами. Ждём ответ от банка. Часть этих пауз объективна. Сделать действительно нечего. Другая часть — это момент, когда работа над задачей просто закончилась. Написали письмо и перестали. Снаружи они выглядят одинаково. «Я не могу продолжить». И «я перестал пытаться продолжить». В обоих случаях документа нет, срок идёт, объяснение готово. Разница обнаруживается только тогда, когда что-то уже сгорело.

Почему бездействие невозможно заметить

Любая рабочая система хорошо запоминает действия. Провели документ, отправили письмо, выгрузили в ЭДО, поставили на согласование, сдали отчёт. У каждого действия есть дата и автор. А пауза не оставляет ничего. Письмо можно не написать, и в почте не появится строки «не написал». Документ может три недели пролежать без движения, и в журнале не возникнет ни одной новой записи. Формально не произошло ничего — потому что ничего и не произошло. Отсюда асимметрия, которая портит работу всей компании. Если человек что-то сделал и ошибся, у ошибки есть автор. Провёл документ не тем числом — спросят, почему провёл. Согласовал нестандартные условия — спросят, были ли полномочия. Позвонил в налоговую сам — спросят, зачем полез. Если человек не сделал ничего, у паузы есть объяснение. Не прислали. Не согласовали. Не ответили. Жду директора. За неправильное действие отвечает конкретный человек. За три недели тишины отвечают обстоятельства. Люди усваивают это быстро и обычно неосознанно. Просто одна стратегия дороже другой. Поэтому вопрос руководителя «почему у нас никто ничего не делает без пинка» иногда имеет неприятный ответ: организация сама сделала ожидание безопаснее действия.

И здесь придётся сказать неприятное про себя

Всё, что написано выше, работает в обе стороны. Менеджер, который двадцать дней не отвечал на запрос первички, ровно так же уверен, что он не бездействовал. Он ждал. У него сорок дел, клиент не отдаёт закрывающие, а бухгалтерия попросила без срока и больше не напоминала. С его стороны бухгалтерия выглядит точно так же, как клиент с вашей: у неё лежит запрос, и она молчит. Так что соблазн объявить виноватыми всех остальных надо придушить сразу. Иначе старое объяснение «я не сделала, потому что мне не прислали» просто меняется на современное «я не сделала, потому что у нас плохо выстроен процесс». Конструкция та же. Хороший процесс обязан делать паузу видимой. Но между появлением препятствия и остановкой всё равно находится человек. Причём чаще всего он не принимает никакого решения. Он не садится и не думает: «я оценила ситуацию и решила больше ничего не предпринимать». Она отправила письмо. И перестала. Остановка от этого не перестаёт быть выбором. Просто у неё нет момента, когда этот выбор был сделан. Поэтому вопрос «что вы сделали после того, как поняли, что документы не идут» остаётся законным при любом качестве процесса. Но и обратная крайность не работает. Если единственный способ получить документ — написать пять писем, позвонить, найти руководителя отдела продаж и дойти до директора, то компания построила не ответственность, а ручное проталкивание. Побеждает тот, кто громче. Постоянно пробивать собственную организацию — это не обязанность бухгалтера.

У налоговой это устроено правильно

Обратите внимание на любопытную вещь. Требование из ФНС никогда не зависает. Не потому, что оно важнее, а потому, что у него есть встроенный срок ответа и понятное последствие его нарушения. Оно само себе напоминает. А внутренний запрос первички не имеет ни срока, ни последствия. Поэтому он и лежит три недели. Налоговая ставит срок годности своим ожиданиям. Мы своим — нет. Причём если пропустить срок, у налоговой всё зафиксировано: дата отправки, дата получения, дата, к которой ждали ответ, и факт, что ответа не было. Отсутствие действия документировано не хуже действия.

Как это выглядит на практике

Возьмите обычное согласование договора. От поступления до подписи — десять рабочих дней. Внутри: час у менеджера, два часа у юриста, двадцать минут у директора, полчаса на исправления. Меньше четырёх часов работы. Всё остальное время документ лежал. Ждал юриста. Ждал менеджера. Ждал клиента. Ждал, пока кто-нибудь заметит, что он вообще чего-то ждёт. Посчитать это можно грубо, по датам в журнале: сколько прошло от поступления до подписи и сколько внутри этого срока с документом реально работали. В управлении потоками такое соотношение называют flow efficiency, но название неважно. Важно, что почти всё время документа — это ожидание, и обычно на него никто не смотрит, потому что смотрят на просрочки. Просрочки — это последствие. Ожидание — причина.

Что можно сделать завтра без всяких систем

Заведите реестр запросов. Четыре колонки. Что запросили. У кого. Когда. До какой даты ждём. Последняя колонка — единственное, что отличает этот реестр от почты. Раз в день откройте его и посмотрите строки, у которых дата уже прошла. Это и есть список того, что должно было произойти и не произошло. Дальше по каждой строке решение принимаете вы, а не обстоятельства: напомнить, позвонить, эскалировать руководителю, зафиксировать риск по сроку, предупредить директора, что отчёт уйдёт с оценочными данными. Ставить срок должен характер запроса, а не настроение. Реквизиты контрагента — два дня. Первичка по закрытому месяцу — до пятого числа. Согласование договора — три дня. Иначе получится, что вы сами написали «жду до пятницы», в пятницу перенесли на вторник, и старое оправдание просто переехало в таблицу. Если в компании есть система учёта задач или документооборот, та же логика делается автоматически: у ожидания появляется дата, по её наступлении возникает запись. Но начинается всё с колонки в Excel.

Что это меняет

Через месяц у вас появляются данные вместо ощущений. Одно просроченное ожидание — случайность. Если один и тот же менеджер стабильно отдаёт документы после третьего напоминания, это уже не ощущение и не жалоба, а строчки с датами. Если договоры регулярно зависают на одном этапе, это факт о процессе, а не о людях. Если у одного сотрудника задачи всегда останавливаются после первого препятствия, это тоже видно. И главное: две ситуации, с которых мы начали, наконец различаются. В одном случае в реестре видна последовательность: запросили, подождали положенное, напомнили, позвонили, эскалировали, зафиксировали риск. Человек дошёл до границы своих возможностей, и дальше вопрос к процессу — к срокам, полномочиям, загрузке. В другом между двумя датами пустота. Запросили — и всё. Раньше обе назывались одинаково: «жду документы». Разница нужна не для поиска виноватого. В первом случае чинить надо процесс. Во втором — договариваться с человеком. Часто придётся и то и другое, причём начинать с процесса, который годами делал ожидание безопаснее действия.

Самое дорогое время