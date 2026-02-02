8135 Общая моб
Может ли директор быть единственным ответственным за пожарную безопасность или нужно назначать отдельного сотрудника?

Да, директор может быть единственным ответственным за пожарную безопасность, если это реально обеспечивается организационно и по компетенциям. Обязанности по пожарной безопасности по умолчанию лежат на руководителе организации, и он вправе не назначать отдельного ответственного, а закрепить ответственность за собой.

При этом на практике часто требуется не один документ, а система распределения обязанностей.

Когда директор может быть единственным ответственным

Это обычно допустимо, если:

  • организация небольшая и объектов немного

  • процессы простые, без повышенной пожаро и взрывоопасности

  • директор может обеспечить выполнение требований: обучение, инструктажи, контроль, устранение нарушений, взаимодействие с подрядчиками

  • в приказах и локальных документах прямо указано, что ответственность возложена на руководителя

Когда лучше назначить отдельного сотрудника или нескольких

Желательно или фактически необходимо, если:

  • несколько зданий, этажей, арендаторов, складов

  • есть пожароопасные работы, ЛВЖ, ГЖ, газовые баллоны, пыли

  • круглосуточная работа и сменный персонал

  • много подрядчиков и работ по нарядам допускам

  • директор физически не может проводить инструктажи, контролировать помещения и вести документацию

Часто назначают ответственных по участкам: за здание, за склад, за электрощитовую, за проведение огневых работ. Это снижает риски, потому что контроль становится ежедневным, а не формальным.

Что важно по документам

Обычно оформляют:

  • приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность либо о возложении ответственности на директора

  • распределение обязанностей по подразделениям и помещениям, если их несколько

  • программы и журналы инструктажей, приказы о противопожарном режиме

  • документы об обучении ответственных лиц мерам пожарной безопасности по требованиям действующих правил

Важный нюанс

Даже если назначен отдельный ответственный, это не снимает ответственности с руководителя полностью. Назначение нужно для управления и контроля, но руководитель остается ключевым лицом.

