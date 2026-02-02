Может ли директор быть единственным ответственным за пожарную безопасность или нужно назначать отдельного сотрудника?

Да, директор может быть единственным ответственным за пожарную безопасность, если это реально обеспечивается организационно и по компетенциям. Обязанности по пожарной безопасности по умолчанию лежат на руководителе организации, и он вправе не назначать отдельного ответственного, а закрепить ответственность за собой.

При этом на практике часто требуется не один документ, а система распределения обязанностей.

Когда директор может быть единственным ответственным

Это обычно допустимо, если:

организация небольшая и объектов немного

процессы простые, без повышенной пожаро и взрывоопасности

директор может обеспечить выполнение требований: обучение, инструктажи, контроль, устранение нарушений, взаимодействие с подрядчиками

в приказах и локальных документах прямо указано, что ответственность возложена на руководителя

Когда лучше назначить отдельного сотрудника или нескольких

Желательно или фактически необходимо, если:

несколько зданий, этажей, арендаторов, складов

есть пожароопасные работы, ЛВЖ, ГЖ, газовые баллоны, пыли

круглосуточная работа и сменный персонал

много подрядчиков и работ по нарядам допускам

директор физически не может проводить инструктажи, контролировать помещения и вести документацию

Часто назначают ответственных по участкам: за здание, за склад, за электрощитовую, за проведение огневых работ. Это снижает риски, потому что контроль становится ежедневным, а не формальным.

Что важно по документам

Обычно оформляют:

приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность либо о возложении ответственности на директора

распределение обязанностей по подразделениям и помещениям, если их несколько

программы и журналы инструктажей, приказы о противопожарном режиме

документы об обучении ответственных лиц мерам пожарной безопасности по требованиям действующих правил

Важный нюанс

Даже если назначен отдельный ответственный, это не снимает ответственности с руководителя полностью. Назначение нужно для управления и контроля, но руководитель остается ключевым лицом.