Может ли директор быть единственным ответственным за пожарную безопасность или нужно назначать отдельного сотрудника?
Да, директор может быть единственным ответственным за пожарную безопасность, если это реально обеспечивается организационно и по компетенциям. Обязанности по пожарной безопасности по умолчанию лежат на руководителе организации, и он вправе не назначать отдельного ответственного, а закрепить ответственность за собой.
При этом на практике часто требуется не один документ, а система распределения обязанностей.
Когда директор может быть единственным ответственным
Это обычно допустимо, если:
организация небольшая и объектов немного
процессы простые, без повышенной пожаро и взрывоопасности
директор может обеспечить выполнение требований: обучение, инструктажи, контроль, устранение нарушений, взаимодействие с подрядчиками
в приказах и локальных документах прямо указано, что ответственность возложена на руководителя
Когда лучше назначить отдельного сотрудника или нескольких
Желательно или фактически необходимо, если:
несколько зданий, этажей, арендаторов, складов
есть пожароопасные работы, ЛВЖ, ГЖ, газовые баллоны, пыли
круглосуточная работа и сменный персонал
много подрядчиков и работ по нарядам допускам
директор физически не может проводить инструктажи, контролировать помещения и вести документацию
Часто назначают ответственных по участкам: за здание, за склад, за электрощитовую, за проведение огневых работ. Это снижает риски, потому что контроль становится ежедневным, а не формальным.
Что важно по документам
Обычно оформляют:
приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность либо о возложении ответственности на директора
распределение обязанностей по подразделениям и помещениям, если их несколько
программы и журналы инструктажей, приказы о противопожарном режиме
документы об обучении ответственных лиц мерам пожарной безопасности по требованиям действующих правил
Важный нюанс
Даже если назначен отдельный ответственный, это не снимает ответственности с руководителя полностью. Назначение нужно для управления и контроля, но руководитель остается ключевым лицом.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию