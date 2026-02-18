США 78% vs Россия 6%: путь к росту

По данным отчета Brand Finance, стоимость нематериальных активов (НМА) глобальных корпораций достигла исторического пика — $97,6 трлн. Это не просто цифра, это 58% всей стоимости мирового бизнеса.

Глобальный контекст: США забирают банк

США официально стали самым «нематериальным» рынком планеты. Доля НМА в рыночной стоимости американских компаний подскочила до 78%. NVIDIA стала абсолютным чемпионом: её нематериальные активы оценили в $4,3 трлн.

Что происходит в России?

У нас доля интеллектуальной собственности в активах пока составляет около 6%, но мы находимся в фазе взрывного роста. За последний год стоимость НМА на балансах российских компаний подскочила на 71%. Это результат перехода на новый стандарт учета (ФСБУ 14/2022) — бизнес наконец-то начал признавать свои разработки реальными активами.

Почему это важно для нас:

• 30 триллионов в «заначке». Эксперты оценивают потенциал докапитализации российского среднего бизнеса в 20–30 трлн рублей. Это деньги, спрятанные в коде, торговых марках и ноу-хау, которые компании пока просто не научились ставить на баланс.

• Бухгалтерская легализация. Благодаря новому стандарту ФСБУ 14/2022, стоимость НМА на балансах наших компаний за год взлетела на 71%. Мы наконец-то начали официально признавать свои разработки активами, а не просто расходами.

• Налоговое окно. До конца 2026 года государство дает карт-бланш: доходы от выявленных у себя нематериальных активов не облагаются налогом на прибыль (пп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ).