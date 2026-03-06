КС РФ: нельзя вызывать налогоплательщика свидетелем по своей же выездной проверке

Выводы, к которым пришел Конституционный суд однозначно полезны и интересны как собственникам и руководителям компаний, чей бизнес может затронуть выездная налоговая проверка, так и бухгалтерам и налоговым юристам.

Ситуация: налоговый орган в Новосибирске вызвал на допрос налогоплательщика-руководителя компании Немерова М.В. как свидетеля во время выездной проверки его деятельности, а за неявку оштрафовал на 500 руб. (по ст.128 НК). Господин Немеров оспорил это в судах, но проиграл и дошел аж до КС.

5 марта 2026 года девять судей Конституционного суда (КС РФ) под председательством самого Зорькина В.Д. проверили конституционность положений НК РФ, которые регулируют вызов свидетеля на допрос и его ответственность (Постановление № 12-П от 05.03.2026).

Позиция КС: нормы конституционны, но с тремя важными оговорками.

Не признавать свидетелем самого себя

Пункт 1 ст.90 НК (определение свидетеля) и ч.1 ст.128 НК (штраф за неявку свидетеля) не позволяют вызывать проверяемого налогоплательщика свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности. Иначе, такой вызов нарушает ст.51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя и близких). КС подчеркнул: налогоплательщик - не свидетель в своей проверке. Его статус отличается, чтобы он мог защищаться.

Баланс интересов

Налоговый контроль нужен для пополнения бюджета (ст.57 Конституции), но не должен подавлять бизнес. Налоговики могут требовать документы и пояснения (подп.1 и 4 п.1 ст.31 НК), но не через "свидетельский" допрос. Пояснения - это конструктивное взаимодействие, а не принуждение.

Проблема в пробеле Налогового кодекса

КС отметил, что в НК нет прямой ответственности за неявку на дачу пояснений по выездной проверке (в отличие от камеральной - ст.129.1 НК). Из-за этого налоговики "хитрят" и вызывают как свидетеля. Но это недопустимо, потому что нарушает верховенство закона - ст.15 Конституции.

Что это постановление КС РФ значит для бизнеса?

Если вас вызывают "свидетелем" на свою проверку, то донести вышеуказанную позицию до налогового органа, используйте как тактический инструмент в проверке, чтобы выразить свою позицию письменно, попросить выслать требование, узнать интересующие вопросы для подготовки к будущим допросам.

Совет: всегда фиксируйте уведомления, отвечайте письменно, когда это возможно. Если вызывают в налоговую - уточняйте основание, вы имеете право это знать.

Делитесь этим постом с коллегами и партнерами, чтобы они тоже, как и вы – были в курсе!



