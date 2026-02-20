Как избежать включения в реестр недобросовестных поставщиков: советы юриста

Риск включения в реестр недобросовестных поставщиков часто возникает не из-за “плохого подрядчика”, а из-за срыва сроков, ошибок в документах и неудачной переписки с заказчиком. Как действовать, если контракт под угрозой, что фиксировать и какие аргументы готовить для комиссии ФАС, разбирает адвокат Мильский Андрей.
1) Что такое РНП и почему туда попадают “нормальные” компании
Реестр недобросовестных поставщиков это публичный список участников закупок, которым ограничивают доступ к госзакупкам на срок до двух лет. Включение в РНП чаще всего связано не с мошенничеством, а с ситуациями, когда поставщик уклонился от заключения контракта, не исполнил контракт, либо заказчик расторг контракт и направил сведения в ФАС.
2) За что включают в РНП чаще всего
Самые типовые основания: уклонение от заключения контракта после победы, неподписание контракта в срок, непредоставление обеспечения исполнения, непредоставление обеспечения гарантийных обязательств, существенное нарушение сроков или качества, односторонний отказ заказчика от исполнения контракта, расторжение по соглашению или по суду с формулировками, которые заказчик трактует против поставщика.
3) Профилактика до подписания контракта
Здесь цель одна, не допустить “технического” попадания в РНП из-за формальностей.
Проверьте заранее: сроки подписания, требования к обеспечению, формат банковской гарантии, сроки предоставления документов, требования к лицензиям и допускам, возможность замены товара или материалов, условия одностороннего отказа, штрафы и порядок приемки.
Практический совет, который экономит нервы: заведите чек лист на 1 страницу для закупок, где отмечаются даты, ответственный, крайний срок подписи, крайний срок обеспечения, статус банковской гарантии, подтверждение загрузки в ЕИС.
4) Что делать, если контракт “завис” на подписи или обеспечении
Если вы понимаете, что не успеваете, нельзя молчать и надеяться “пронесет”. Действия должны быть письменными и подтверждаемыми.
Сделайте сразу: направьте заказчику письмо о готовности заключить контракт, укажите причину задержки, приложите подтверждения, попросите учесть обстоятельства, параллельно фиксируйте действия по получению гарантии или внесению денег, сохраняйте переписку с банком, скриншоты, заявки, ответы, отказы.
Важно: если проблема в банковской гарантии, чаще всего решает скорость, альтернативный банк, внесение денежного обеспечения вместо гарантии, документальное подтверждение того, что вы предпринимали меры.
5) Если заказчик грозит односторонним отказом: алгоритм на 48 часов
Односторонний отказ это главный “маршрут” в РНП. Поэтому на этом этапе нельзя действовать на эмоциях.
Алгоритм: поднимите контракт и ТЗ, установите факт нарушения и его причины, соберите доказательства объективных препятствий, направьте заказчику мотивированное письмо, предложите план устранения, сроки, замену, частичную поставку, пригласите на совместный осмотр или приемку, запросите разъяснения по спорным пунктам, фиксируйте готовность исполнить,
просите не направлять сведения в ФАС.
Если причина в заказчике, задержка согласований, недопуск на объект, отсутствие исходных данных, неготовность площадки, это нужно зафиксировать актами, письмами, фото, журналами, перепиской, протоколами разногласий.
6) Как сформировать позицию “нет вины поставщика”
ФАС и суды смотрят на добросовестность и реальные действия. Работает не общая фраза “мы старались”, а пакет доказательств.
Что обычно убеждает: переписка о готовности исполнить, документы о закупке материалов, договоры с субподрядчиками, графики производства работ, акты выхода на объект, журналы, фото и видео, обращения за согласованиями, письма о препятствиях со стороны заказчика, заявки на пропуска, подтверждение форс-мажора, если он действительно был.
Ключевая мысль: если вы доказываете, что вы действовали разумно и активно, а нарушение вызвано объективными обстоятельствами или действиями заказчика, шанс не попасть в РНП резко растет.
7) Комиссия ФАС: как вести себя и что говорить
В ФАС важно прийти не “оправдываться”, а показывать логику и документы. Позиция должна быть короткой и структурной: что произошло, почему это не уклонение и не недобросовестность, какие действия предприняты, какие доказательства приложены, почему последствия в виде РНП несоразмерны.
Рабочая структура выступления: сроки и факты, препятствия и их подтверждение, ваши действия по устранению, готовность исполнить, просьба отказать во включении.
8) Частые ошибки, которые ведут в РНП
Ошибки повторяются из дела в дело: молчание и отсутствие переписки, устные договоренности без фиксации, признание “вины” в письмах и мессенджерах, неподписанные акты, отсутствие доказательств поставки или выхода на объект, пропуск сроков на подписание, попытка “пересидеть” односторонний отказ, хаотичный пакет документов в ФАС и
скомканное выступление на комиссии.
9) Кейс-блок, условно, но типично
Подрядчик по ремонту сорвал промежуточный срок из-за того, что заказчик не передал помещения вовремя и менял объем работ по ходу исполнения. Заказчик запустил односторонний отказ и направил сведения в ФАС. Мы собрали переписку о недопуске, акты выхода, письма о необходимости исходных данных, фото и журналы, представили график и подтверждение закупки материалов. Комиссия ФАС увидела отсутствие умысла и активные действия по исполнению, во включении в РНП отказали, чему исполнитель был несказанно рад.
10) Итоги для бизнеса
Чтобы не попасть в РНП, нужно заранее закрыть формальности по подписи и обеспечению, вести переписку письменно и по делу, фиксировать любые препятствия со стороны заказчика, оперативно реагировать на претензии, при угрозе одностороннего отказа собирать доказательства добросовестности и готовить позицию в ФАС.
