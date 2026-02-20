Как избежать включения в реестр недобросовестных поставщиков: советы юриста

4) Что делать, если контракт “завис” на подписи или обеспечении

Если вы понимаете, что не успеваете, нельзя молчать и надеяться “пронесет”. Действия должны быть письменными и подтверждаемыми.

Сделайте сразу: направьте заказчику письмо о готовности заключить контракт, укажите причину задержки, приложите подтверждения, попросите учесть обстоятельства, параллельно фиксируйте действия по получению гарантии или внесению денег, сохраняйте переписку с банком, скриншоты, заявки, ответы, отказы.

Важно: если проблема в банковской гарантии, чаще всего решает скорость, альтернативный банк, внесение денежного обеспечения вместо гарантии, документальное подтверждение того, что вы предпринимали меры.